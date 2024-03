A Ferencváros ugyan az előző körben búcsúzott a Konferencia-ligától, a Konferencia-liga egyelőre még nem vett búcsút Budapesttől. A harmadik számú európai kupasorozatban szereplő Maccabi Haifa az idényben már harmadszor rendezte meg a magyar fővárosban aktuális mérkőzését az Ekl-ben, ezúttal egy az FTC-drukkerek számára közeli ismerős, a Fiorentina ellenit. Az olasz sztárcsapat ősszel egy csoportban szerepelt a magyar rekordbajnokkal, a Groupama Arénában 1–1-re végzett.

Ezúttal zuhogó eső, és a decemberi meccsénél alig melegebb időjárás fogadta a violákat a Bozsik Arénában, akiket már csak annyiból is elfoghatott némi deja vu, hogy az ellenfél egy zöld-fehér mezes csapat volt a Duna pesti oldalán...





Ezúttal már a második percben megszerezte a vezetést a firenzei alakulat, Michael Kayode jobbról érkező beadásából M'Bala Nzola fejelt öt méterről a jobb alsóba (0–1).

A korán kapott gól és a pocsék időjárás ellenére sem volt fagyos a hangulat Kispesten: mintegy 3000-3500 Maccabi-drukker utazott el, hogy megpróbáljon valóban hazai pályán teremteni övéinek. A főlelátóval szemközti oldalon három szektort átfogó élőképpel, görögtűzzel és szűnni nem akaró ugrálás által kísért énekléssel egész jól hozták is ezt az illúziót. A Fiorentináért mintegy ötszázan szorítottak a helyszínen, köztük – ezúttal is – jó néhány Újpest-szurkolóval. A IV. kerületi csapat címere több drapériáról is visszaköszönt a vendégszektorban, sőt, egyszer-egyszer mintha a firenzei tábor felől az „Újpest! Újpest!" skandálás is felzúgott volna.

A találkozót kiemelt biztosítás övezte – hogy ez mennyiben tudható be a gázai övezetben dúló konfliktusnak, a kispesti stadion személyzetének tagjai nem tudták megmondani. Mindenesetre – érzésre – egy Honvéd–FTC vagy Honvéd–Újpest-meccs biztosításával vetekedett a rendőri jelenlét a környező utcákban, noha megközelítőleg sem érkezett annyi szurkoló a mérkőzésre. A Puskás Ferenc utcából mindenesetre kétszeri átvilágítás után, reptereket idéző beléptetőkapukon és alapos ruházatátvizsgálást követően lehetett bejutni a főlelátó alatti sajtótribünhöz. Amelynek bejáratánál akkurátusan megvárták a 19 órát, azaz a kezdőrúgást megelőző 120. percet, mielőtt egyáltalán bárki beléphetett volna az Arénába.

Kezdés után odabenn a hangulat mellett egy kifejezetten jó iramú találkozó kárpótolta az embert a várakozásért. A 13. percben Abdoulaye Seck pedig – a Maccabi szempontjából – teljesen megérdemelten egyenlített is (1–1). A 25. percben már ahhoz kellett Pietro Terracciano bravúrja, hogy ne kerüljön hátrányba a Fiorentina.

A félidő derekához érve lüktető, mindkét kaput bőségesen veszélyeztető játék alakult ki, az adok-kapokból pedig a Maccabi jött ki jobban, a leshatáron kilépő Gadi Kinda lőtt a vendégkapu jobb oldalába (2–1). Az mondjuk vagy két percig tartott, mire a VAR-szoba is megerősítette, nem volt les, jöhet a középkezdés. Hiába alakított ki több helyzetet, a kapu előtt jóval kevésbé volt hatékony a La Viola.

Az olaszok újra meg újra Nzola feljátékára építve igyekeztek helyzetbe kerülni, ám hiába tömte őt beadásokkal balról Cristiano Biraghi, jobbról pedig a Lucas Beltrán, Kayode kettős, az újabb lila-fehér találat váratott magára. A játékrész hajrájára aztán ezek az akciók is elültek, a meccs pedig erős középszerűségbe süllyedt vissza. Míg a pályán a Fiorentina teljesítménye vetett fel egyre több kérdést, addig a lelátón a Maccabi-ultrák lelkesedése lanyhult látványosan. Vincenzo Italiano mind hevesebb reklamálással próbálta kiengedni a gőzt, a vendégek mestere kapott is egy sárgát a hosszabbításban, pedig a dühkitörései – érzésre – legalább annyira szóltak saját csapata akadozó futballjának, mint a játékvezetőknek.

Szünetben alighanem szőnyeg szélére állította övéit Italiano, egy jóval agresszívebb Fiorentina jött ki a második félidőre. Az 58. percben Nzola járt közel az újabb gólhoz, a fejese azonban levágódott az egyik védőről – kezezést reklamált, de mindhiába. Két perccel később viszont összejött az egyenlítés, Nzola visszatett labdáját Beltrán tolta meg a tizenhatoson belül, majd lőtte ki 13 méterről a bal alsót (2–2).



Csak idő kérdésének tűnt, hogy Jonathan Ikonéék mikor szerzik meg a harmadik góljukat is, ám hiába tartották nagy nyomás alatt a Maccabi védelmét, egy kontra végén megint az izraeliek kerültek előnybe! Egy jobb oldali elfutás után Anan Khalaili lőtt a hosszú alsóba (3–2).

Ám a fordulatok ezzel még mindig nem értek véget: a 73. percben Rolando Mandragora góljával másodszor is egyenlített a vendégcsapat (3–3). Ráadásul Show második sárga lapja miatt emberelőnybe is került a hajrára a firenzei alakulat. Ikoné látványos tekeréssel pecsételhette volna meg a Maccabi sorsát erre az estére, de a labda végül a jobb kapufa mellé vágódott.

Végül a 95. percig kellett erre várni: Antonin Barak lövésével az utolsó utáni pillanatban szerezte meg a győzelmet a Fiorentina (3–4), ezzel nem kis hangrobbanást kiváltva a vendégszektorban helytfoglaló drukkerekből.

A Ferencváros előző körös búcsúját egy másik izraeli csapat, a Maccabi Tel-Aviv Olympiakosz elleni 4–1-es sikere tette még keserűbbé.

LABDARÚGÁS, KONFERENCIA-LIGA

NYOLCADDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

Maccabi Haifa (izraeli)–ACF Fiorentina (olasz) 3–4 (Seck 15., Kinda 29., Khalaili 67. ill. Nzola 2., Beltrán 59., Mandragora 73., Barak 90+5.)

(Seck 15., Kinda 29., Khalaili 67. ill. Nzola 2., Beltrán 59., Mandragora 73., Barak 90+5.) Servette (svájci)–Viktoria Plzen (cseh) 0–0

Union Saint-Gilloise (belga)–Fenerbahce (török) 0–3

Dinamo Zagreb (horvát)–PAOK (görög) 2–0

Ajax Amsterdam (holland)–Aston Villa (angol) 0–0

Piros lap: Gooijer (86., Ajax), illetve Konsa (83., Aston Villa)

Molde (norvég)–Club Brugge (belga) 2–1

Sturm Graz (osztrák)–Lille (francia) 0–3

Olympiakosz (görög)–Makkabi Tel-Aviv (izraeli) 1–4