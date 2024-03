Ma ünnepli 48. születésnapját Dárdai Pál magyar válogatott futballszakember, nemzeti csapatunk korábbi szövetségi kapitánya. A német másodosztályú bajnokságban (Bundesliga 2.) szereplő Hertha BSC vezetőedzője a Mecsekaljáról indulva vált a berlini együttes klubikonjává. A német fővárosban úgy lett a klubhűség szimbóluma, hogy közben nemet tudott mondani a világ egyik legnagyobb csapatának. Születésnapja alkalmából kvízünk segítségével ön is letesztelheti, mennyit tud a magyar labdarúgás egyik leghíresebb alakjáról.

Dárdai Pál 1976. március 16-án született Pécsett. Katolikus, vallásos családból származik, gyerekként gyakran járt misére a templomba. Apai ágon székely, anyai ágon pedig sváb. Ősei a madéfalvi veszedelem után Bukovinában kötöttek ki. Saját elmondása szerint nagyszülei 1941-ben költöztek Magyarországra, egy sváb házba. „Büszke vagyok székely őseimre” – mondta néhány évvel ezelőtt.

1992-ben, alig 16 évesen mutatkozott be az élvonalbeli magyar labdarúgó-bajnokságban, a Pécsi MSC színeiben. Két évvel később már alapembernek számított a nevelőklubjában, akkor már a liga legjobb játékosai között tartották őt számon. Miután a Pécs lejtmenetbe került, nem volt kérdés, hogy távozik, végül a BVSC-hez igazolt, pedig a Ferencváros is szerette volna őt szerződtetni.

Akkori edzője, Mezey György megígérte neki, hogy nem áll az útjába, ha kap ajánlatot a Bundesligából, így 1996 telén aláírt a Herthához. Eleinte kevés játéklehetőséget kapott, de aztán Berlinben is alapemberré vált, az sem derogált neki, hogy védekező középpályást kell játszania, ami új volt neki, mert Magyarországon még sokkal közelebb játszott az ellenfél kapujához. Játéka a nagycsapatok figyelmét is felkeltette – a Bayern Münchennek 2000-ben nemet mondott, de állítólag a Juventus is érdeklődött iránta az ezredforduló környékén.

A Herthában végül több mint 300 tétmeccset játszott, igazi klubikonként akasztotta szögre a cipőjét. Szakemberként is sokat segíti szeretett klubját, előbb az utánpótlás-nevelésben kapott kiemelt szerepet, majd felvitték a felnőttekhez, jelenleg a harmadik etapját tapossa az első csapatnál. A magyar válogatottat hét tétmeccsen irányította, és ezek közül csak egyet veszített el.

Dárdai természetesen a magyar válogatottban is sokszor szerepelt, bár volt egy időszak, amikor mellőzték: Lothar Matthäus bemutatkozó meccsén a csapatkapitányi karszalagot is megkapta, majd állítólag összeveszett a német legendával, ezért partvonalra került. A Bozsik Péter, Détári Lajos kettős viszont számított rá, 2006-ban megtörtént a comeback, majd ugyanabban az évben megnyerte a magyar aranylabdát. Dárdainak akkor kifejezetten jól ment a játék, Angliának még egy hatalmas bombagólt is lőtt a Manchester United otthonában.

Dárdainak három fia van, akik szintén futballoznak, méghozzá elég magas szinten. Legidősebb gyermeke, a 24 éves Palkó már bemutatkozhatott a magyar a válogatottban, és erre készül a középső fivér, a 22 éves Márton is, akit Marco Rossi szövetségi kapitány személyesen keresett fel Berlinben. A legfiatalabb Dárdai-fióka, a 18 éves Bence szintén ígéretes pályafutás előtt áll, német sajtóhírek szerint olasz élcsapatok, az AC Milan és a Juventus után a holland rekordbajnok Ajax Amsterdam is bejelentkezett érte.

A német U-válogatott középpályás tavaly nyáron állítólag a Borussia Mönchengladbach invitálására mondott nemet, hogy vezetőedzőként dolgozó édesapja, Dárdai Pál keze alatt pallérozódhasson tovább. Ugyanakkor a szerződése – amely még csak nem is profi státuszú – idén nyarán lejár, ez pedig bizonytalanná teszi a jövőjét a Herthánál.

„Szinte lehetetlen lesz Berlinben tartani” – írja az értesüléssel kapcsolatban az ASB Zeitung, amely kiemeli, az Ajax ugyan nem a legfényesebb napjait éli Hollandiában, így is csábító opciót jelenthet a legkisebb Dárdai számára.

Születésnapi kvízünkkel most kiderítheti, mennyire ismeri Dárdai Pált.