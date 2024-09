A magyarországi mérkőzésen – amelyre 2090 néző volt kíváncsi a helyszínen – végig fölényben voltak az olaszok, akik a 90. percben kapott gól ellenére simán diadalmaskodtak, s két kör után hibátlan teljesítménnyel vezetik a csoportot, míg a vesztes fél továbbra is pont nélkül áll. A vendégeknél Davide Frattesi a 38. percben szerzett vezetést, majd Moise Kean a 62. percben duplázta meg az előnyt. A „házigazdák” részéről a Ferencváros karmestere, Mohammed Abu Fani szépített.

A 2. csoport másik mérkőzésén a franciák javítottak az olaszok elleni, hazai fiaskó után és két góllal legyőzték a belgákat. Ousmane Dembélé a 29. percben az előkészítésben jeleskedett – Randal Kolo Muani talált a kapuba –, majd az 57. percben a szélső köszönt be a szaúdi al-Kvadszija kapusának, Koen Casteelsnek.

A B divízióban az Eb-t megjárt szlovének a 3. csoportban Gulácsi Péter és Willi Orbán lipcsei csapattársa, Benjámin Sesko mesterhármasával simán nyertek a vendég kazahok ellen. A kontinensbajnokságon markáns teljesítményt nyújtó Ausztria közben 2–1-re alulmaradt Norvégiában.

A 4. csoportban Wales 2–1-re nyert Montenegróban – a vendégek már a 3. percben kétgólos előnyben voltak –, Törökország otthon bizonyult jobbnak 3–1-re Izlandnál. A hazaiaknál a Benfica 25 éves támadója, Kerem Aktürkoglu háromszor volt eredményes, így 39 fellépés után 9 gólnál jár a nemzeti együttesben.

Koszovó 4–0-ra nyert Ciprus vendégeként a C divízióban. A koszovói válogatott történetének legeredményesebb játékosa, a spanyol élvonalbeli Real Mallorcát erősítő Vedat Muriqi már 28 gólnál tart. Ezúttal kétszer talált be egy félidő alatt, mivel a szünetben lecserélték. A ciprusi együttesnek nem volt kaput eltalált lövése. A csoport másik mérkőzésén Románia otthon 3–1-re legyőzte Litvániát, és két kör után is hibátlan.

(Index/MTI)

Nemzetek Ligája, 2. forduló:

A divízió:

2. csoport:

Izrael–Olaszország 1–2 (0–1)

Franciaország–Belgium 2–0 (1–0)

Az állás: 1. Olaszország 6 pont, 2. Franciaország 3 (3–3), 3. Belgium 3 (3–3), 4. Izrael 0

B divízió:

3. csoport:

Norvégia–Ausztria 2–1 (1–1)

Szlovénia–Kazahsztán 3–0 (2–0)

Az állás: 1. Szlovénia 4 pont (4–1), 2. Norvégia 4 (2–1), 3. Ausztria 1 (2–3), 4. Kazahsztán 1 (0–3)

4. csoport:

Montenegró–Wales 1–2 (0–2)

Törökország–Izland 3–1 (1–1)

Az állás: 1. Törökország 4 pont (3–1), 2. Wales 4 (2–1), 3. Izland 3, 4. Montenegró 0

C divízió:

2. csoport:

Románia–Litvánia 3–1 (1–1)

Ciprus–Koszovó 0–4 (0–2)

Az állás: 1. Románia 6 pont, 2. Koszovó 3 (4–3), 3. Ciprus 2 (1–4), 4. Litvánia 0

Borítókép: az olaszok első gólját Davide Frattesi (fehér mezben) szerezte (Fotó: Claudio Villa/Getty Images)