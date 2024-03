Kapusok: Gulácsi Péternek nincs szerencséje, Hegyi Krisztián remekel

A januári kitekintést is a lipcsei kapussal kezdtük, és most ugyancsak vele kell rajtolnunk. Azok után, hogy patinás klubokkal hozták szóba, végül mégis maradt Lipcsében, és a hosszú sérülése után február elején vetélytársa nem kiemelkedő teljesítménye miatt visszakerült a kezdőcsapatba. A bajnokságban az Union Berlin és a Borussia Mönchengladbach (2–0) ellen is lehúzta a rolót, az Augsburg ellen kapott két gólt, de együttese így sem maradt alul (2–2). Ellentétben a Bajnokok Ligájával, igaz, a Real Madridtól azért ki lehet kapni, és Brahim Díaz lövése is minden volt, csak kapushiba nem. Pechére viszont a hónap utolsó fellépésére hasizomsérülés miatt kidőlt, így társai nélküle kaptak ki a Bayern Münchentől, visszatérése pedig a hétvégén is inkább meglepetés lenne, mint papírforma.

Fontos változás az első epizódunkhoz képest, hogy elindultak a magyar küzdelemsorozatok is, így a honi klubok játékosaival is tudunk érdemben foglalkozni már.

Rögvest itt van ugyanis a válogatott első számú kapusává váló Dibusz Dénes. Azt nem lehetne mondani, hogy megszórták volna a Fradi kapuját a riválisok februárban, hiszen senki sem tudott egynél többször betalálni ellene, viszont az Olympiakosznak ez kétszer is elég volt a győzelemhez az Európa-konferencialigában (0–1, 0–1), míg idehaza a Kisvárda (3–1), az MTK (5–1), valamint a Debrecen (2–1) is eredményes volt. A kék-fehérek elleni bajnokin Dibusz pihent, az újpesti derbin viszont lehúzta a rolót, csapata pedig menetel sorozatban a hatodik aranyérem felé. A kupában aztán hétközben megint pihenőt kapott, így Varga Ádám segítette továbbjutáshoz a zöld-fehéreket.

Az említett MTK ugyanakkor sokkal rosszabb hónapot tudhat maga mögött, és még csak nem is a Fradi elleni ötös volt a legnagyobb zakó… Demjén Patrik nem volt szerencsés helyzetben, hiszen a tabella 2., 3. és 4. helyezettje elleni széria, valamint a nem éppen masszív saját védekezés sem segítette a teljesítményét. Tény azonban, hogy a tabella végén lévő Újpest (3–0), Mezőkövesd (3–1) kettős elleni győzelem közötti három meccsen a Fradival (1–5), a Fehérvárral (0–2) és a Puskás Akadémiával (1–6) szemben is alulmaradt, utóbb említettek közül kettő alaposan kitömte az MTK és Demjén hálóját.

A Paks az elmúlt években rendre látványos meccseiről volt híres, és arról, hogy igyekeztek eggyel több gólt szerezni az ellenfélnél. Nos, ebből igazából csak a Zalaegerszegtől hazai pályán elszenvedett 3–4 során láthattunk példát, a Mezőkövesd, a Kecskemét és a Kisvárda ellen is 1–0-ra nyert az éllovas, Szappanos Péter így bőszen gyűjtögette a „clean sheeteket”, vagyis a kapott gól nélküli meccseket.

Fehérváron az MTK-val ellentétes utat jártak be, két nagy zakó között három győzelmet aratott a tabella harmadik helyezettje. Tóth Balázs épp a fővárosi kék-fehérek, valamint a Debrecen ellen nullázott, viszont a ZTE három, a DVTK pedig négy gólt is lőtt a Vidinek.

Valószínűleg nem sok olvasónk jár holland másodosztályú meccsekre, akik mégis, azok aligha a Den Bosch lehengerlő támadójátéka miatt. A Hegyi Krisztiánt január óta foglalkoztató klub a magyar U21-es válogatott kapus érkezése utáni első meccsen a PSV U21-esei ellen 2–2-re végzett, azóta viszont hat meccs óta egy árva gólt sem tudott szerezni a sereghajtó. A pozitívum? A West Hamtől érkező magyar játékos eközben négyszer húzta le a rolót (a Roda, a Telstar, a Helmond és az AZ U21 ellen 0–0 lett), pedig az alkmaari fiatalok még büntetőt is lőhettek, de Hegyi Krisztián hárította Ricuenio Kewal tizenegyesét is.

kapusok játékos kor klub m. j. k.g. n. piaci érték Gulácsi Péter 33 RB Leipzig (német) 5 4 3 2 3 500 000 Dibusz Dénes 33 Ferencváros 7 5 4 1 2 500 000 Demjén Patrik 25 MTK 6 5 14 1 600 000 Szappanos Péter 33 Paks 6 5 5 3 500 000 Tóth Balázs 26 Fehérvár 5 5 8 2 450 000 Hegyi Krisztián 21 Den Bosch (holland, 2.)* 4 4 5 2 350 000 a kapusok neve után sorrendben: kor, klub, februári meccsek, mennyin játszott, hány gólt kapott, hányszor nullázott, piaci érték *kölcsönben a Puskás Akadémiától **kölcsönben a West Ham Unitedtől

Védelem: pozitív hírek és Szalai Attila helyzete

A lipcsei védelembe szépen fokozatosan tért vissza térdszalagszakadása után Willi Orbán, a Stuttgart ellen január végén még csak öt percet kapott, az Union Berlin (70 perc) és az Augsburg (68) ellen pedig meccs hajrájára cserélték le, azóta viszont mindhárom meccsét, közte a Real Madrid és a Bayern München ellenit is végigjátszotta, ami remek hír a válogatott szempontjából. A királyi gárda elleni BL-meccsen azért még némi rozsda látszott a játékán, de ez ennyi kihagyás után nem szokatlan.

Sokkal szomorúbb a helyzet Szalai Attila esetében, akinek úgy látszik, egyáltalán nem fekszik a német futball. A Hoffenheimből gyorsan kiszorult a nyári 12,3 millió eurós átigazolási díja ellenére, így januárban kölcsönadták a Freiburghoz, de a nyitómeccs 18 játékperce óta csak a Dortmund ellen kapott lehetőséget, a 67. percben lecserélték, azóta pedig négy találkozót padozott végig. Ezért is lenne pozitívum, hogy Dárdai Márton belső védőként (és szűrőként) is bevethető, de a február neki sem alakult jól, különböző sérülések miatt csak a Magdeburg elleni bajnokin léphetett pályára.

A Rizespornak nem megy a török bajnokságban, legutóbbi öt fellépésén csak egy pontot szerzett, Mocsi Attila viszont továbbra is stabil tagja a kezdőnek, és csak a Samsunspor elleni végjátékban, a 81. percben cserélték le. Szalai Gábor két meccset padozott végig, majd visszatért a Lausanne kezdőjébe, és az utolsó három találkozót végig is játszotta. Nála azért figyelni kell lassan a sárgákra is, egymást követő három bajnokin figyelmeztették, öt fellépésen azért ez nem kevés, a teljes idényben a kecskeméti büntetésekkel együtt már kilenc lapnál jár. Lang Ádám három, végigjátszott bajnoki (és egy gólpassz) után a szünetben a csere sorsára jutott, majd felsőházi rájátszás első felvonásán csak tíz percet kapott, a hétközi kupatalálkozón pedig már egyet sem.

A 19 éves Yaakobishvili Antal a januári három bevetés után visszakerült a kispadra a spanyol csodacsapat Gironánál, a legutóbbi meccsen pedig már nem volt a keretben.

védők játékos kor klub m. j. g/gp jp. piaci érték Willi Orbán 31 RB Leipzig (német) 5 5 0/0 408 10 000 000 Szalai Attila 26 Freiburg (német)* 6 1 0/0 67 10 000 000 Dárdai Márton 21 Hertha BSC (német, 2.) 4 1 0/0 90 2 500 000 Mocsi Attila 23 Rizesport (török) 4 4 0/0 351 1 800 000 Szalai Gábor 23 Lausanne (svájci) 4 3 0/0 270 650 000 Lang Ádám 31 Omonia (ciprusi) 6 5 0/1 445 600 000 Yaakobishvili Antal 19 Girona (spanyol) 4 0 0/0 0 – a játékosok neve mögött sorrendben: kor, klub, februári meccsek, mennyi játszott, gól/gólpassz, játékpercek *kölcsönben a Hoffenheimtől

Szárnyvédők/szélső középpályások: berobbant Bolla Bendegúz, nagyot ment Nagy Zsolt

Kerkez Milos is sérülésből tért vissza, a Fulham ellen a második félidőre állt be, majd a Manchester City elleni szoros (0–1) meccsen 88 percet kapott, a Leciester City elleni FA-kupa-meccsen pedig a hosszabbítás szünetében, 105 perc játék után cserélték le. Hogy ne nyugodhasson meg teljesen, arról Nagy Zsolt gondoskodik, aki februárban két-két góllal és gólpasszal járult hozzá a Puskás Akadémia teljesítményéhez – a Debrecen ellen ötödik sárga lap miatt nem léphetett pályára.

A másik oldalon számításba vett válogatottak közül alaposan kitett magáért Bolla Bendegúz! A Wolverhamptontól kölcsönkapott szélső a Stade-Lausenne elleni 3–1-es sikerből góllal és gólpasszal vette ki a részét, az Yverdon elleni 1–2 során ő készítette elő csapata egyetlen találatát, a Lugano ellen pedig 0–1-nél állt be a 61. percben, a 89. percben pedig győztes gólt szerzett! A Ludogorec elleni Ekl-párharc továbbjutása alkalmával 61, illetve 56 percet töltött a pályán, ezt követően viszont az éllovas Young Boys otthonában hétvégén aratott 1–0-t már a kispadról nézte végig. A hétközi kupameccsen ő készítette elő a vezető gólt, nem sokkal később, a 62. percben lecserélték, együttese végül 2–0-val ment tovább.

Bolla bendegúz a februárt öt kanadai ponttal (2 gól, 3 gólpassz) zárta!

A posztért vívott házon belüli csatában azért Loic Negónak is lehet néhány szava, tekintve, hogy ő közben a francia élvonalban februárban mind a négy meccsen pályára lépett a Le Havre-ban, a kupában pedig védekező középpályásként is bemutatta sokoldalúságát. Botka Endre a „kegyvesztett” állapot után az Újpest ellen visszatérhetett a Fradi kezdőjébe, majd a Magyar Kupában is kapott 46 percet, Fiola Attila viszont még mindig nem léphetett pályára súlyos sérülése óta.

szárnyvédők/szélső középpályások játékos kor klub m. j. g/gp jp. piaci érték Kerkez Milos 20 Bournemouth (angol) 6 5 0/0 257 20 000 000 Bolla Bendegúz 24 Servette (svájci)* 7 6 2/3 382 1 800 000 Loic Nego 33 Le Havre (francia) 5 5 0/0 299 1 000 000 Botka Endre 29 Ferencváros 7 3 0/0 117 800 000 Nagy Zsolt 30 Puskás Akadémia 5 4 2/2 328 600 000 Fiola Attila 33 Fehérvár 5 0 0/0 0 400 000 a játékosok neve mögött sorrendben: kor, klub, februári meccsek, mennyi játszott, gól/gólpassz, játékpercek *A Wolverhamptontól kölcsönben

Belső középpályások: Schäfer András újra szárnyal, Nagy Ádám folyamatosan játszik

A 2023-as évet kis túlzással egészében kihagyó Schäfer András november végi visszatérése óta stabil tagja az Union kezdőjének, ez alól a Hoffenheim elleni februári mérkőzés jelentett kivételt, amikor kisebb fejsérülése miatt pihentették. A hétvégén a Heidenheim ellen viszont már újra ott volt, és 2022 májusa után először ismét gólt szerzett a Bundesligában. Nagyon fontos láncszeme lehet ő Marco Rossi belső tengelyének (Dibusz Dénes/Gulácsi Péter, Willi Orbán, Schäfer András, Szoboszlai Dominik, Varga Barnabás).

Ebbe ideálisan illeszkedhet még az olasz kapitány egyik alapembere, Nagy Ádám, aki a Speziához érkezve februárban az első négy meccsét végigjátszotta, az utolsón pedig a záró bő fél órára állt be. Ezzel közel annyi percet töltött a pályán ebben a hónapban (391), mint előtte a Pisában augusztustól februárig összesen (496).

Az is örvendetes, hogy Callum Styles sérülését maga mögött tudva bemutatkozhatott a Sunderlandben (bal oldali középpályásként kapott egy órát). Kleinheisler László két meccs után kiszorult a Hajduk Split kezdőjéből, és a legutóbbi három fordulóban összesen 75 percet kapott. A kupában is csak 28 jutott neki, de ez is elegendőnek bizonyult, hogy megszerezze első gólját a horvát csapat színeiben. Vécsei Bálint klub nélküliként lassan kezdhet lemondani az Eb-álomról, ez utóbbi Kalmár Zsolt esetében sérülés miatt már fixre vehető.

Csongvai Áron a Vidi csapatkapitányaként gólt szerzett a ZTE elleni vereség során, Diósgyőrben viszont a 18. percben kiállították, nélküle pedig 4–0-ra kikapott csapata. Ugyanitt a Ferencvárost elhagyó Sigér Dávid is egyre több lehetőséget kap, ugyanez igaz a zöld-fehérektől Lengyelországba kölcsönadott Baráth Péterre. Kata Mihály az MTK csapatkapitányaként játszotta végig a februárt.

belső középpályások játékos kor klub m. j. g/gp jp. piaci érték Schäfer András 24 Union Berlin (német) 5 4 1/0 283 4 000 000 Callum Styles 23 Sunderland (angol, 2.)* 5 1 0/0 60 2 500 000 Kleinheisler László 29 Hajduk Split (horvát)** 5 5 1/0 180 1 500 000 Nagy Ádám 28 Spezia (olasz, 2.)*** 5 5 0/0 391 1 000 000 Vécsei Bálint 30 – – – – – 1 000 000 Kalmár Zsolt**** 28 Fehérvár – – – – 1 000 000 Baráth Péter 21 Raków (lengyel)***** 4 3 0/0 96 900 000 Csongvai Áron 23 Fehérvár 5 5 1/0 299 800 000 Kata Mihály 21 MTK 6 6 0/0 530 700 000 Szuhodovszki Soma 24 DVSC 6 6 0/0 236 500 000 Sigér Dávid 33 Fehérvár 4 3 0/0 175 300 000 a játékosok neve mögött sorrendben: kor, klub, februári meccsek, mennyi játszott, gól/gólpassz, játékpercek *kölcsönben a Barnsley-tól **kölcsönben a Panathinaikosztól ***kölcsönben a Pisától ****sérülés miatt lemarad az Eb-ről *****kölcsönben a Ferencvárostól

Támadó középpályások/szélsők: Szoboszlai kupával vigasztalódhat, Sallai volt a nemzetközi kupahős, Gazdag bomba formában rajtolt, rengeteg góllal számolhat Rossi

A magyar válogatott csapatkapitányának volt már jobb hónapja a februárinál: a kiújuló combhajlító-sérülése miatt a lehetséges hatból egy mérkőzésen sem tudott pályára lépni. A Liverpool viszont idő közben megnyerte a Ligakupát, és mivel a sorozat első három fellépésén nem csak pályára lépett, kettőn még gólt is szerzett, teljesen jogosan írhatjuk fel Szoboszlai Dominik első angliai trófeájaként.

A Freiburg negatív Bundesliga-sorozatát Sallai Roland sem tudta megszakítani, mind a négy februári bajnokin „csendes” maradt, viszont annál nagyobbat szólt a nemzetközi kupában: az Európa-ligában duplájával kétgólos hátrányból mentette hosszabbításra a Lens elleni párharcot, együttese pedig 3–2-vel jutott tovább.

Elindult közben az év a tengerentúlon is, Gazdag Dániel pedig nem lazsált: a BL-ben két gólpasszal, a bajnokságban 93. perces, pontot érő góllal nyitott! A BL-visszavágón az ő lövését követően duplázva fordított együttese, amely a rendes játékidőben alulmaradt ugyan, hosszabbításban emberhátrányban gólt szerezve így is továbbjutott. Ezt végül nem adták meg gólpassznak, így három meccs alatt „csak” három kanadai pont áll a neve mellett. Az MLS-benSallói Dánielék is elkezdték, akik ugyancsak döntetlennel rajtoltak.

És ha már a góloknál tartunk, Horváth Krisztofer háromból is kivette a részét a kecskeméti februárból, Vancsa Zalán a Lommelben egy-egy góllal és gólpasszal zárt, a válogatottal szóba hozott Sammie Szmodics pedig háromszor volt eredményes a Blackburnben.

Lisztes Krisztián sérüléssel küszködve csupán 23 percet kapott a Fradiban, Csoboth Kevin kapta a meccsterhelést Újpesten, sok sikerélménye viszont ebben nem lehetett.

Katona Mátyás (Fehérvár) az MTK és Debrecen elleni sikeréből is gólpasszal vette ki a részét. Egy fél mondatot kell szentelnünk testvérére, Katona Bálintra (FTC) is, aki az Újpest elleni kiütés során két gólpasszt adott, és limitált játékideje (11 fellépésen alig 404 perc) ellenére már négy asszisztnál jár az idényben.

támadó középpályások/szélsők játékos kor klub m. j. g/gp jp. piaci érték Szoboszlai Dominik 23 Liverpool (angol) 6 0 0/0 0 75 000 000 Sallai Roland 26 Freiburg (német) 6 6 2/0 473 12 000 000 Gazdag Dániel 27 Philadelphia (amerikai) 3 3 1/2 270 8 000 000 Sallói Dániel 27 Kansas City (amerikai) 1 1 0/0 86 5 000 000 Sammie Szmodics* 28 Blackburn (angol, 2.) 7 7 3/0 650 4 500 000 Lisztes Krisztián 18 Ferencváros 7 1 0/0 23 3 000 000 Horváth Krisztofer 22 Kecskemét** 6 5 2/1 427 900 000 Vancsa Zalán 19 Lommel (belga, 2.) 5 5 1/1 447 900 000 Csoboth Kevin 23 Újpest 6 6 0/0 388 800 000 Katona Mátyás 24 Fehérvár 5 5 0/2 310 700 000 Katona Bálint 21 Ferencváros 7 3 0/2 78 400 000 a játékosok neve mögött sorrendben: kor, klub, februári meccsek, mennyi játszott, gól/gólpassz, játékpercek *még nem ismert, játszhat-e végül egyáltalán a magyar válogatottban **kölcsönben a Torinótól

Csatárok: Varga Barnabás, te csodás!

A januári összegzőben úgy zártunk, hogy amennyiben a Ferencváros futballistája egészséges, akkor minden rendben van, ha viszont nem, akkor nagyon nagy bajba kerülhetünk ezen a poszton. Nos, Varga Barnabás egészséges, és ezt parádés teljesítménnyel igazolta.

A Kisvárda ellen még csak 11 percet kapott csereként, az MTK-t viszont négy(!) góljával és egy gólpasszával egymaga küldte padlóra, ebből hármat ráadásul három és fél perc alatt jegyzett… A center góllal vette ki a részét a Debrecen legyőzéséből (2–1), az Újpest ellen (5–0) pedig a szünet előtt duplázott, és még az is belefért, hogy kapjon egy kis pihenőt ezen a derbin is. Egyetlen fájdalma az lehet, hogy az Olympiakosz elleni találatát les miatt elvették.

Német András a Hertha ellen 76 percet kapott a Hamburgban, ez pont annyi, mint az ezt megelőző nyolc szereplése összesen, de sajnos azóta ismét a korábbi mennyiséget láthatjuk, három bajnokin összesen 18 percet kapott. Gólja továbbra sincs az idényben a 21 éves támadónak.

Dél-Koreában a héten indul a bajnokság, viszont már folytatódott az Ázsiai BL, ahol Ádám Martin együttese, az Ulszan kettős győzelemmel ejtette ki japán riválisát, és jutott a keleti régió elődöntőjébe, avagy a sorozat negyeddöntőjébe. A következő párharcban az országbeli rivális Csonbuk Motors lesz az ellenfél. A másik ágon a kínai Sandong Taisan és a japán Jokohama Marinos csap össze, a nyugati régióban pedig az al-Hilal–al-Ittihad továbbjutója miatt már biztosan lesz egy szaúdi gárda a következő körben, sőt akár kettő is lehet, ha Cristiano Ronaldo al-Nasszrje legyőzi az arab emírségekbeli al-Aint.

csatárok játékos kor klub m. j. g/gp jp. piaci érték Varga Barnabás 29 Ferencváros 7 6 7/1 400 2 000 000 Németh András 21 Hamburg (német, 2.) 4 4 0/0 94 1 500 000 Ádám Martin 29 Ulszan (dél-koreai) 2 2 0/0 78 1 000 000 a játékosok neve mögött sorrendben: kor, klub, februári meccsek, mennyi játszott, gól/gólpassz, játékpercek

Ez vár a mieinkre a nyáron

A magyar válogatott a decemberi sorsoláson az első kalapból a házigazda Németországot, a harmadikból Skóciát, a negyedikből pedig Svájcot kapta ellenfélül.

Az A csoport teljes programja:

1. forduló

június 14., München: Németország–Skócia

június 15., Köln: Magyarország–Svájc

2. forduló

június 19., Köln: Skócia–Svájc

június 19., Stuttgart: Németország–Magyarország

3. forduló

június 23., Frankfurt: Svájc–Németország

június 23., Stuttgart: Skócia–Magyarország

(Borítókép: Schäfer András közel két év után talált be ismét a Bundesligában. Fotó: Andreas Gora/picture alliance via Getty Images)