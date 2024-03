Szombaton kezdődik és hétfő estig tart az angol labdarúgó-bajnokság 27. fordulója, amelyben a Szoboszlai Dominiket is foglalkoztató éllovas Liverpool FC a bennmaradásért küzdő Nottingham Forest vendége lesz, vasárnap este pedig a címvédő Manchester City városi derbin fogadja a Unitedet – írja a hétvégét felvezető beharangozójában a Magyar Távirati Iroda.

Ugyan Jürgen Klopp menedzser a pénteki sajtótájékoztatóján óvatos optimizmussal fogalmazott a négy és fél hete a sérültek listáján szereplő Szoboszlai Dominik esetleges visszatérésével kapcsolatban, úgy tudjuk, csütörtöki állás szerint a Mersey-partiak számolnak a magyar játékossal a meccskeret kijelölésekor. Azaz – ha csak az edzésterhelés hatására valami váratlan dolog nem történik – január 31-e, a Chelsea elleni bajnoki siker és fejesgól óta először legalább a kispadra leülhet majd a 23 éves magyar középpályás.

Idehaza elsőként jeleztük, hogy január végén jelentkező, a korábbihoz kísértetiesen hasonló sérülése miatt akár egész februárban a partvonalon túlra szorulhat a 23 éves középpályás. A visszatérését még az sem tudta jelentősen felgyorsítani, hogy február elején néhány napra hazalátogatott, Telkiben pedig egy osztrák specialista, Franz Leberbauer foglalkozott vele. Ha szombaton délután pályára is tud lépni, úgy egy négy és fél hetes, hat tétmérkőzést érintő kényszerpihenő zárulhat le.

Utóbbi nemcsak a Liverpool, hanem a magyar válogatott szempontjából is rendkívül fontos, hiszen így a csapatkapitánynak még marad ideje meccsritmusba kerülni a március végi felkészülési mérkőzésekig is. Mint ismert, március 22-én Törökországgal, 26-án pedig Koszovóval csap össze Marco Rossi együttese a Puskás Arénában.

Visszakanyarodva az angol bajnoksághoz: a Ligakupa-aranyat múlt héten bezsebelő, szerdán pedig az FA-kupában is nyolc közé lépő Liverpool toronymagas esélyese a szombat délutáni meccsnek. A Nottingham mindössze négypontnyi távolságra van a 18., már kiesést jelentő pozíciótól úgy, hogy egy mérkőzéssel többet játszott az ott álló Lutonnál. A Forest a mostani idényben jobban teljesít hazai pályán, de a mérlege saját közönség előtt sem pozitív, 13 meccsből csak négyet nyert meg pályaválasztóként, miközben a Liverpool idegenben mindössze kétszer szenvedett vereséget, s négy döntetlen mellett hét alkalommal győzött.

A klub honlapja szerint Szoboszlai mellett Darwin Núnez is elkezdte a közös labdás edzéseket csütörtökön, így vélhetően a magyar futballistához hasonló cipőben is jár: ott lehet a Forest elleni keretben. Ellenben Mohamed Szalah továbbra sincs bevethető állapotban, őt a klub honlapja mellett a legtöbb liverpooli portál is maródinak minősíti még legalább a Sparta Praha elleni Európa-liga-meccsig.

Klopp utolsó liverpooli idényében egy trófeát már megkaparintottak a Vörösök, akik most újabb fontos lépést tehetnek a bajnoki elsőség felé is, közvetlen üldözőjük, a címvédő City ugyanis városi derbin látja vendégül a Manchester Unitedet.

A City alapvetően esélyese a rangadónak, ugyanakkor az MU teljesen kiszámíthatatlan a mostani szezonban, s hiába áll csak a hatodik helyen, a presztízsmérkőzésen akár meg is lepheti riválisát. A manchesteri világoskékeknek minden pontra szükségük van, ha meg akarják védeni címüket, miután a Liverpool eddig kevés alkalommal hibázott, s lassan sérültjei – volt belőlük egy teljes kezdőnyi az elmúlt hetekben – is visszatérhetnek a pályára. A United helyzetét viszont nehezíti, hogy több meghatározó játékosára nem számíthat Erik Ten Hag vezetőedző, aki nyilván javítani szeretne az előző körben elszenvedett vereség után, a Fulham ugyanis múlt szombaton 2–1-re nyert az Old Traffordon.

A bajnoki címért még szintén versenyben lévő, harmadik Arsenal csak hétfő este lép pályára, mégpedig egy papíron könnyű meccsen, mivel a sereghajtó Sheffield United vendége lesz.

A negyedik Aston Villát – amelynek már nyolc pont a lemaradása a Liverpooltól – szombat este a Luton fogadja, míg az ötödik Tottenham Hotspurhöz a Crystal Palace látogat.

A Premier League másik magyar válogatott játékosát, Kerkez Milost foglalkoztató Bournemouth vasárnap kora délután az utolsó előtti pozíciót elfoglaló Burnley vendége lesz, s próbálhatja meg lezárni hét bajnoki mérkőzés óta tartó nyeretlenségi sorozatát – adott kitekintést az MTI.

LABDARÚGÁS

ANGOL PREMIER LEAGUE, 27. FORDULÓ

Szombat

Brentford–Chelsea 16.00

Everton–West Ham United 16.00

Fulham–Brighton 16.00

Newcastle United–Wolverhampton Wanderers 16.00

Nottingham Forest–Liverpool FC 16.00

Tottenham Hotspur–Crystal Palace 16.00

Luton Town–Aston Villa 18.30

Vasárnap

Burnley–Bournemouth 14.00

Manchester City–Manchester United 16.30

Hétfő

Sheffield United–Arsenal 21.00

(MTI/Index)

(Borítókép: Szoboszlai a Liverpool október 25-ei edzésén. Fotó: Peter Byrne / PA Images via Getty Images)