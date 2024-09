Ahhoz képest, hogy az 1954-es világbajnoki döntőt követően 2021-ig nem játszottunk tétmeccset a (nyugat)németekkel, az elmúlt években alaposan belehúztunk, a koronavírus-járvány miatt halasztott Európa-bajnokság után az előző Nemzetek Ligájában is egy csoportban szerepeltünk, és a mostani kontinensviadal után újra azonos négyesben vagyunk az A ligában.

A mérleg felemás, hiszen az Eb-ken eddig a németek örülhettek (a 2021-es 2–2-vel ők jutottak végül tovább a csoportból, nem a sokáig vezető magyarok), a Nemzetek Ligájában viszont a budapesti 1–1 után Lipcsében Szalai Ádám szenzációs góljával 1–0-ra győztünk, és végül csak az olaszok elleni csoportzáráson maradtunk le a négyes döntőről.

Hozzá kell tenni persze, hogy akkor a németek (és az angolok) az év végi világbajnokságra készültek, most viszont a vb-selejtezők előtt teljes lehet a fókusz. A helyzetet persze nem segíti, hogy a közelmúltban Manuel Neuer, Ilkay Gündogan és Thomas Müller is lemondta a válogatottságot, Toni Kroos pedig a futballal is felhagyott.

Julian Nagelsmann az Európa-bajnoki mérkőzéshez képest ezúttal jóval támadóbb magyar válogatottat vár.

Nem várhatjuk el, hogy ugyanolyan lesz az ellenfél, mint az Európa-bajnokságon, azt várom, hogy a magyar válogatott kicsit támadóbb lesz. Akkor nagyon mélyen védekezett az ellenfelünk, és emiatt könnyebb volt hosszú ideig megtartani a labdát, de azt is látni kell, hogy volt két-három nagy esélye a magyar csapatnak is. Szerintem holnap a kezdésen múlik, mennyire tudjuk majd dominálni a játékot. Az Eb-n az utolsó fél órában elég sok lehetőségünk volt, és bár a magyaroknak is volt helyzetük az egyenlítéshez, megérdemelten nyertünk. Mindkét együttesnél akadnak változások, nálunk azért több, rutinos játékosok távoztak a nemzeti együttestől, de úgy érzem, nem lesz nehéz belelendülni az új kihívásba

– kezdte a német válogatott sajtótájékoztatóját Julian Nagelsmann szövetségi kapitány.

Ön szerint hogyan végez a magyar válogatott a Nemzetek Ligája A divíziós csoportjában? Bravúr: az első két hely egyikén zárva bejut a negyeddöntőbe!

A harmadik helyen végzünk, játszani kell a bennmaradásért.

Sajnos utolsók leszünk, így kiesünk.

A Brightontól a Dortmundba hazaigazoló Pascal Gross örömét fejezte ki, hogy ismét Németországban, közösen készülhetett a következő összecsapásra.

„Szuper volt itthon ismét összegyűlni, az Eb-n is nagyon jó volt itthon készülni. Nagyon fókuszáltak vagyunk, intenzív edzésekkel, jó felkészüléssel érkeztünk, készen állunk a Nemzetek Ligájára” – vélekedett a középpályára.

Nagelsmann újságírói kérdésre elmondta, nem lehet különbséget tenni a jó hozzáállás és a jó játék között, hiszen előbbiből jöhet az utóbbi, és nagyon fontos, hogy az Eb utáni első meccsen jól teljesítsen a nationalelf.

A kezdés nagyon fontos, aztán, hogy ezt a lendületet továbbvigyük, és majd kijussunk a világbajnokságra. Nem csináltunk sok újdonságot az edzéseken, sok játékos készül új edzővel, amihez alkalmazkodniuk kell, a korábban begyakoroltakat erősítettük inkább. Azt a hozzáállás szeretném látni a csapatomtól, amit az Európa-bajnokságon is” – mondta a kapitány.

Nagelsmann hozzátette, nagyon várta már, hogy a játékosok után ő is megkezdje az új idényt, a válogatottól távozók utódjaitól pedig azt kéri, hogy önmaguk legyenek.

„Pascal nem Kroos lesz a pályán, hanem saját maga. Az a lényeg, hogy olyan játékos legyen, aki meg tudja mutatni, mit tud, nem elődjét utánozza, hanem a saját erősségeit hozza. Gündogan helyett Füllkrug lesz, de neki sem az a feladata, hogy előbbi szerepkörét töltse be a pályán.”

A német kapitány hangsúlyozta, hogy fontos célokat meghatározni, és nem tesz terhet a játékosokra, ha azt mondja, hogy Európa-bajnok vagy világbajnok akar lenni (Gross helyeselt is közben). Hozzátette, pozitív és bizakodó a holnapi meccs előtt.

Grosstól azt kérdezték, hogy a távozó vezéreket mennyire tervezi pótolni az együttesben:

„Mindig megpróbálom a pályán a csapattársaimat játékban és kommunikációban is segíteni, hogy támogassam őket. Ez az én módszerem, ez nem változik a visszavonulásokkal. Úgy játsszom, mint mindig, bízom magamban. Nyilván Tonit nagyon tisztelem, de a saját játékommal próbálom segíteni a csapatot.”

Nagelsmann nem fukarkodott a dicséretekkel Gross-szal kapcsolatban:

A pályán nagyon labdabiztos, jó meglátásai vannak, nem fél megkapni a labdát, sőt, kéri magának. Pascal pozitív értelemben egy őrült, ha a fociról van szó, rengeteget elemzi a játékot, édesapja is rengeteget segített ebben. Akkor is próbált segíteni a társaknak, amikor nem játszott sokat, és örülök neki, hogy holnap játszhat.

A kapitány a felállással kapcsolatban elmondta, Füllkrug beállásával Kai Havertz kicsit hátrébb lesz, közelebb a középpályásokhoz, ugyanakkor lesznek helyzetek, amikor két csatárral fognak játszani, továbbá a fejjáték fontosságára is felhívta a figyelmet.

A magyar válogatott várható összeállítása: Gulácsi – Balogh B., Orbán, Dárdai M. – Nego, Schäfer, Nagy Á., Kerkez – Sallai, Szoboszlai – Varga B.

A 20.45-kor kezdődő találkozót az M4 Sport közvetíti élőben, a találkozóról percről percre frissülő tudósítást olvashat az Indexen, majd a találkozót követően helyszíni beszámolóval, illetve nyilatkozatokkal érkezünk.

Nemzetek Ligája, A liga, 3. csoport

1. forduló (szeptember 7.)

20.45: Németország– Magyarország (Düsseldorf)

Németország– (Düsseldorf) 20.45: Hollandia–Bosznia-Hercegovina

2. forduló (szeptember 10.)

20.45: Magyarország –Bosznia-Hercegovina

–Bosznia-Hercegovina 20.45: Hollandia–Németország

3. forduló (október 11.)

20.45: Magyarország –Hollandia

–Hollandia 20.45: Bosznia-Hercegovina–Németország

4. forduló (október 14.)

20.45: Bosznia-Hercegovina– Magyarország (Zenica)

Bosznia-Hercegovina– (Zenica) 20.45: Németország–Hollandia

5. forduló (november 16.)

20.45: Hollandia– Magyarország (Amszterdam)

Hollandia– (Amszterdam) 20.45: Németország–Bosznia-Hercegovina

6. forduló (november 19.)

20.45: Magyarország –Németország

–Németország 20.45: Bosznia-Hercegovina–Hollandia

A folytatásban

A bennmaradásért vívott rájátszás (2025. március 20–25.)

Az A liga negyeddöntője (2025. március 20–25.)

Az A liga négyes döntője (2025. június 4–8.)