Xabi Alonso, a német bajnokságban veretlenül éllovas Leverkusen labdarúgócsapatának vezetőedzője amennyiben a nyáron elhagyja csapatát, úgy a Bayern Münchent választaná következő klubjaként a Szoboszlai Dominiket is foglalkoztató Liverpool helyett – erről számoltak be legutóbbi sajtóértesülések.

A német futball ügyeiben jól értesült Florian Plettenberg – akinek korábban több információja is valósnak bizonyult – arról számolt be, hogy a jelenleg a Leverkusen kispadján igen sikeresen tevékenykedő Xabi Alonso amennyiben nyáron úgy dönt, hogy csapatot vált, a Bayern Münchenre eshet a választása. A 42 éves, korábban labdarúgóként is kiváló Xabi Alonso kezei alatt nagyon jól teljesít a Leverkusen, mivel veretlenül, 10 pontos előnnyel vezeti a német bajnokságot, míg a Német Kupában és a nemzetközi kupaporondon is érdekelt.

Annyi biztos, hogy a rekordbajnok Bayern Münchennek új vezetőedző után kell néznie a nyáron, mivel az már hivatalossá vált, hogy Thomas Tuchel és csapata – amelynek tagja Lőw Zsolt is – legkésőbb a szezon végén elhagyja a bajor csapatot. Rosszabb forgatókönyv esetén még annál is korábban. A Sky értesülései szerint Xabi Alonso pozitívan reagált a Bayern megkeresésére, és az első egyeztetések már el is kezdődtek, viszont a spanyol szakember még nem hozott döntést a jövője kapcsán – az is elképzelhető, hogy marad a Leverkusen kispadján.

Korábban szó volt róla, hogy a szintén új vezetőedzőt kereső Liverpool is bejelentkezett Xabi Alonsónál, de amennyiben a 42 éves tréner elhagyja a Leverkusent, úgy a Bayern Münchent választaná az angol klub helyett.

A bajorok információi szerint amennyiben Xabi Alonso vált a nyáron, akkor hozzájuk megy, és nem a Liverpoolhoz. Alonso azt mondja, hogy a Liverpool és Jürgen Klopp öröksége nem könnyű teher: többet veszíthetsz, mint nyerhetsz

– tette hozzá Florian Plettenberg. Egyébként nem lenne olcsó mulatság a bajoroknak Alonso szerződtetése, nagyjából 15 és 25 millió euró közötti összegbe kerülne a spanyol szakember megszerzése, ami attól függ, hogyan zárja a szezont a Leverkusen élén. A legoptimistább forgatókönyvként az is elképzelhető, hogy Xabi Alonso triplázik a Rajna-partiakkal – tehát a bajnokság és a kupa mellett az Európa-ligát is elhódítja.

