A török Galatasaray légiósa, Sallai Rolnad az M4 Sportnak adott szerdai interjúban úgy fogalmazott, „oda kell figyelni a külön programokra, most már nem lehet annyit lábteniszezni, kosarazni, pingpongozni, mint korábban". A 27 éves támadó a pénteken sorra kerülő hollandok elleni hazai meccsről beszélve úgy vélekedett, csak akkor tud a válogatott eredményt elérni, ha „minden játékos 110 százalékos teljesítményt nyújt".

Extraklasszis játékosaik vannak, nekünk pedig vissza kell térnünk oda, ahol már voltunk és a stabil védekezésből kiindulni. A németek elleni 5-0-s vereség után sokat beszélgettünk arról, hogy mit kell kijavítani, de minden csapat életében vannak hullámvölgyek és nehézségek. A kérdés az, hogy mennyire gyorsan tudunk kilábalni belőle

– nyilatkozta Sallai, aki szerint a Hollandiához hasonló kaliberű riválisokkal szemben némi szerencsére is szükség van a jó eredmény eléréséhez.



„Egységesnek kell lennünk a pályán és azon kívül is, mert csak így lehet esélyünk bármilyen eredményt elérni" – tette hozzá.



Az átigazolási időszak végén Freiburgból Törökországban igazoló futballista elmondta, Isztambulban jó fogadtatásban volt része, és az első benyomásai is pozitívak a klubról, valamint az együttesről.

Büszke vagyok rá, hogy egy ilyen hatalmas egyesülethez tudtam kerülni és úgy érzem, a fejlődésem szempontjából egy nagyon jó döntést hoztam meg. A Galatasaray játékosait szerintem senkinek sem kell bemutatni, mellettük minden egyes edzésen és mérkőzésen rengeteget tudok majd fejlődni

– jelentette ki.



Sallai úgy fogalmazott, szereti a kihívásokat, a Galatasaray kezdőjébe bekerülni is az, és mindent meg fog tenni azért, hogy minél több játéklehetőséget kapjon a csapatnál.



Elárulta, nyitott volt a váltásra, mert Freiburgban úgy érezte, hogy nem kapja meg azt a tiszteletet, amely hat év után járt volna neki a teljesítménye alapján.



„Az utolsó napon volt egy beszélgetésem a sportigazgatóval és ott tisztán megkaptam azokat a válaszokat, amelyek alapján könnyebben meg tudtam hozni a döntést az átigazolásról. Amikor pályán vagyok, akkor ki tudom zárni a zavaró tényezőket, ez most is így volt, de a pályán kívül természetesen jelen volt egyfajta bizonytalanság és én is éreztem, hogy minél előbb dönteni kellene a jövőről” – idézte fel a válogatott kulcsembere.



Marco Rossi szövetségi kapitány tanítványai a pénteki meccs után hétfőn lépnek pályára Bosznia-Hercegovinában. A Nemzetek Ligája A divíziójának 3. csoportját a németek vezetik, másodikak a hollandok, harmadikok pedig a bosnyákok. A magyarok két mérkőzés után egy ponttal a negyedik, kiesést jelentő helyen állnak.

A magyar válogatott kerete az októberi Nemzetek Ligája-mérkőzésekre

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Al Fateh SC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers).

Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Gera Dániel (Diósgyőri VTK), Kata Mihály (MTK Budapest), Nagy Ádám (Spezia Calcio), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Nikitscher Tamás (Kecskeméti TE), Schäfer András (Union Berlin), Schön Szabolcs (Bolton) Támadók: Ádám Martin (Asztérasz Tripolisz), Csoboth Kevin (FC St. Gallen), Dárdai Palkó (Hertha BSC), Gazdag Dániel (Philadelphia Union), Sallai Roland (Galatasaray), Szoboszlai Dominik (FC Liverpool), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC).

Nemzetek Ligája, A divízió, 3. csoport

3. forduló (október 11.)

20.45: Magyarország –Hollandia

A csoport állása: 1. Németország, 4 pont (7–2), 2. Hollandia, 4 (7–4), 3. Bosznia-Hercegovina, 1 (2–5), 4. Magyarország, 1 (0–5).

4. forduló (október 14.)

20.45: Bosznia-Hercegovina– Magyarország (Zenica)

5. forduló (november 16.)

20.45: Hollandia– Magyarország (Amszterdam)

6. forduló (november 19.)

20.45: Magyarország –Németország

Korábban

1. forduló (szeptember 7.):

2. forduló (szeptember 10.):

A folytatásban

A bennmaradásért vívott rájátszás (2025. március 20–25.)

Az A liga negyeddöntője (2025. március 20–25.)

Az A liga négyes döntője (2025. június 4–8.)