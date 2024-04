Az MTK ellen 2–1-re megnyert bajnoki örökrangadót követően Dejan Sztankovics, a Ferencváros labdarúgócsapatának szerb vezetőedzője újságírói kérdésre külön nyilatkozott a sokáig sérült, majd mellőzött Lisztes Krisztiánról. Megdicsérte a gólt szerző és gólpasszt adó fiatal játékost, aki május 6-án lesz 19 éves, és azt is elárulta, hogy sérülését követően miért játszott vasárnapig mindössze 35 percet a tavaszi szezonban.

Sok szóbeszéd keringett Lisztes Krisztiánról az utóbbi időben, a szurkolók találgatták, vajon miért nem játszik a Ferencváros 18 éves csatára, akire már tavaly lecsapott a Bundesliga élvonalában szereplő Eintracht Frankfurt. A támadó sérülését követően március végére már egészséges volt, ennek ellenére vasárnapig mindössze 35 perc játékidőt kapott edzőjétől, Dejan Sztankovicstól – írja a Mandiner.

Rébuszokban rávilágít

Az ifjú tehetség vasárnap aztán (igaz, szerencsés) góllal és gólpasszal jelentkezett, miután edzője kezdőként biztosított neki játéklehetőséget. A mérkőzés utáni értékelésében Sztankovics beszélt a csapat fiataljairól:

„Ezek a fiatalok jelentik a Ferencváros jövőjét. Emlékszem, én is tizenhat és fél évesen debütáltam a Zvezdában. Hatalmas gratuláció jár a játékosaimnak, Tóth Alex, Kehinde, Dhonata és Lisztes is megtette a magáét. Próbálok annyi lehetőséget adni nekik, amennyit csak lehet, a legtöbbször velünk is edzenek, minden esélyük megvan arra, hogy szép karriert fussanak be.”

Ebben idáig nincs semmi különös, de aztán külön is kitért Lisztesre a szerb mester, még ha rébuszokban beszélve is, de azért rávilágított az eddigi mellőzés okára:

Nagyon jól játszott az első félidőben, iszonyatosan tehetséges, nagyon kedvelem játékosként, de sokat kell dolgoznia a jövőben. Remélem, hogy idővel fontos játékosa lesz a magyar válogatottnak, mert minden adottsága megvan hozzá, nagyon jól cselez, lát a pályán, de én úgy látom, hogy többet kell dolgoznia.

Vagyis, ezek alapján minden bizonnyal lehettek gondok Lisztes szorgalmával.

(Borítókép: Lisztes Krisztián, a Ferencváros és Kocsis Gergő, az MTK játékosa a labdarúgó OTP Bank Liga 30. fordulójában játszott MTK Budapest–Ferencvárosi TC-mérkőzésen a Hidegkuti Nándor Stadionban 2024. április 28-án. Fotó: Hegedüs Róbert / MTI)