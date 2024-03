Egy néhai nagy olasz edzőt, Franco Scogliót idézném. A válogatott terén nincsenek marháskodásból elkövetett kísérletezgetések. Összetartásról összetartásra fejlődünk. Olyan változások lesznek, amelyek a felkészülést szolgálják az Európa-bajnokságra

– mondta a hétfői sajtótájékoztatón a magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakvezető.

Rossi korábbi nyilatkozata alapján ezúttal például Gulácsi Péter helyett Dibusz Dénes kap lehetőséget a kapuban, de kifejtette, még ő sem tudja, ki lesz az első számú kapus a kontinensviadalon. Úgy vélte, a két hálóőr nagyjából azonos szinten áll, van olyan terület, amelyben az egyik erősebb, más területen viszont a másik.

„Lehet, hogy az utolsó pillanatban döntök majd, de ez egy nagyon nehéz és kellemetlen döntés lesz. Bár minden poszton ilyen kellemetlen döntést kellene meghoznom!” – mondta Rossi a kapuskérdésről.

Az 59 éves tréner óriási büszkeségnek nevezte, hogy a válogatottmérkőzések számában (61) szövetségi kapitányként kedden utoléri Mészöly Kálmánt az örökrangsor harmadik helyén.

A magyar szövetségi kapitányok örökranglistája – mérkőzés szerint rendezve

117 – Baróti Lajos (1957–66, 1975–78)

69 – Sebes Gusztáv (1949–56)

61 – Mészöly Kálmán (1980–83, 1990–91, 1994–95)

60 – Marco Rossi (2018–)

45 – Bicskei Bertalan (1989, 1998–2001)

41 – Kiss Gyula (1921–24, 1926–28)

41 – Dietz Károly (1934–39)

39 – Illovszky Rudolf (1966–67, 1971–74)

35 – Mezey György (1983–86, 1988)

34 – Egervári Sándor (2010–13)

„Tudom, hogy a magyarok szívében milyen helyet és tiszteletet vívott ki. Többször találkoztam vele, de inkább a fiát, Gézát ismerem. Hatalmas megtiszteltetés harmadiknak lenni Baróti Lajos és Sebes Gusztáv mögött, akik a magyar futball legnagyobb legendái közé tartoznak. Nem hasonlítanám magamat hozzájuk, de hatalmas dolog, hogy megközelítem őket a mérkőzések számában” – fogalmazott az MTI érdeklődésére Rossi.

A szakember a koszovói csapatról elmondta, hogy direkt futballt játszik, és vannak jó technikai képességű játékosai.

Lang Ádám, aki 2021 szeptembere óta sorozatban 27 válogatott-találkozón lépett pályára, kiemelte, próbálja mindennap a legjobbját nyújtani.

„Persze nekem is van rossz napom, de bennem van egy belső erő, hogy akkor is összeszorítom a fogam, amikor nem érzem jól magam. Életem során sok akadályba ütköztem, de mindig leküzdöttem őket, mert kitartó voltam. Javarészt ennek köszönhető, hogy a tehetségemet nem tékozlom el. Örülök, hogy a szakmai stáb is hasonlóképpen látja, hogy ezeket a lehetőségeket megérdemlem. Ebből építkezni kell, de sosem szabad megelégedni” – mondta ezzel kapcsolatban a játékos, aki 2014-ben mutatkozott be a nemzeti csapatban.

„Hosszú ez a tíz év a válogatottnál, sok minden történt, de élveztem minden pillanatát, és amíg lehet, szeretném folytatni.”

A 31 esztendős védő arról is beszélt, hogy nem jelent számára gondot, ha középen vagy ha a szélen kell futballoznia a hátsó alakzatban. Poszttársai közül szerinte mind emberileg, mind szakmailag jól beilleszkedett a közösségbe és a csapatba is a címeres mezben pénteken bemutatkozott Dárdai Márton. Úgy vélte, stabilan játszott, és jónak nevezte, hogy kiélezett verseny van minden pozícióért.

„Hosszú idő után találkoztunk újra, talán ezért is kellett némi idő, hogy az automatizmusok újra működjenek, de szervezettséggel átlendültünk a nehézségeken. Talán bemehetett volna a fejesem, de tényleg mindegy, hogy gól, gólpassz vagy 11-es lett. Van egy olyan rúgónk, aki életveszélyesen be tudja adni a labdát, nekünk meg az a dolgunk, hogy szabadra játsszuk magunkat, és kapura fejeljünk” – mondta a nemzeti együttesben egygólos Lang a törökök ellen 1–0-ra megnyert meccsről, amelyen az ő fejese után ítélt 11-est a játékvezető kezezés miatt.

A Puskás Arénában 19 órakor kezdődő Magyarország–Koszovó-találkozót az M4 Sport és a Kossuth rádió élőben közvetíti.

A magyar labdarúgó-válogatott várható kezdőcsapata az MTI szerint:

Dibusz–Lang, Dárdai M., Szalai A. – Bolla, Schäfer, Styles, Kerkez–Sallai, Szoboszlai – Varga B.

(Borítókép: Marco Rossi szövetségi kapitány a magyar labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatóján a másnapi, Koszovó elleni felkészülési mérkőzés előtt a telki edzőközpontban 2024. március 25-én. Fotó: MTI/Illyés Tibor)