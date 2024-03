A labdarúgó NB I-ben szereplő Ferencvárostól távozó Tokmac Nguen a svéd élvonalbeli Djurgardennél folytatja pályafutását – jelentette be a stockholmi klub hivatalos honlapján.

A Djurgarden IF hétfő este közölte: Tokmac Nguen két évre aláírt a csapattal. A 30 éves norvég támadó szerződése jövő nyáron járt volna le a Ferencvárosnál, így átigazolási díjat kellett fizetnie érte a svéd klubnak, ám ennek összegét egyik fél sem hozta nyilvánosságra. A mértékadó Transfermarkt 1,5 millió euróra becsüli piaci értékét.

Tokmac Nguen – akitől időközben a Ferencváros is elköszönt hivatalos honlapján, a fradi.hu-n – nem lesz teljesen ismeretlen a Djurgarden IF szurkolói számára: a Bajnokok Ligája 2020–2021-es kiírásának első selejtezőkörében a zöld-fehérek az ő két góljával győzték le 2–0-ra a svéd alakulatot.

A Djurgarden ebben a szezonban – a 2022-es bajnoki ezüstéremnek köszönhetően – az Európa-konferencialiga második selejtezőkörében kezdte meg nemzetközi szereplését, és ott be is fejezte, ugyanis a svájci Luzern összesítésben 3–2-re felülmúlta. A legutóbbi idényben csak negyedik lett a svéd pontvadászatban a Djurgarden, ám mivel a Svéd Kupában döntőbe jutott, így a következő szezonban is szerencsét próbálhat a nemzetközi porondon.

A svéd bajnokság 2024-es idénye ezen a hétvégén rajtol, a nyitó fordulóban a Djurgarden – amelynek stockholmi stadionja, a Tele2 Arena 30 ezer néző befogadására alkalmas – az IFK Göteborg vendége lesz.

Sztárjátékos volt, majd létszámfölöttivé vált

Tokmac Nguen 2019 elején lett a Ferencváros játékosa, a norvég bajnokságban szereplő Strömsgodsettől igazolták a zöld-fehérek. Rövid idő alatt meghatározó játékossá és közönségkedvenccé vált, góljaival, fineszes megmozdulásaival és csupaszív játékával belopta magát a szurkolók szívébe – olvasható a klub honlapján.

Öt magyar bajnoki címet nyert az FTC-vel, egy Magyar Kupát, valamint háromszor megjárta az Európa-liga csoportkörét, és részese volt a történelmi Bajnokok Ligája-csoportkörös szereplésnek is. A 30 éves norvég támadó 193 tétmérkőzésen 47 gólt és 33 gólpasszt jegyzett a fővárosi csapat színeiben.

Ebben a szezonban már partvonalon kívülre került Dejan Sztankovicsnál, tizenkét meccsen kevesebb mint 400 percet töltött a pályán, egy gól és két gólpassz szerepel a neve mellett. Januárban, a téli felkészülés kezdete előtt Hajnal Tamás sportigazgató elárulta, hogy több játékossal sem számolnak tavasszal, köztük volt Tokmac Nguen is – távozása tehát biztosra vehető volt már hónapokkal ezelőtt.

(Borítókép: Tokmac Nguen a Ferencvárosi TC játékosa 2021. júliua 6-án. Fotó: Illyés Tibor / MTI)