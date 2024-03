Az M4 Sportnak adott interjúban a játékos, aki a német másodosztályban, az édesapja, a korábbi magyar szövetségi kapitány Dárdai Pál által irányított Hertha BSC-ben futballozik, úgy fogalmazott, a klubjában a középpályán és a védelemben is többször játszott már, ő azonban leginkább hátul szeret lenni, akkor ugyanis „előtte van a mérkőzés”, és kihozhatja a labdát.

A 22 éves Dárdai elárulta, hogy a meccs előtt kicsit izgult, de amikor végül pályára lépett, már minden rendben volt. Mint mondta, a Németországban légióskodó játékostársakkal már ismerték egymást.

Dárdai Márton a 23-as mezben lépett pályára pénteken, erről azt mondta, különösebb jelentősége nincs, ugyanakkor testvére, Palkó is ezzel a számmal mutatkozott be a nemzeti csapatban, és az NBA-legenda Michael Jordan miatt is kedveli a 23-ast.

Az újdonsült válogatott futballista – aki hangsúlyozta: egyedül hozta meg a döntést arról, hogy a magyar válogatottban szeretne pályára lépni – arról is beszélt, hogy édesapja gratulált neki a törökök elleni találkozót követően, szakmai kérdésekbe azonban nem mentek bele.

A nyári Európa-bajnoksággal kapcsolatban Dárdai – aki korábban az utánpótlás-válogatottban többekkel együtt játszott a házigazda, csoportrivális németeknél – megjegyezte, mérkőzésről mérkőzésre kell majd haladni, és nagyon bízik benne, hogy a gárda továbbjut a csoportjából.

Felkészülési mérkőzés

Magyarország–Törökország 1–0 (0–0)

Puskás Aréna, 60 000 néző. V: Frankowski (lengyel)

Magyarország: Gulácsi – Balogh B. (Dárdai M., 67.), Lang, Szalai A. – Nego (Bolla, a szünetben), Nagy Á. (Styles, 61.), Schäfer, Kerkez (Nagy Zs., 61.) – Sallai (Kleinheisler, 80.), Szoboszlai – Varga B. (Ádám M., 80.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Törökország: Günok – Celik (Aktürkoglu, 77.), Kabak, Akaydin, R. Yilmaz (Müldür, 27.) – Yüksek, Kökcü (Güler, 62.) – Akgün (B. Yilmaz, 77.), Calhanoglu, Yildiz (Üzün, 77.) – Ünal (Yazici, 62.). Szövetségi kapitány: Vincenzo Montella

Gólszerző: Szoboszlai (48. – 11-esből)

A válogatott kerete:

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Gulácsi Péter (RB Leipzig), Tóth Balázs (Fehérvár FC)

Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Gulácsi Péter (RB Leipzig), Tóth Balázs (Fehérvár FC) Védők: Balogh Botond (Parma), Dárdai Márton (Hertha BSC), Lang Ádám (Omonia Nicosia), Mocsi Attila (Rizespor), Orbán Willi (RB Leipzig), Szalai Attila (SC Freiburg), Szalai Gábor (FC Lausanne-Sport)

Balogh Botond (Parma), Dárdai Márton (Hertha BSC), Lang Ádám (Omonia Nicosia), Mocsi Attila (Rizespor), Orbán Willi (RB Leipzig), Szalai Attila (SC Freiburg), Szalai Gábor (FC Lausanne-Sport) Középpályások: Bolla Bendegúz (Servette FC), Kerkez Milos (Bournemouth), Kleinheisler László (Hajduk Split), Nagy Ádám (Spezia Calcio), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Nego Loic (Le Havre AC), Schäfer András (Union Berlin), Styles Callum (Sunderland AFC)

Bolla Bendegúz (Servette FC), Kerkez Milos (Bournemouth), Kleinheisler László (Hajduk Split), Nagy Ádám (Spezia Calcio), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Nego Loic (Le Havre AC), Schäfer András (Union Berlin), Styles Callum (Sunderland AFC) Támadók: Ádám Martin (Ulszan Hyundai), Gazdag Dániel (Philadelphia Union), Horváth Krisztofer (Kecskeméti TE), Sallai Roland (SC Freiburg), Szoboszlai Dominik (FC Liverpool), Vancsa Zalán (Lommel SK), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

Európa-bajnokság 2024, az A csoport teljes programja:

1. forduló

június 14., München, 21.00: Németország–Skócia

június 15., Köln, 15.00: Magyarország–Svájc

2. forduló

június 19., Stuttgart, 18.00: Németország–Magyarország

június 19., Köln, 21.00: Skócia–Svájc

3. forduló

június 23., Stuttgart, 21.00: Skócia–Magyarország

június 23., Frankfurt, 21.00: Svájc–Németország

