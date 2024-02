„Dom, Darwin és Mo esetében is az utolsó percig kivárunk a döntéssel. Van még két napunk, két edzésünk – a mai és a szombati –, addig meglátjuk. Őszinte leszek, nagyon jó lenne, ha bevethetnénk bármelyiküket. Egészen őrült versenynaptárunk van megint, ki kell használnunk minden pillanatot, minden napot, hogy a játékosaink rendben legyenek” – fogalmazott Szoboszlai Dominik és a többi hiányzó várható visszatéréséről Pep Lijnders a Chelsea elleni Ligakupa-döntőt megelőző sajtótájékoztatóján. A két együttes legutóbb 2022-ben csapott össze a második számú angol kupasorozat fináléjában, akkor gól nélküli döntetlent követően tizenegyesekkel kerekedett felül a Pool a londoniakon.

A bajnokságban 26 meccs után élen álló liverpooliakat ritkán látható sérüléshullám sújtotta az elmúlt hetekben. Legutóbb már egy komplett kezdőre elegendő játékos hiányzott a keretéből, köztük a csapat legnagyobb sztárjának számító Mohamed Szalah is.

Minden rosszban van valami jó, lehetőséget adhatunk a fiataljainknak, akik megmutathatják magukat. Ez az év eleve a csapatépítésről szólt, jó, hogy ebbe be tudjuk vonni még inkább az akadémistáinkat is, akik lehet, most még nem játszanak ötből öt meccsen egyhuzamban, de idővel ez is eljöhet. […] Remek játékosaink vannak az akadémián, több mint 200 srác edz kint nap mint nap, azzal a reménnyel, hogy előbb-utóbb lehetőséget kap. Conor Bradley remek példa arra, milyen minőség lehet bennük. Miként korábban Trent is remek példa volt