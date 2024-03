Brenet nem volt jelen a tárgyaláson, ahol az ügyészek 60 óra közmunka és egy hét börtönbüntetés kiszabását javasolták.

A korábbi holland válogatott játékos januárban kétszer is érvényes vezetői engedély nélkül ült volán mögé, és mind a két alkalommal belefutott a közúti razziát tartó rendőrök karjaiba.

Tudta, hogy nem vezethet. Ez olyan, mintha úgy futballozna, hogy előtte a játékvezető felmutatta neki a piros lapot

– mondta a bíró az ítélethirdetéskor.

Brenet jogosítványát azután vonta be a hatóság, hogy a rendőrök 2020. december 10-én ittas vezetésen kapták őt. A futballista ezután nem ment el a jogosítvány visszaszerzéséhez nélkülözhetetlen utánképzésre.

Brenet ügyvédje szerint a felszólító leveleket a játékos korábbi németországi lakhelyére küldték, ahol akkor élt életvitelszerűen, amikor a Hoffenheim játékosa volt.

Az ügyvéd azt állította, hogy Brenet később bejelentkezett a tanfolyamra abban a reményben, hogy visszakapja a jogosítványát. A bíró kifejtette, hogy Brenet már többször is elkövette a bűncselekményt, ezért visszaesőnek számít.

A börtönbüntetés mellett Brenetnek – akit egyszer a barátnője bántalmazásával is meggyanúsítottak – 20 óra közmunkát is el kell végeznie. Mindezek mellett 500 eurós pénzbüntetést is kapott.

A 30 éves játékos 2016-ban kétszer lépett pályára a holland válogatottban. A holland bajnokságot háromszor nyerte meg a PSV-vel. A Hoffenheimben Szalai Ádám volt az egyik csapattársa.