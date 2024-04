A GiveMeSport beszámolója szerint az Atalanta holland válogatott labdarúgója, Teun Koopmeiners örömmel csatlakozna nyártól a Liverpoolhoz. A 26 éves játékost már januárban is összeboronálták a vörösökkel, azóta pedig csak még vonzóbbá vált számára az opció: nyártól minden jel szerint korábbi edzője, Arne Slot veszi át Jürgen Klopp helyét az Anfielden.

Koopmeiners az AZ Alkmaarnál lett profi játékos (itt is dolgozott együtt Slottal), 154 tétmérkőzést követően 2021 nyarán állt légiósnak, és szerződött az Atalantához. Bergamóban azóta is alapember, a jelenlegi szezonban pedig 43 tétmérkőzésen tizennégyszer volt eredményes, további öt gólpassz mellett. Az Európa-liga negyeddöntőjében mindkét, Liverpool elleni mérkőzést végigjátszotta. Emlékezetes, az olasz együttes 3–0-s idegenbeli sikert követően 3–1-es összesítéssel búcsúztatta az angol gigászt a második számú európai kupasorozat végjátékától. A visszavágón még egy lesgólt is szerzett...

A 21-szeres holland válogatott játékos a középpálya közepén mozog a legotthonosabban, nyolcas és tízes pozícióban is rendkívül hasznos futballista. Ugyanakkor a Liverpoolnál Klopp által az utóbbi időben alkalmazott középpályás rendszerben, a tengelytől kissé jobbra vagy épp balra is megállhatja a helyét. Így lényegében Szoboszlai Dominik, Alexis Mac Allister, Curtis Jones vagy épp Ryan Gravenberch alternatívája lehet a jövőben – attól függően, hogy épp melyik oldalra tolja majd ki aktuális mestere.

Koopmeiners szerződése 2027 nyaráig érvényes Bergamóban, ám a brit sajtó egy néhány nappal korábbi De Telegraaf-interjúra hivatkozva állítja, 40-50 millió font körüli összeg ellenében mozdítható lehet. Annál is inkább, mert mozdulni szeretne:

Jeleztem az Atalantánál, hogy nyáron váltani szeretnék. Ám azt is hozzá kell tenni, valami nagyon megnyerő ajánlatnak kell jönnie ahhoz, hogy elhagyjam Bergamót. A barátnőmmel nagyon szép időszakot töltöttünk Olaszországban, de például néhány angol klub kedvéért elviselnénk az esős időjárást is

– fogalmazott az említett interjúban Koopmeiners.