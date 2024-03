Túlzás lenne, hogy a Liverpool öldöklő rohamokkal kezdte a mérkőzést, de az tény, hogy az első tíz percet mezőnyben megnyomta, szinte labdához sem engedve a cseheket. A mezőnyfölény hamar góllá érett, Asger Sörensen hibájából Alexis Mac Allister harcolt ki egy tizenegyest, majd higgadtan értékesítette is azt (0–1).



Jürgen Klopp némileg felforgatott kezdőt küldött a pályára Prágában, a védelemben Joe Gomezzel és Jarell Quansah-val, a középpályán Endo Vataruval és Harvey Elliottal. Igaz, a még mindig maródi alapemberek garmadája alaposan megkötötte a német menedzser kezét. Jó hír azonban, hogy a hétvégén egy hónapos kényszerpihenő után visszatérő Szoboszlai Dominik, valamint az edzéseket ezen a héten újrakezdő Mohamed Szalah is le tudott ülni a vendégek kispadjára.

Talán az összeállításnak, talán a hétvégi Manchester City elleni bajnoki aranycsatának is betudható, de előnye tudatában visszább vett a Liverpool. Olyannyira, hogy a hazaiak Lukas Haraslin révén negyedóra elteltével kis híján egyenlítettek is. Caoimhin Kelleher bravúrral védett, majd a kipattanónál Gomez volt észnél és tisztázott a kapu torkából. A Sparta feltámadása azonban kérészéletűnek bizonyult, mielőtt kijelenthettük volna, hogy kiegyenlítődött a meccs, Darwin Núnez egy jól eltalált lövéssel megduplázta a vendégfórt, egyúttal alaposan visszavetette a házigazdák lendületét (0–2).

A szünet előtt tíz perccel ismét rákapcsoltak a prágaiak, megint Haraslín lövését védte bravúrral Kelleher, majd a kipattanónál szerencséje volt az ír kapusnak, Veljko Birmancsevics ugyanis tíz méterről kapu mellé lőtt a védtelenül maradt bal alsó sarok helyett. A 40. percben ismét Haraslín veszélyeztetett, ám hiába cselezte ki a kapust, les miatt akkor sem ért volna a gól, ha belövi a ziccert – és még csak be sem lőtte. Gólt azonban ezúttal is a Liverpool szerzett, Núnez egy pattanás után 14 méterről klasszis mozdulattal talált a kapuba (0–3). A játék képe alapján hiába lett volna megérdemeltebb egy 2–1-es vendégvezetés, félidőre lényegében eldőlt a meccs és vele együtt a párharc is.

Fordulás után csak-csak összejött a szépítés, igaz, ezt sem cseh játékos hozta össze: a 44 másodperccel korábban beállt Conor Bradley bombázott hét méterről a saját kapujába Birmancsevics centerezése után (1–3). A Mersey-partiaknál csőstül jött a baj: hosszabb ápolás után ezúttal Konatét kellett lecserélni. Jó jel, hogy a francia bekk legalább saját lábán hagyhatta el a pályát. Előbbi helyére Virgil van Dijk szállt be. Nem sokkal később pedig Szoboszlai Dominik is érkezett – a magyar válogatott csapatkapitánya Núnezt váltotta.

A hazai drukkerek azonban ezúttal sem élhették bele magukat túlzottan kedvenceik feltámadásába, az 53. percben Elliott passza után Luis Díaz megpattanó lövése vágódott a jobbra dőlő kapus mozgásával ellentétes irányba (1–4).

A hajrában Szoboszlainak is adódott egy nagy helyzete, ám hiába vette át jól a labdát a tizenhatoson belül, majd egy csellel játszotta is tisztára magát, tizennégy méterről a kapus kezei közé lőtt. Ha a gól nem is, a gólpassz összejöhetett volna a 23 éves magyarnak, ám hiába lőtt a kapuba az ugyancsak csereként beállt Szalah az átadása után – Gakpo helyezkedése miatt hosszas videózást követően alighanem technikai lesre hivatkozva – visszavonták a találatot. Maradjunk annyiban, a visszajátszást látva, több mint szőrösszívű, igencsak szubjektiv döntés született…

Szoboszlai azonban csak nem hagyta annyiban a dolgot és a 94. percben Elliott indításával a tizenhatos előterében jobbra húzva jobbal a kapu közepébe lőtt – ezzel kialakítva az 5–1-es végeredményt, és ténylegesen eldöntve a párharcot már a visszavágó előtt.

Azt a mérkőzést jövő csütörtökön – magyar idő szerint – 21 órai kezdettel rendezik az Anfield Roadon.

Közel járt a vereséghez a Bundesliga-arany várományosa

Amíg a Liverpool érvényesítette a papírformát, addig a Bayer Leverkusen – amely 10 ponttal vezeti a Bundesligát a Bayern München előtt – 2–2-es döntetlent játszott az azeri Qarabag otthonában. A német bajnokság éllovasa közel járt ahhoz, hogy elveszítse szezonbeli veretlenségét, mert a szünetben kétgólos hátrányban volt, de a cseh Patrik Schick a 92. percben egyenlített.

A tavaly döntős AS Roma viszont folytatta remeklését a január közepén kinevezett vezetőedző, Daniele De Rossi irányításával: a Farkasok 4-0-ra verték a Brightont. A játékosként világbajnok szakemberrel tizedik meccsén nyolcadik sikerét aratta az olasz gárda egy-egy döntetlen és vereség mellett.

LABDARÚGÁS

EURÓPA-LIGA, NYOLCADDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

Sparta Praha (cseh)–Liverpool FC (angol) 1–5 (Bradley 46. – öngól, ill. Mac Allister 6. – 11-esből, Núnez 25., 45+3., Díaz 53., Szoboszlai 90+4.)

AS Roma (olasz)–Brighton (angol) 4–0

Qarabag (azeri)–Bayer Leverkusen (német) 2–2

Szerdán játszották:

Sporting Lisboa (portugál)–Atalanta (olasz) 1–1

(Borítókép: Szoboszlai Dominik kapura lő az Európa-liga nyolcaddöntőjében a Sparta Praha–Liverpool FC mérkőzésen 2024. március 7-én. Fotó: Nick Taylor / Liverpool FC / Getty Images Hungary)