Az angol labdarúgó-élvonalban újabb pontokat hullajtott múlt szombaton a Liverpool, mivel a „vörösök” csak döntetlent értek el a West Ham United otthonában. Jürgen Klopp csapata ezzel kiszállt a bajnoki versenyfutásból, és bár matematikailag még van esélye a végső győzelemre, ennek nincs realitása. A sorozatos rossz eredményeken túl a csapaton belüli frusztráció is aggodalomra adhat okot, mivel Mohamed Szalah és Jürgen Klopp heves szóváltásba keveredett a mérkőzés alatt.

A West Ham United elleni döntetlen után az egyiptomi klasszis az öltözőfolyosón csak annyit mondott az ott tartózkodó újságíróknak, hogy csak tűz lenne abból, ha most beszélne, így inkább nem válaszolt a kérdésekre. A Liverpool az utóbbi hetekben váratlan formahanyatláson esik át, kulcsjátékosai egyike sem találja a góllövő cipőjét – egyúttal Szoboszlai Dominik is gyengén játszik –, így a szezon lényegi része véget ért számukra.

Ennek ellenére megbízható források egyhangúan jelentették, Mohamed Szalah tervei között nem szerepel, hogy távozik Liverpoolból, sőt jövő nyáron lejáró szerződésének meghosszabbítására nyitott.

A The Athletic hozzátette, hogy Szalahot még az sem bizonytalanította el, hogy heves szóváltásba keveredett Klopp-pal, aki egyébként a szezon végén távozik a csapattól. Az egyiptomi klasszis szerződésének meghosszabbítása hamarosan tárgyalóasztalra kerül, valamint az is a klubnál való folytatást segíti, hogy az új vezetőedző, Arne Slot rendszerében is kulcsszerep hárul rá.

