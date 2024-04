Yohan Croizet megígérte, hogy így fog tenni, péntek este pedig be is bizonyította, hogy Újpesten túlságosan is könnyű szívvel mondtak le a szolgálatairól. A francia légiós két góllal vette ki a részét jelenlegi csapata, a Zalaegerszeg 5–1-es sikeréből a Megyeri úton, a labdarúgó NB I 27. fordulójának nyitómérkőzésén. A ZTE 18 év elteltével győzött ismét az Újpest otthonában.

Az első tíz percben nem alakult ki folytonos, bármilyen szinten is közönségszórakoztatónak nevezhető játék az Újpest és a Zalaegerszeg összecsapásán. Igaz, ezt nagyban hátráltatta, hogy előbb Simon Krisztián – akit már a meccs elején le kellett cserélni –, majd Bedi Bence sérülése miatt is perceken át állt a játék. A félidő derekán ráadásul Bedi is lejönni kényszerült a pályáról…

No de ekkor már 1–1 állt a Szusza-stadion eredményjelzőjén. Történt ugyanis, hogy az első tíz perc után mezőnyfölénybe került a ZTE, a vendégcsapat pedig két nagy bravúrt is kikényszerített a hazai hálót őrző Banai Dávidból – utóbb épp Bedi jobb felsőbe tartó tekerésével. A vezetést mégis az Újpest szerezte meg, a 22. percben egy remek akció végén a debütáns Geiger Bálint beadásából Huszti András helyezett hét méterről az anyaklubja kapujába (1–0). Ezúttal a lila-fehérek kezdtek fölénybe kerülni, Csoboth Kevin, utána nem sokkal Matija Ljujics veszélyeztetett – sikertelenül. A 31. percben viszont a ZTE egyenlített, ezúttal az épp Újpestről kölcsönadott francia légiós, Yohan Croizet szerzett látványos átlövés gólt korábbi csapattársai ellen (1–1).



A gól nem fogta meg a lilákat. A tulajdonosváltás után – a belga Roderick Duchatelet IV. kerületi munkásságát majd egy évtizeden át bojkottáló korábbi vezető szurkolói csoport, az Ultra Viola Bulldogs tagjai is visszatértek a lelátóra – kifejezetten szép számú közönség által buzdított Újpest még a szünet előtt visszaszerezhette volna az előnyt. De Peter Ambrose ziccerben a jobb alsó mellé gurított, a játékrész hosszabbításában pedig Aboubakar Keita ígéretes helyzetben épp Dombó Dávid kezei közé fejelt…

A második játékrész hazai lehetőségekkel indult, kétszer Dombó, egyszer a zalai védelem mentett, Geiger pedig csak szimplán kapu fölé lőtt. A vezetést azonban a ZTE szerezte meg, az 53. percben egy a tizenhatoson belül ide-oda pattogó labdát Kiss Bence tudott Antonio Mance elé játszani, aki öt méterről lőtt, és hiába próbált Keita a gólvonal előtt menteni, már csak beljebb segíteni tudta azt (1–2). Bő egy óra után Mance megduplázta a vendégelőnyt: előbb kiharcolt csapatának egy tizenegyest, Keitának pedig egy piros lapot, majd előbbit értékesítve 3–1-re módosította az állást.

Az Újpest tíz emberrel is támadott, a meccs első tíz percét leszámítva antifutballra berendezkedő, ám bunkeréből így is veszélyesen kontrázó ZTE nem sokkal később pedig le is zárta a mérkőzés érdemi részét. Croizet növelte tovább a különbséget (1–4).

A hajrában egy lapos, jobb alsóba surranó lövéssel a csereember, Németh Dániel állította be a vendégszempontból 5–1-es végeredményt. A hazaiak javára legyen írva, az Újpest-tábor még ekkor is úgy szurkolt, mintha csak a sajátjai vezetnének négy találattal…

A ZTE 2006 óta először nyert a Megyeri úton.

A fővárosi együttes a legutóbbi öt fordulóban első vereségét szenvedte el, a zalai együttes pedig másodszor nyert. A három ponttal a kék-fehérek feljöttek a tabella nyolcadik helyére, míg a lila-fehérek az elmúlt hetek bravúros kapaszkodása után ismét visszacsúsztak a 10., még bennmaradást jelentő utolsó pozícióba.

A kieséstől azonban aligha kell tartania bármelyik félnek, elvégre a sort záró Kisvárda és Mezőkövesd hátránya egyaránt tetemes, – hét meccsel a vége előtt – 14 pont az Újpest mögött.

LABDARÚGÓ NB I, 27. FORDULÓ

Újpest FC–Zalaegerszegi TE 1–5 (Huszti A. 23., ill. Croizet 31., 65., Mance 53. 61. – utóbbit 11-esből, Németh D. 81.)

A forduló további műsora

Szombat

14.15: Fehérvár–Mezőkövesd

Fehérvár–Mezőkövesd 16.30: Diósgyőri VTK–Kisvárda

Diósgyőri VTK–Kisvárda 19.30: Debreceni VSC–MTK Budapest

Vasárnap

14.45: Ferencváros–Paks

Ferencváros–Paks 17.30: Kecskemét–PAFC