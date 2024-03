Franco Foda, Koszovó szövetségi kapitánya csapata játékával elégedett volt, az eredménnyel már kevésbé.

Hatvan percen keresztül jól játszottunk, labdabiztosak voltunk, kielemeztük a magyarok játékát. A széleken játszottunk, akár a vezetést is megszerezhettük volna. Aztán minden megváltozott egy labdavesztésünk után. Tudjuk, milyen jók a magyarok az átmenetekben, de 60 percig igen jó volt a csapat teljesítménye. Az Eb-n szurkolok a magyaroknak is, megérdemelten jutott ki, nagyon veszélyesen játszó, kompakt csapat. Bárkire veszélyes lehet Szoboszlaival a soraiban. Meglepetéseket okozhat az Európa-bajnokságon. Sokáig jól semlegesítettük Szoboszlait a 4–4–2-es felállásban, ami 4–1–4–1-re alakult át a támadásokban. 1–0 után több terük nyílt a magyaroknak. De még a második félidőben is kiegyenlíthettünk volna. Nagyon hatékony csapat a magyar. Az első sikeres kontrájukat gólig vitték.

Marco Rossi, a magyar válogatottat a 61. meccsén irányító szövetségi kapitány így értékelt:

„Minden alkalommal, amikor hosszú idő után újra találkozunk, sajátságos helyzetben vagyunk. Négy hónap telt el a mostani két meccsünk előtt játék nélkül. Látni akartam most azokat, akik nem kezdtek a törökök ellen, ezért volt a hét változtatás az összeállításban. Hiába csak 102. Koszovó a FIFA-világranglistán, ennél azért jobb csapat. Ha hét kezdőt lecserélünk, azért az komoly változás, meglátszik a játék képén. Willi Orbán elővigyázatosságból nem játszott. Igaz, az első félidőben nem volt szép a játék képe, hiányoztak az automatizmusok a játékunkból. Emlékszem, 2020 szeptembere előtt hogyan játszottunk, ahhoz képest, gondolom, óriási a változás. Az utolsó 26 meccsünkből mindössze háromszor veszítettünk! Abból kétszer Olaszország, egyszer Szerbia ellen, az utóbbi esetben a VAR-kocsi magyar személyzete nem látta a szerbek kezezését a góljuk előtt... Magyarország nem annyira erős, hogy minden meccsen végig domináljon. Ezt a mai győzelmünket is játékkal értük el, még ha nem is lőttünk kapura az első félidőben. A futball nem monológ, hanem párbeszéd, az ellenfél is óhatatlanul szóhoz jut. Az Eb-n nagyszerű csapatokkal fogunk találkozni, mindent elkövetünk, hogy továbbjussunk a csoportból. Mocsi Attilát, ahogy Szalai Gábort is, többször meghívtam, és most már díjazni akartam a kitartását azzal, hogy beállítottam a meccs végén. Megérdemelte.”

A következő kérdés azt firtatta, milyen képet kapott Marco Rossi a játékosairól az Eb előtt. És mi a véleménye Gazdag Dánielről, mert nem megy neki a játék.

„Gazdag többször is kapott lehetőséget, például Litvánia ellen idegenben, Montenegró ellen, szóval, játszott eleget. Régóta ismerem őt, többet várok tőle, mit szépítsem? Kapott játékperceket, nem tudom, mi az oka, hogy nem tud élni vele, talán a Philadelphiában más a szerepköre. Mélységből kellett volna ma támadnia, ez nem nagyon sikerült neki. Ami a többieket illeti, ők szóhoz jutottak a selejtezőkön. Amikor teljes lesz a létszám, nagyobb lesz a választási lehetőség.”

Dárdai Márton bemutatkozott a törökök ellen, most végigjátszotta a meccset. Megkérdeztük, hogyan értékeli a játékát a kapitány.

Tudjátok, hogy kik a biztos kerettagok? Persze vannak, akik sokat játszottak, de nem tudok 30 játékost meghívni az Eb-re. Hat éve vagyok itt, ezen a kispadon, a munkatársaimmal az NB I valamennyi mérkőzését végignézem, mindent látunk. Nyilván vannak bizonyos szabályok, amelyekhez normál esetben tartom magam. Szalai Attila ugyan nem játszik a Freiburgban, akkor miért hívtam meg mégis? Nos, Szalai a Bundesligában nem játszik! Azért az más szint, mint a hazai bajnokság. Dárdai Márton olyan játékos, akire rábízhatom a védelmet. Viszont Szalai Attila remekül semlegesítette az ellenfél 194 centis centerét, tehát hasznosan játszott. Kapuskérdés? Örülnöm kell, hogy ilyen kapusaink vannak. Ha nekem kellene védeni, valószínűleg kevesebb meccset nyernénk meg. Sallai Roland hiányzott, nincs még egy olyan játékosunk, mint ő. És ez Szoboszlai Dominikra is igaz.

Nagyobb üdvrivalgás fogadta a bemutatásnál Marco Rossit, mint Szoboszlai Dominiket. Az egyik kolléga arról érdeklődött, mit szól ehhez a kapitány.

Nem, nem hallottam, de ha igaz, jólesett. A húsvétot itt fogom tölteni, Budapesten, ennyit jelent nekem Magyarország. Bármerre járok az országban, tiszteletet, sőt, szeretetet érzek. Igazából hiba, ha engem jobban megünnepelnek, mint Szoboszlait, mert ő dönti el a meccseket, nem én. Dominiket illeti meg az elismerés. Az első félidőről annyit, hogy régen veszítettem el a türelmemet, de most kijöttem egy kicsit a sodromból, igaz, jól reagáltak a fiúk a második félidőben. Ők mindent beleadnak, és ezt meg kell köszönnöm. Ők a főszereplők. Tegnap az edzés végén Kerkez Milos panaszkodott vádlifájdalomra, Sallai Roli pedig elővigyázatosságból jelezte, hogy van egy kis problémája. De ha most az Eb lenne, mindketten játszottak volna. Nincs semmi komoly bajuk.

Az Index megkérdezte, mennyit jelent Schäfer András a válogatottnak, mert mióta visszatért, ő a csapat egyik legjobbja.

András olyan játékos, akit nem én fedeztem fel, de amikor az MTK első csapatában elkezdett játszani, már felfigyeltem rá. Már akkor rokonszenveztem vele, 17 éves kora óta. Tetszett a hozzáállása, azóta is tetszik, az öltözőben is nagyon pozitív a hatása. Ma úgy döntöttem, hogy Nagy Ádám és Schäfer között lesz váltás, valamint Ádám Martin és Varga Barnabás között. Ha ugyanúgy játszik András, mint ma, nyugodtan számíthat a meghívómra az Európa-bajnokságra.

Felkészülési mérkőzés

Magyarország–Koszovó 2–0 (0–0)

Puskás Aréna, 60 000 néző. V: Hategan (román)

Magyarország: Dibusz – Lang Á., Dárdai M., Szalai A, – Bolla (Nego, 68.), Nagy Á. (Schäfer, a szünetben), Styles (Vancsa, 85.), Nagy Zs. (Mocsi, 88.) – Szoboszlai, Gazdag (Kleinheisler, a szünetben) – Ádám M. (Varga B., a szünetben). Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Koszovó: Muric – Vojvoda, Am. Rrahmani, Aliti, Rrudhani (Hedergjonaj, 71.) – Idrizi (Loshaj, 83.), Berisha (Al. Rrahmani, 83.) – Zhegrova (Bytyqi, 64.), Muslija (Celina, 64.), Rashica – Muriqi (Rashani, 64.). Szövetségi kapitány: Franco Foda

Gólszerző: Szoboszlai (58.), Nagy Zs. (86.)

A válogatott kerete:

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Gulácsi Péter (RB Leipzig), Tóth Balázs (Fehérvár FC)

Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Gulácsi Péter (RB Leipzig), Tóth Balázs (Fehérvár FC) Védők: Balogh Botond (Parma), Dárdai Márton (Hertha BSC), Lang Ádám (Omonia Nicosia), Mocsi Attila (Rizespor), Orbán Willi (RB Leipzig), Szalai Attila (SC Freiburg), Szalai Gábor (FC Lausanne-Sport)

Balogh Botond (Parma), Dárdai Márton (Hertha BSC), Lang Ádám (Omonia Nicosia), Mocsi Attila (Rizespor), Orbán Willi (RB Leipzig), Szalai Attila (SC Freiburg), Szalai Gábor (FC Lausanne-Sport) Középpályások: Bolla Bendegúz (Servette FC), Kerkez Milos (Bournemouth), Kleinheisler László (Hajduk Split), Nagy Ádám (Spezia Calcio), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Nego Loic (Le Havre AC), Schäfer András (Union Berlin), Styles Callum (Sunderland AFC)

Bolla Bendegúz (Servette FC), Kerkez Milos (Bournemouth), Kleinheisler László (Hajduk Split), Nagy Ádám (Spezia Calcio), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Nego Loic (Le Havre AC), Schäfer András (Union Berlin), Styles Callum (Sunderland AFC) Támadók: Ádám Martin (Ulszan Hyundai), Gazdag Dániel (Philadelphia Union), Horváth Krisztofer (Kecskeméti TE), Sallai Roland (SC Freiburg), Szoboszlai Dominik (FC Liverpool), Vancsa Zalán (Lommel SK), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

Európa-bajnokság 2024, az A csoport teljes programja:

1. forduló

június 14., München, 21.00: Németország–Skócia

június 15., Köln, 15.00: Magyarország–Svájc

2. forduló

június 19., Stuttgart, 18.00: Németország–Magyarország

június 19., Köln, 21.00: Skócia–Svájc

3. forduló

június 23., Stuttgart, 21.00: Skócia–Magyarország

június 23., Frankfurt, 21.00: Svájc–Németország

(Borítókép: Marco Rossi 2024. március 26-án. Fotó: Papajcsik Péter / Index)