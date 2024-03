Az Old Trafford Regeneration Task Force névre keresztelt munkacsoport helyi és nemzetközi szakértők bevonásával akarja kideríteni, hogyan lehetne úgy megújítani a város gazdag ipari múlttal, és óriási fejlesztési lehetőségekkel bíró területét, hogy az az egész város számára társadalmilag és gazdaságilag is előnyös legyen.

A 2012-es londoni olimpia szervezőbizottságának korábbi elnöke, Lord Sebastian Coe elnökletével vizsgálják meg egy új, világszínvonalú stadion megvalósításának lehetőségét, mely nemzetközi mérkőzések, és kiemelt döntők rendezésére is alkalmas otthont biztosítana a Manchester Unitednek.

Sportkarrierem során tapasztalhattam, hogy a stadionok a közösségek fókuszpontjaivá, és a társadalmi és gazdasági fejlődés katalizátorává válhatnak. Ez mindenképpen így volt azoknál a létesítményeknél, amelyeket Kelet-Londonban húztunk fel a 2012-es olimpia előtt, és már ideje volt egy hasonló léptékű és ambíciójú projektnek Észak-Angliában is. Megtiszteltetés számomra, hogy megoszthatom a tapasztalatomat ennek a rendkívül izgalmas projektnek a támogatása során

– idézi a klub honlapja Sebastian Coe-t.

A projektben részt vesz még Andy Burnham, a térség polgármestere, Sara Todd, a helyi tanács vezérigazgatója, valamint Gary Neville, az együttes korábbi csapatkapitánya is.

A célok között szerepel az észak-angliai befektetések ösztönzése, és hogy csökkenjen a londoni és dél-kelet angliai sporthelyszínek és -rendezvények koncentrációja.

„Hihetetlenül szerencsés vagyok, hogy több száz mérkőzést játszhattam az Old Traffordon, és senki sem veheti el ezeket a csodálatos emlékeket. Ugyanakkor az Old Trafford a története során folyamatosan fejlődött, és nyilvánvalóan elértünk egy olyan pontra, ahol ismét meg kell újulni ahhoz, hogy a Manchester United világszínvonalú stadionnal rendelkezzen, amely megfelel a világ legnagyobb klubjához. Természetesen a legjobbat akarom a Manchester Unitednek, de eközben a környező közösségnek is. Az Old Traffordnak olyannak kell lennie, amelyre egész Manchester és vonzáskörzete büszke lehet, és katalizátora lehet a fenntartható és összetartó növekedésnek a város túlságosan sokáig elhanyagolt területén” – osztotta meg a véleményeit a korábbi jobbhátvéd.

Az együttes társtulajdonosa, Sir Jim Ratcliffe hangsúlyozta, hogy bár Anglia észak-nyugati részén nagyobb a patinás futballklubok koncentrációja, mint bárhol a világon,

még sincs a környéken egy a londoni Wembley-hez, a barcelonai Camp Nouhoz vagy a madridi Bernabéuhoz hasonló stadionjuk. Ennek létrehozásában segíthet a felállított munkacsoport, hogy megragadják ezt az évszázadonként egyszer előforduló lehetőséget.

(Borítókép: Mike Egerton/PA Images via Getty Images)