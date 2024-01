A hétvégén az FA-kupában a hajrára már beállhatott, a Chelsea ellen pedig a kezdőcsapatba is visszatért Szoboszlai Dominik, aki így keretbe foglalta a januárt, hiszen épp újév napján, a Newcastle ellen szenvedett sérülést, ami után hosszú hetekre kidőlt.

A listavezető „vörösök” nagy mezőnyfölényben és aktívan kezdték a meccset, előbb Luis Díaz próbálta megkavarni emberét a büntetőterületen belül, majd Darwin Núnez emelési kísérlete kötött ki Djordje Petrovics kezei között. Az uruguayi nem sokkal később már nem finomkodott, távolról bombázott kapura, Petrovics és a kapufa közösen hárított.

Trent Alexander-Arnold és Andrew Robertson hiányában a magyar válogatott csapatkapitányára hárultak a pontrúgások, a 12. percben szabadrúgása után Diogo Jota csúsztatott a kapu mellé, és még mindig csak az első negyedórában jártunk, amikor Núnez már a harmadik lövését adta le, célt nem találva.

A 19. percben már csak centiken múlt a vezetés, Núnez újabb löketet eresztett meg, Petrovics oldalra ütötte, a kapufáról pedig ezúttal is kifelé pattant a labda.

A játékrész derekán aztán csak megtört a jég, Conor Bradley passzával Diogo Jota lépett ki, átfűzte magát a Chelsea-védelmen, és a bal alsóba lőtt (1–0).

Maradt támadásban a házigazda, és Curtis Jones lövésénél is nagyot kellett mentenie a kapusnak, Núnez meg nagyjából a századik helyzetével sem élt.

A 34. percben óriási lehetőséghez jutott Szoboszlai Dominik, a 25 méteres szabadrúgása viszont a sorfalon halt el.

Ami neki nem jött össze, a remek napot kifogó Conor Bradley-nek igen, Luis Díaz passzával kilépve kilőtte jobbról a hosszú alsót (2–0).

A 20 éves északír jobbhátvéd a 14. meccsén az ötödik gólpassza után az első gólját is megszerezte a profik között.

A játékrész végén még büntetőhöz is jutott a Mersey-parti csapat, Virgil van Dijk centerezése után Diogo Jotával szemben szabálytalankodtak, Darwin Núnez viszont túlhelyezte a labdát, ez is kapufa lett!

A hazaiak elképesztő fölényét jól jellemzi, hogy egy ráadásban leadott távoli Ben Chilwell-lövéssel lett 15–1 a próbálkozások száma, 1,86–0,01-es xG mellett.

A fordulást követően ehhez képest rögvest Mihajlo Mudrik szépíthetett volna, de közelről a léc fölé lőtt, majd Szoboszlai újabb szabadrúgása a sorfalról a kapu fölé hullott.

A 65. percben aztán összejött Szoboszlainak a gól is: Bradley jobb oldali beadására remekül érkezve fejelt a Chelsea kapujába (3–0).

Ez volt a 28. liverpooli meccsén négy gólpassz mellett az ötödik gólja.

A magyar válogatott középpályást ezt követően nem sokkal, a 69. percben négyes csere keretében Diogo Jotával, Bradley-vel és Joe Gomezzel együtt lecserélte Klopp – érkezett a pályára Alexander-Arnold, Cody Gakpo, Harvey Elliott és Robertson is.

Rögvest jött is a Chelsea válasza, Christopher Nkunku harcolt ki magának lövőhelyzetet a 16-oson belül, és szépen lőtte ki a hosszú alsót (3–1).

Nem sokkal később a francia támadó hiába reklamált büntetőt, az utolsó negyedóra kezdetén pedig Núnez a negyedik(!) kapufáját is összehozta, mielőtt Harvey Elliott lövésénél Petrovicsnak kellett védenie.

Hogy ne legyen kérdés a végjátékra, arról Luis Díaz gondoskodott, Núnez bal oldali beadását közelről lőtte a kapuba, beállítva a 4–1-es végeredményt.

Tapad a címvédő, a szünet után ébredt a Tottenham

A legutóbbi hat évből ötször, sorozatban pedig háromszor bajnok Manchester City a Burnley ellen próbálta meg nyolcasra növelni győzelmi szériáját, és kiindulva abból, hogy az Etihadban mostani ellenfelével szemben a legutóbbi nyolc meccsét 35–1-es gólkülönbséggel húzta be, aligha volt kérdéses, melyik gárda a favorit.

Ezt pedig gyorsan érvényre is juttatta a címvédő, a 24. születésnapját éppen a találkozó napján ünneplő Julián Álvarez előbb Matheus Nunes jobb oldali beadását bólintotta a hálóba, majd Kevin De Bruyne trükkös szabadrúgása után is bevette a vendégek kapuját (2–0).

A fordulást követően rögvest el is döntötte a három pont kérdését a City, Phil Foden akciója után Rodrit hozta helyzetbe, a BL-finálé egyetlen találatát jegyző spanyol középpályás pedig a 16-os előteréből a kapu bal oldalába tekert (3–0).

Az utolsó húsz percre a december eleje óta harcképtelen Erling Haaland is visszatérhetett, újabb gólt viszont már ő sem tudott szerezni, viszont egy rendkívül szerencsétlen mozdulatsorral sikerült jó kedvre deríteni saját csapattársait:

Sőt, a ráadásban még szépített is a vendégcsapat, Ameen Al Dakhil profi karrierje első gólját kotorta be közvetlen közelről. A City ezzel együtt is simán nyert, és tapad a Liverpoolra (3–1).

A Tottenham nem kezdett jól a Brenford ellen, de a szünet után percek alatt fordított, és bár a vendégcsapat a játékrész derekán szépített, a házigazda így is nyert, és feljött a BL-induló negyedik helyre (3–2).

Premier League, 22. forduló

Manchester City–Burnley 3–1 (J. Álvarez 16., 22., Rodri 46., ill. Al Dakhil 93.)

Tottenham–Brentford 3–2 (Udogie 48., B. Johnson 49., Richarlison 56. ill. Maupay 15., Toney 67.)

Liverpool–Chelsea 4–1 (D. Jota 24., Bradley 39., Szoboszlai 65., L. Díaz 79. ill. Nkunku 71.)

Az élmezőny állása: 1. Liverpool 51 pont (51–19), 2. Manchester City 46/21 meccs (51–24), 3. Arsenal 46 (44–21), 4. Tottenham 43 (47–33), 5. Aston Villa 43 (44–30), 6. West Ham United 35/21 (35–32), …10. Chelsea 31 (36–35)

