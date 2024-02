Kapusok: patinás klubbal hozták hírbe Gulácsi Pétert

A 2016-os Eb utáni érában egészen a 2022-es Nemzetek Ligája-menetelésig a válogatott első számú opciója kapusposzton Gulácsi Péter volt, ő azonban súlyos sérülése miatt közel egy évre kidőlt, időközben pedig a nemzeti együttesnél, valamint klubcsapatában is elveszítette a kezdő helyét. Mivel az RB Leipzig a nyáron 10 millió euróért szerződteti a Genk 22 éves játékosát, Maarten Vandevoortot, a magyar futballistának 2025-ig érvényes szerződése ellenére valószínűleg új csapat után kell néznie.

(A decemberi BL-csoportzárón gyakorlatilag elbúcsúztatták csapatkapitányként, azóta ismét csak a padon kapott helyet – más kérdés, hogy a három januári meccsét egyaránt elbukta a gárda.) Kezdetben arról szóltak a hírek, hogy Gulácsi marad a Red Bull cégcsoportján belül, és a Salzburg, valamint a Leipzig után a New York Red Bullshoz igazol, a napokban viszont már arról érkezett a hír, hogy a kétszeres BEK-győztes Nottingham Forest csábítaná vissza Angliába, ahol korábban a Liverpool igazolt játékosa volt. A nemzetközi klubfutballban este zárul az átigazolási piac, közeleg a határidő.

Gulácsi helyére a válogatottnál Dibusz Dénes ugrott be, a Ferencváros kapusa pedig az Eb-selejtezőkön a nemzeti együttesben is bizonyított: szeptemberig 10-ig csak egy öngólnál kapitulált, az utolsó felvonáson, a Montenegró elleni hazai összecsapáson pedig bravúrok sorát mutatta be a végjátékban.

Mivel az NB I csak a hétvégén rajtol, így ő sem lépett pályára januárban tétmérkőzésen, ahogyan a válogatott keretében számításba vett Demjén Patrik (MTK), Szappanos Péter (Paks) és Tóth Balázs (Fehérvár) sem.

Az U21-es válogatottban Hegyi Krisztián (West Ham United) az első választás a posztra, ám ő a kevés játéklehetőség miatt a holland másodosztályú Den Bosch együtteséhez került kölcsönbe az idény végéig. A bennmaradásért küzdő gárda vele három meccsén veretlen maradt: a PSV fiataljai ellen 2–2 lett a vége, a 2. helyen álló Roda, valamint az idő közben utolsó helyre csúszó Telstar ellen pedig egyaránt 0–0 volt a végeredmény.

KAPUSOK Játékos Kor Klub k. j. m. m. j. k. g. n. Piaci érték Gulácsi Péter 33 RB Leipzig (német) 3 0 – – 3 500 000 Dibusz Dénes 33 Ferencváros – – – – 2 500 000 Demjén Patrik 25 MTK – – – – 600 000 Szappanos Péter 33 Paks – – – – 500 000 Tóth Balázs 26 Fehérvár – – – – 450 000 Hegyi Krisztián 21 Den Bosch (holland, 2.)* 3 3 2 2 350 000 A kapusok neve után sorrendben: kor, klub, klubjának januári meccsei, mennyin játszott, hány gólt kapott, hányszor nullázott. *Kölcsönben a West Ham Uniteddől.

Védelem: szorult helyzetből tejjel-mézzel folyó Kánaán!

Dibusz Dénesnél kiemeltük, hogy remekül kezdte a válogatottban az évet, de azt is meg kell említeni, hogy az utolsó hónapokra a védelem visszaesett, Litvániában és Bulgáriában is két gólt kaptunk, betaláltak a kapunkba a csehek, a szerbek és a montenegróiak is, az egység sokkal kevésbé állt stabil lábakon.

Az okok persze adták magukat: a tengelyben az egész védelmet stabilizáló Willi Orbán lipcsei klubtársához hasonlóan súlyos térdsérülést szenvedett, és szeptember közepe óta nem léphetett pályára. A jó hír: a 31 éves hátvéd a hétvégén az utolsó öt percre már beállhatott, és bőven van ideje formába lendülni akár már a márciusi, Törökország és Koszovó elleni felkészülési mérkőzésekre is.

Ugyancsak hátrányosan érintette a csapatot, hogy a nyáron a Fenerbahce mezét a Hoffenheimére lecserélő Szalai Attila török együttesével ellentétben a németben nem tudta beverekedni magát a kezdőbe, január 21-én aztán kölcsönbe az ugyancsak német Freiburghoz igazolt. Reményeink szerint itt ismét magára talál a 26 éves bekk, aki topformában még Harry Kane-t is leradírozta a pályáról. Szalainak vélhetően időre van szüksége, hogy beilleszkedjen az új helyen, és ott visszanyerje korábbi, stabil formáját, a freiburgi rajt mindenesetre nem alakult fényesen.

A háromvédős rendszerben jobb oldalon Lang Ádám számít alapembernek a válogatottban, aki szeptember 25. és január 2. között összesen 4 (négy!) percet kapott az Omonia Nicosiában. Az új évvel új lap is nyílt, Kjetil André Rekdal személyében január közepén norvég vezetőedző érkezett a csapathoz – 1996 októberében az egykori középpályás mesterhármasával győzték le a magyarokat vb-selejtező-mérkőzésen –, Lang pedig öt bajnokiból négyet végigjátszott, ahogyan közben egy kupameccset is. Így pedig hiába az érte érkező törökországi ajánlat, marad Cipruson.

További jó hírt jelentett a napokban, hogy a német U16-os, U17-es, U19-es és U21-es válogatottakban összesen 25-ször szereplő Dárdai Márton bejelentette, hogy a magyar nemzeti együttest szeretné képviselni a felnőttek között. A 21 éves játékos alapember az édesapja, Dárdai Pál vezette Herthában, a másodosztályban játszó berlinieknél ebben az idényben 23 tétmérkőzésen lépett pályára, összesen pedig már 65-ször játszott a felnőttek között. Előnye lehet, hogy védőként és szűrőként is bevethető, sőt ebben az idényben a középpályán több szerepet kapott, márpedig a belső középpályások között sem feltétlenül baj, ha van mélység, amint arra majd kitérünk.

És még mindig nincs vége! Az elmúlt hetekben ugyanis egyre több szerepet kap a spanyol éllovas Gironában Yaakobishvili Antal. A 19 éves, a 193 centi magas hátvéd a magyar U21-es válogatottban már szóhoz jutott, a jövőfigyelő rovat megjegyzéseként pedig 17 éves öccsét, Áront is megemlítjük, aki a Barcelona U19-es kapusaként már ült a felnőtt csapat kispadján is!

A 23 éves Mocsi Attila a nyár végén Zalaegerszegről igazolt Törökországba, ahol a ligában ötödik helyen álló Rizespornál megtalálta számítását: december 11. és 25. között sérülés miatt volt maródi, az év elején két összecsapáson pedig még a kispadon kapott helyet. Ezt a hat találkozót leszámítva viszont mind a 17 meccsén végig a pályán volt, és már két gólt szerzett is.

A felnőttválogatottban két meccsen lépett már pályára Balogh Botond, aki alapembernek számít az olasz másodosztályt vezető Parmában, november eleje óta 11 bajnokiból kilencet végigjátszott. Ebben a felsorolásban végül, de nem utolsó sorban essen szó Szalai Gáborról, a 23 éves ballábas játékos január 7-én Kecskemétről Lausanne-ba igazolt, azóta pedig három meccsből kettőt is végigjátszott.

VÉDŐK Játékos Kor Klub k. j. m. m. j. g/gp jp. Piaci érték Willi Orbán 31 RB Leipzig (német) 3 1 0/0 5 10 000 000 Szalai Attila 26 Freiburg (német)* 1 1 0/0 18 10 000 000 Dárdai Márton 21 Hertha BSC (német, 2.) 3 3 0/0 166 2 500 000 Mocsi Attila 23 Rizesport (török) 7 5 1/0 450 1 800 000 Szalai Gábor 23 Lausanne (svájci) 3 2 0/0 180 650 000 Lang Ádám 31 Omonia (ciprusi) 6 5 0/0 450 600 000 Yaakobishvili Antal 19 Girona (spanyol) 7 3 0/0 195 – A játékosok neve mögött sorrendben: kor, klub, klubjának januári meccsei, mennyin játszott, gól/gólpassz, játékpercek. *Kölcsönben a Hoffenheimtől.

Szárnyvédők/szélső középpályások: Kerkez visszatért, Bolla formába lendült

Marco Rossi irányításával a magyar válogatott egyértelműen áttért a háromvédős alapfelállásra, és az ellenféltől függően láthattunk 3–4–2–1-es vagy éppen 3–5–2-es formációt is. Mindkettőben a három belső védő mellett a két szélen sokat futó, védekezésben és támadásban is kulcsfontosságú játékosokkal, így róluk külön beszélünk az összeállításunkban, illetve azokról, akik belül szerepelnek (vagy egy sorral feljebb).

Mivel vannak átjárások a posztok között, így akadnak, akiket több helyre is beírhatnánk, de mindenki sorra fog kerülni egyszer.

Itt az állandóságot a Nagy Zsolt súlyos sérülése után berobbanó Kerkez Milos jelenti, párja a másik oldalon Loic Nego vagy Bolla Bendegúz szokott lenni leggyakrabban. Itt Fiola Attila és Botka Endre is bevethető, őket ráadásul mindkét szélen nyugodtan lehet foglalkoztatni, nem jönnek zavarba, ráadásul a háromvédős rendszerben is feltalálják magukat, ami plusz variációs lehetőség a kapitány számára. És akkor az olyan opciókat se felejtsük el, hogy a később sorra kerülő Callum Styles is játszhat bal oldali mindenest.

Kerkez a hollandiai remeklés után a Premier League-ben szereplő Bournemouthhoz igazolt, és hamar alapemberré nőtte ki magát. Bár október végén, közel egy hónapos időszakban kevesebb lehetőséget kapott, azután ismét kezdő lett, egészen a karácsony előtti sérüléséig. Ebből a közelmúltban épült fel, és már vissza is térhetett a pályára a még mindig csak 20 éves játékos.

Loic Nego a nyáron Fehérvárról a Le Havre-hoz szerződött, ahol ígéretesen kezdett, hiszen három bajnoki után két gólpasszal állt a francia élvonalban. Azóta a statisztikai lapjára „csak” egy gólpassz került, de mindenképpen kiemelendő, hogy folyamatosan játszik a világ egyik legerősebb bajnokságában.

Univerzális váltótársa, Bolla Bendegúz a Wolverhamptontól a Servette-hez került kölcsönbe, a svájci csapatban pedig jobbhátvéd, jobb oldali középpályás és bal oldali középpályás is volt már. Az idényben 23 tétmeccsen lépett pályára, és egy gólpassz mellett már három gólja is van, ebből kettőt a legutóbbi öt fordulóban húzott be.

Nagy Zsolt decemberre lendült igazán formába, volt a bajnokságban gólpassza, duplája is, a válogatottban is egyre több szerepet kapott, januárban viszont a Puskás Akadémia sem játszott még. Fiola Attila októberben sérült meg, ő azóta nem is játszhatott a Fehérvárban.

SZÁRNYVÉDŐK/SZÉLSŐ KÖZÉPPÁLYÁSOK Játékos Kor Klub k. j. m. m. j. g/gp jp. Piaci érték Kerkez Milos 20 Bournemouth (angol) 3 1 0/0 45 20 000 000 Bolla Bendegúz 24 Servette (svájci) 3 3 1/0 102 1 800 000 Loic Nego 33 Le Havre (francia) 4 4 0/0 248 1 000 000 Botka Endre 29 Ferencváros – – – – 800 000 Nagy Zsolt 30 Puskás Akadémia – – – – 600 000 Fiola Attila 33 Fehérvár – – – – 400 000 A játékosok neve mögött sorrendben: kor, klub, klubjának januári meccsei, mennyin játszott, gól/gólpassz, játékpercek. *A Wolverhamptontól kölcsönben.

Belső középpályások: újra egészséges Rossi kulcsembere, a többieknél viszont rengeteg a kérdőjel

Az Eb-selejtezőkön eléggé egyértelmű volt a képlet: a két szélső között Nagy Ádám mindig kezdett, és rendszerint Callum Styles volt a párja, Szoboszlai Dominik pedig alapesetben Sallai Rolanddal együtt egy sorral feljebb, az előretolt csatár mögött játszott, így most a 3–4–2–1-es hadrendet figyelembe véve a liverpoolival nem foglalkozunk ehelyütt.

Felsorolásunkat Schäfer Andrással kezdjük. Az Union Berlin középpályása borzasztóan peches volt 2023-ban, sérülések miatt 272 napot, csak a klubcsapatot számolva 36 meccset hagyott ki, előtte viszont 2021 nyara óta alapembere volt a Rossi-gárdának. A 24 éves futballista november 25-én térhetett vissza a pályára, és azóta minden bajnokin szóhoz jutott, a Darmstadt elleni összecsapást az ő gólpassza után döntötte el Benedict Hollerbach.

Nagy Ádám a Serie B-ben 13. Pisánál kezdte meg az évet, de szóbahozták az Ádám Martint is foglalkoztató dél-koreai Ulszannal, az átigazolási határidő közeledtével pedig a Speziát dobták be a neve mellé, az utolsó nap létre is jött a kölcsönszerződés, vételi opcióval. Az idény során játszott 496 játékpercnél azért többre lenne szükség az Eb előtt.

Callum Stylest a napokban a Championshipben szereplő Sunderlanddel hozták hírbe, a középpályás a harmadosztályban játszó Barnsley FC-nél azóta nem is volt keretben, pedig addig stabil kezdője volt a gárdának. Az idényben 22 tétmeccsen három gól és két gólpassz a mérlege. A válogatott szempontjából értelemszerűen jó lenne, ha legalább egy osztállyal feljebb is tudna bizonyítani, ahogyan azt korábban már tette.

A bolgárok elleni tavaszi Eb-selejtezőn még 87 percet játszó, és az első magyar gólt szerző Vécsei Bálintnak nem vált be a japán kaland, az év elején szerződést bontott a Vissel Kobe együttesével, azután a Fehérvár érdeklődéséről lehetett hallani, ott ugyanis pont azon a poszton keletkezett űr Kalmár Zsolt kiválásával. Utóbbi borzasztóan peches futballistának érzheti magát, teljes joggal, ugyanis újra meg kellett műteni. Ezzel egyszersmind eldőlt, hogy az előző Eb-hez hasonlóan a mostanit is kihagyni kényszerül...

Kleinheisler László a több játéklehetőség miatt a Hajduk Splithez került kölcsönbe, a HNK Rijeka elleni hazai rangadóval kezdett, csapata hazai pályán 2–1-re kikapott, így riválisa jobb gólkülönbségével az élre állt.

A válogatottnál számításba vett játékosok közül Baráth Péter a Ferencvárostól a lengyel Raków gárdájához került kölcsönbe, Szuhodovszki Soma debreceni klubrekordért igazolt Kecskemétről a DVSC-hez, Kata Mihály iránt pedig elvileg volt angliai érdeklődés, de maradt az MTK-nál. A nemzeti együttesben eddig 14-szer, de legutóbb 2021-ben pályára lépő Sigér Dávid épp ma kérte szerződése felbontását a Fradinál.

(És akkor itt kanyarodjunk vissza egy fél gondolat erejéig arra, hogy Dárdai Márton itt is óriási segítséget jelenthet akár, nemcsak a védelemben.)

BELSŐ KÖZÉPPÁLYÁSOK játékos kor klub k. j. m. m. j. g/gp jp. piaci érték Schäfer András 24 Union Berlin (német) 3 3 0/1 130 4 000 000 Callum Styles 23 Barnsley (angol, 3.) 6 3 0/0 199 2 500 000 Kleinheisler László 29 Hajduk Split (horvát)* 1 1 0/0 90 1 500 000 Vécsei Bálint 30 – – – – – 1 200 000 Nagy Ádám 28 Spezia (olasz, 2.)** 3 1 0/0 45 1 000 000 Kalmár Zsolt 28 Fehérvár – – – – 1 000 000 Baráth Péter 21 Raków (lengyel)*** – – – – 900 000 Csongvai Áron 23 Fehérvár – – – – 800 000 Kata Mihály 21 MTK – – – – 700 000 Szuhodovszki Soma 24 DVSC – – – – 500 000 Sigér Dávid 33 – – – – – 300 000 a játékosok neve mögött sorrendben: kor, klub, klubjának januári meccsei, mennyin játszott, gól/gólpassz, játékpercek *kölcsönben a Panathinaikosztól **kölcsönben a Pisától (a januári statisztikák még a Pisánál értetendők) ***kölcsönben a Ferencvárostól

Támadó középpályások/szélsők: Szoboszlai felépült, érkezhet egy angliai gólvágó

Itt az Eb-selejtezőkön Szoboszlai Dominik és Sallai Roland vitte a prímet, Csoboth Kevin és a kicsit hátrébb és előrébb is bevethető Gazdag Dániel kapott több szerepet, továbbá megmutathatta már magát Horváth Krisztofer is.

Természetesen a válogatott csapatkapitányával, Szoboszlai Dominikkal indítunk. A magyar futball jelenlegi legnagyobb sztárja nyáron került a Liverpoolhoz, amelyben aztán szintet lépett pályafutásában. A még mindig csak 23 éves játékos piaci értékét már 75 millió euróra taksálják, és az idényben eddig 28 tétmeccsen szerepelt a világ egyik legnépszerűbb és legerősebb futballcsapatában, ahol remek mezőnymunkája mellett kilenc kanadai pontot (5 gól, 4 gólpassz) termelt. A rengeteg játékperc viszont az év végére visszaütött, előbb a játéka kezdett kissé szürkébbé válni, majd újévkor megsérült. A múlt héten a kupában gólpasszal tért vissza közel négy hét pihenő után, szerdán a Chelsea ellen pedig megszerezte az ötödik liverpooli gólját is.

Sallai Rolandot nemrégiben a Bundesliga egyik legjobb szélsőjének választották, amit a Hoffenheim ellen szerzett győztes góllal „köszönt meg”. Ez az idényben lejátszott 20. klubmeccsén a nyolcadik kanadai pontja volt neki (6+2), a legutóbbi bajnokin betegség miatt nem volt bevethető.

Gazdag Dániel 2021 májusa óta az amerikai MLS-ben szereplő Philadelphiát erősíti, az előző két naptári évet 24 és 22 góllal zárta hat-hat gólpassz mellett, vagyis aligha érheti panasz a kiegyensúlyozott teljesítményét. Ugyancsak az MLS-ben szerepel Sallói Dániel, aki tavaly a Sporting Kansas Cityben 42 meccsen 10 gólig és kilenc gólpasszig jutott.

Vancsa Zalán tovább remekel a belga másodosztályban, a legutóbbi három bajnokiján egyaránt betalált, és már hat gól és három gólpassz a mérlege. Talán sajtóhírnél több, hogy hírbe hozták a spanyol bajnokságban éllovas Gironával. Bár ő még csak 19 éves, még nála is van fiatalabb tehetség, a 18 éves Lisztes Krisztián ugyanis 39 felnőttmeccsen már 13 gólt és öt gólpasszt jegyzett, és azt már most tudni, hogy idény végén a Ferencvárostól 4,5 millió euróért az Eintracht Frankfurthoz igazol.

A Torinóból Kecskemétre visszakölcsönzött Horváth Krisztofer már Rossinál is pályára léphetett, a mostani idényben pedig 7-7 gólja és gólpassza van a lila-fehéreknél, míg a fehérvári Katona Mátyás 7+4-gyel áll.

Ezen a ponton térnénk ki arra a futballistára, akinek a neve a napokban vetődött fel a magyar válogatottal kapcsolatban. Sammie Szmodics 16 góljával vezeti az angol másodosztály góllövő listáját, mindezt úgy, hogy együttese összesen 41-szer talált be, így elmondható, hogy a 28 éves támadó középpályás egyértelmű vezérszerepet tölt be. Pláne, ha hozzátesszük, hogy az FA-kupában két fellépésen ötször is betalált... Az egyik nagyszülője révén magyar gyökerekkel bíró játékos ügyéről itt írtunk.

TÁMADÓ KÖZÉPPÁLYÁSOK/SZÉLSŐK játékos kor klub k. j. m. m. j. g/gp jp. piaci érték Szoboszlai Dominik 23 Liverpool (angol) 7 3 1/1 168 75 000 000 Sallai Roland 26 Freiburg (német) 3 2 1/0 178 12 000 000 Gazdag Dániel 27 Philadelphia (amerikai) – – – – 8 000 000 Sallói Dániel 27 Kansas City (amerikai) – – – – 5 000 000 Sammie Szmodics* 28 Blackburn (angol, 2.) 5 4 6/0 360 4 500 000 Lisztes Krisztián 18 Ferencváros – – – – 3 000 000 Horváth Krisztofer 22 Kecskemét** – – – – 900 000 Vancsa Zalán 19 Lommel (belga, 2.) 2 2 2/0 180 900 000 Csoboth Kevin 23 Újpest – – – – 800 000 Katona Mátyás 24 Fehérvár – – – – 700 000 a játékosok neve mögött sorrendben: kor, klub, klubjának januári meccsek, mennyin játszott, gól/gólpassz, játékpercek *még nem ismert, játszhat-e végül egyáltalán a magyar válogatottban **kölcsönben a Torinótól

Csatárok: amennyiben Varga Barnabás egészséges, akkor minden rendben. Amennyiben nem, akkor...

A legegyszerűbb helyzet a csatároknál van. Ahhoz képest, hogy Szalai Ádám visszavonulása után fenyegető űr látszott ebben a pozícióban, Varga Barnabásnak ezt gyorsan sikerült betöltenie. A center paksi gólkirályként nyáron szerződött a Ferencvároshoz, ahol villámgyorsan beilleszkedett, majd ugyanígy tett a nemzeti csapatban is. A már 29 éves futballista nagyon komoly terhelést kapott az őszi idényben: július 11. és október 22. között 19 klub-, valamint 4 válogatott meccsen lépett pályára, és volt még további 2 fellépése júniusban. Ebben az időszakban félelmetesen hatékony volt, hiszen a Fradiban 17+7 volt a mérlege 19 meccsen, a válogatottban pedig háromszor talált be, egymást követő négy Eb-selejtezőn volt eredményes.

Sérülése után december végén már pályára léphetett, ami a Fiorentina elleni Ekl-meccs miatt volt igazából érdekes, és hogy ne zsigereljék ki teljesen, érkezett mellé tehermentesítésre Kenan Kodro a Fehérvártól. A számai lehet, hogy nem lesznek annyira fényesek a tavaszi szezonban, mint ősszel, de formáját talán így is képes lesz megőrizni, és jobb eséllyel marad energiája az Eb-re.

Erre pedig égető szükség lesz, mert rajta kívül Ádám Martin az, aki klasszikus kilencesként kipróbált ember a válogatottban. Az Ulszan légiósa az ázsiai Bajnokok Ligájában öt csoportmeccsen öt góllal járult a továbbjutáshoz, de három teljes meccset egy Eb-n nem feltétlenül lenne szerencsés csak vele lehozni, amennyiben Varga mégsem áll rendelkezésre.

Rajtuk kívül keretben lehet még a fiatal Németh András, aki a német élvonalba jutásért küzdő Hamburgban pályára lépett ugyan 16 bajnokin, ezeken viszont összesen nem jutott neki két teljes meccs időtartama (176 perc), így pedig az sem sokkoló, hogy csatárként még gólképtelen az idényben.

CSATÁROK játékos kor klub k. j. m. m. j. g/gp jp. piaci érték Varga Barnabás 29 Ferencváros – – – – 2 000 000 Németh András 21 Hamburg (német, 2.) 2 2 0/0 18 1 500 000 Ádám Martin 29 Ulszan (dél-koreai) – – – – 1 000 000 a játékosok neve mögött sorrendben: kor, klub, klubjának januári meccsei, mennyin játszott, gól/gólpassz, játékpercek

Ez vár a mienkre a nyáron

A magyar válogatott a decemberi sorsoláson az első kalapból a házigazda Németországot, a harmadikból Skóciát, a negyedikből pedig Svájcot kapta ellenfélül.

Az A csoport teljes programja:

1. forduló

június 14., München: Németország–Skócia

június 15., Köln: Magyarország–Svájc

2. forduló

június 19., Köln: Skócia–Svájc

június 19., Stuttgart: Németország–Magyarország

3. forduló

június 23., Frankfurt: Svájc–Németország

június 23., Stuttgart: Skócia–Magyarország

Ön szerint hogyan teljesít a magyar válogatott az A-csoportban? Bravúros teljesítménnyel csoportelsőként végez!

Nem nyeri meg a csoportot, de magabiztosan továbbjut a második helyen!

Nem végez az első két csapat között, de harmadik helyen továbbjut!

Harmadikként végez, és nem jut tovább a nyolcaddöntőbe!

Csoportutolsóként esik ki a tornáról!

(Borítókép: Dárdai Márton a német U21-es válogatott után felnőtt szinten a magyar csapatot választotta. Fotó: Jürgen Fromme - firo sportphoto/Getty Images)