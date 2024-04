Nem remekelt, de nem is lógott ki a csapatból Szoboszlai Dominik a Premier League 31. fordulójában játszott mérkőzésen, amit 3–1-re megnyert a Liverpool a Sheffield United ellen.

Ezzel visszavette a vezetést a tabella élén egy olyan győzelemmel, amely természetesen megérdemelt volt, de amit maguknak tettek nehézzé a „vörösök”, ahogy ezt Szoboszlai is hangsúlyozta a meccs után a Spíler TV-nek adott nyilatkozatában.

Az osztályzatok széles skálán szóródnak, ugyanúgy olvashatunk elmarasztaló, mint magasztaló véleményt.

Ahány szakértő, annyi vélemény.

Anfieldwatch.co.uk: 6. Sokat futott, néhányszor megvillant, de nem volt meghatározó a támadó harmadban.

Liverpoolworld.uk: 5. Mozgatta a csapatot az első félidőben, de nem volt akkora hatással a játékra, mint amennyire lehetett volna. A 73. percben lecserélték.

Liverpoolecho.co.uk: 6. Néhány jó passz az első félidőben, de a támadójátéka hagyott kívánnivalót. Egyszer próbára tette Grbicet. A második félidőben nem mindig választotta a legjobb megoldást, le is cserélték.

Bbc.com: 6,62. Ezzel Szoboszlai a hatodik legmagasabb értéket kapta a csapatban.

Goal.com: 5. A magyar játékos a megszokott szorgalmas játékát nyújtotta, Grbicet egy távoli lövéssel tesztelte szünet előtt, a lecserélése a 73. percben egy kissé meglepő volt. Nem volt elég jó ezen az estén.

90min.com: 7. Micsoda lenyűgöző játékos labda nélkül! Szoboszlai, az atléta jeleskedett az első félidőben, ügyes volt a tizenhatos környékén, amikor szükség volt rá.

Msn.com: 6.

Nbcsports.com: 8,0. Szoboszlai valóságos gép, amikor a labda visszaszerzése a tét. És amikor nála van, akkor jól bánik vele.

The4thofficial.net: 7. A magyar válogatott játékosa pozitív hatással volt a mérkőzésre mindkét félidőben, és nem is egy ígéretes helyzetet alakított ki a társai számára.

Eurosport.com: 6.

Espn.co.uk: 6. Szoboszlai intelligens módon futott be az üres területre, és ezért sokszor kapott labdát a veszélyes pontokon. Teljesítménye azonban lehetett volna jobb is. Néha elszórta a labdát, amivel többször is lehetőséghez juttatta a Sheffieldet. Végül le is cserélték.

Premier League, 31. forduló

Liverpool–Sheffield United 3–1 (Núnez 17., Mac Allister 76., Gakpo 90., ill. Bradley 60. – öngól)

Chelsea–Manchester United 4–3 (Gallagher 4., Palmer 19. , 100., 101. – kettő 11-esből, ill. Garnacho 34., 67., B. Fernandes 39.)

Az élmezőny állása: 1. Liverpool 70 pont/30 meccs (70–28), 2. Arsenal 68/30 (72–24), 3. Manchester City 67/30 (67–29), 4. Aston Villa 59 (63–46), 5. Tottenham 57/30 (62–44), 6. Manchester United 48/30 (43–44), ...12. Chelsea 43/29 (53–50)

