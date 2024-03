Tizennegyedszer is veretlenül? Magyarország–Koszovó

Lang Ádám, aki 2021 szeptembere óta sorozatban 27 válogatott-találkozón lépett pályára, kiemelte, próbálja mindennap a legjobbját nyújtani.

„Persze nekem is van rossz napom, de bennem van egy belső erő, hogy akkor is összeszorítom a fogam, amikor nem érzem jól magam. Életem során sok akadályba ütköztem, de mindig leküzdöttem őket, mert kitartó voltam. Javarészt ennek köszönhető, hogy a tehetségemet nem tékozlom el. Örülök, hogy a szakmai stáb is hasonlóképpen látja, hogy ezeket a lehetőségeket megérdemlem. Ebből építkezni kell, de sosem szabad megelégedni” – mondta ezzel kapcsolatban a játékos, aki 2014-ben mutatkozott be a nemzeti csapatban.