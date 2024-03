Az MLSZ honlapjának beszámolója szerint a szerdai, debreceni nyolcaddöntő 46. percében piros lapot kapó Myenty Abenának csak a diósgyőri negyeddöntőt kell kihagynia, Dejan Sztankovics viszont továbbjutás esetén még az elődöntőben sem ülhet le a bajnoki címvédő kispadjára.

A szerb tréner közvetlenül a debreceniek egyenlítése után a 82. percben elvesztette a fejét, a játékvezetővel kiabált, sárga lapja pedig csak olaj volt a tűzre, visszafogni sem lehetett, ezért második sárgájával megkapta a piros lapot is

Ezek után odanyújtotta a kezét a játékvezetőnek, de visszahúzta, majd gúnyosan megtapsolta Karakó Ferencet. Emberhátránya ellenére a Ferencváros 1–1-es döntetlen után 11-esekkel kivívta a továbbjutást a DVSC vendégeként, a nyolc között pedig a Diósgyőrhöz látogat várhatóan április 3-án.

A fegyelmi bizottság csütörtökön az Újpest FC vezetőedzőjét, Mészöly Gézát tiltotta el a kispadtól 1+2 hónapra a közelmúltban tartott sajtótájékoztatón használt kifejezése miatt.

...Tudtunk váltani egy picit, és a beszálló játékosok is... Most Franklinre (Sasere – a szerk.) gondolok. Nem szerettem én se játszani ilyen nagydarab feka ellen, aki megtartja a labdát, és megcsúsztatja. Szerintem kulcsfontosságú volt, hogy ő be tudott jönni