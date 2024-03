Március 22-én és 26-án hazai pályán, a Puskás Arénában vív előkészületi mérkőzéseket a magyar labdarúgó-válogatott szűk három hónappal a németországi Európa-bajnokság előtt. Marco Rossi szövetségi kapitány keretének játékosai hétfőtől gyülekeznek a telki edzőközpontban.

A hétfői doorstep-sajtótájékoztatón a 14-szeres válogatott Bolla Bendegúz és Vancsa Zalán várta az újságírók kérdéseit. Előbbi a svájci bajnokságban, a Servette csapatában szerepel, mint a Wolverhampton kölcsönadott szárnyvédője, míg utóbbi a belga másodosztályú Lommel támadója, és eddig egyszer lépett pályára a felnőtt nemzeti együttesben.

Bolla Bendegúz az utóbbi időben meglehetősen gólerős a Servette-ben. A 24 éves játékostól mindenek előtt azután érdeklődtünk, hogy ezt minek tulajdonítja? A lendületes szélső szerint jót tett neki, hogy az utóbbi időben egyre többet játszik előretoltan, jobb- vagy akár a bal oldalon, tehát közelebb került az ellenfelek kapujához.

Szeretném megtartani a jó formámat, és jó lenne most már a válogatottban is gólt szerezni – mondta.

Azon nem töprengett, vajon segíti-e a csapatba kerülését az a körülmény, hogy több poszton bevethető, de annyiban feltétlenül előrelépne, hogy míg legutóbb csak az Eb-keretben volt, most viszont pályára is szeretne lépni Németországban. Ehhez persze első körben be kell kerülnie majd a 23-as Eb-keretbe. Úgy érzi, ehhez jó úton halad.

Vancsa Zalán másfél év után kerettag újból, és ennek nagyon örül, remek hangulatban érkezett Telkibe. Megítélése szerint megdolgozott ezért, és úgy érzi, a Lommel csapatában jó idényt fut, amit az is alátámaszt, hogy a belga másodosztályban listavezető a gól + gólpassz listán, vagyis az úgynevezett kanadai táblázaton: tíz gól és öt assziszt áll a neve mellett.

Sokkal érettebb lettem ebben a másfél évben, sok felnőttmeccs van a lábamban, és a válogatottunk taktikáját, játékstílusát is jól ismerem. Amikor először játszhattam a válogatottban, még nem voltam 18 éves, ma meg már majdnem húsz vagyok – hangsúlyozta.

Ismét Bolla Bendegúz következett, aki ugyanazt mondta, amit Marco Rossi is mondott volna: nincs barátságos mérkőzés, minden válogatott erőpróbának súlya és jelentősége van.

Különben is, ezek az összecsapások főpróbák az Európa-bajnokság előtt. Igyekezni fogunk a saját játékunkra koncentrálni. Két győzelem a cél a törökök és a koszovóiak ellen.

Vancsa Zalán újból aláhúzta, hogy jó formában érzi magát. Az Index kérdésére, hogy mához egy évre hol képzelné el magát, azt felelte: mindenképpen az első osztályban. Vagy úgy, hogy feljutnak a Lommellel a belga élvonalba, vagy más első osztályú együttesben. Majd szerényen hozzátette:

Úgy gondolom, van még hová fejlődnöm.

Az is szóba került, hogy mindkét labdarúgó örül annak, hogy erős válogatottak ellen méretik meg magukat, mert csak ennek van értelme az Eb előtt. Bár eddig is topcsapatokkal mérkőztek, úgyhogy ilyen szempontból ebben nem lesz semmi újdonság.

Befejezésül ismét az Index tett fel egy kérdést, méghozzá Bollának. Nevezetesen azt, hogy milyen a svájci bajnokság színvonala, összehasonlítva a magyar NB I-gyel? A kérdés amiatt is aktuális, hogy az Európa-bajnokságon az alpesi ország válogatottja az egyik csoportellenfelünk.

A svájci bajnokság alapvetően erősebb a magyar NB I-nél, de ennek nincs különösebb jelentősége, mert legfeljebb három-négy olyan játékos van a válogatottban, akik otthon futballoznak. A többiek mind légiósok – fogalmazott Bolla Bendegúz.

A magyar válogatott kerete:

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Gulácsi Péter (RB Leipzig), Tóth Balázs (Fehérvár FC)

Védők: Balogh Botond (Parma), Dárdai Márton (Hertha BSC), Lang Ádám (Omonia Nicosia), Mocsi Attila (Rizespor), Orbán Willi (RB Leipzig), Szalai Attila (SC Freiburg), Szalai Gábor (FC Lausanne-Sport)

Középpályások: Bolla Bendegúz (Servette FC), Kerkez Milos (Bournemouth), Kleinheisler László (Hajduk Split), Nagy Ádám (Spezia Calcio), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Nego Loic (Le Havre AC), Schäfer András (Union Berlin), Styles Callum (Sunderland AFC)

Támadók: Ádám Martin (Ulszan Hyundai), Gazdag Dániel (Philadelphia Union), Horváth Krisztofer (Kecskeméti TE), Sallai Roland (SC Freiburg), Szoboszlai Dominik (FC Liverpool), Vancsa Zalán (Lommel SK), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC).

A válogatott felkészülési mérkőzései:

március 22., 20:45, Puskás Aréna: Magyarország–Törökország

március 16., 19:00, Puskás Aréna: Magyarország–Koszovó

június 4., Dublin: Írország–Magyarország

június 8., Debrecen: Magyarország–Izrael

Az Európa-bajnoki A csoport programja:

1. forduló:

június 14., München: Németország–Skócia

június 15., Köln: Magyarország–Svájc

2. forduló:

június 19., Köln: Skócia–Svájc

június 19., Stuttgart: Németország–Magyarország

3. forduló:

június 23., Frankfurt: Svájc–Németország

június 23., Stuttgart: Skócia–Magyarország

