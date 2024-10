Nagy bejelentésre készül az angol Labdarúgó-szövetség: brit sajtóhírek szerint szerdán 14 óra 30 perckor mutatják be a válogatott új szövetségi kapitányát, aki nem más, mint Thomas Tuchel lesz. Sajtóhírek szerint a német tréner a szokásos stábjából Lőw Zsolt segédedzőt is viszi magával a kedden megszületett megállapodás részeként.

A The Times és a Sky Sports egybehangzóan állítja: megszületett az egyezség, Thomas Tuchel lesz az angol labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya. A német tréner a harmadik külföldi lesz, akit az a megtiszteltetés ér az FA részéről, hogy megbízza a nemzeti tizenegy irányításával.

Az angol együttes az Európa-bajnokságon ismét a döntőig menetelt, de ahogyan a 2021-es hazai, a 2024-es berlini fináléban is alulmaradt. Ezt követően távozott a kispadról a vb-elődöntős szerepléssel is bíró Gareth Southgate, helyére pedig ideiglenes trénerként az angol korosztályos csapatoknál ténykedő Lee Carsley-t nevezték ki.

Irányításával az első két meccsét megnyerte az angol válogatott a Nemzetek Ligája B divíziójában, a görögök elleni csoportrangadón viszont hazai pályán 2–1-re kikapott a favorit, amely ezt követően Finnországban ugyan magabiztosan győzött, Carsley véglegesítése a kispadon a hivatalos kommunikáció szerint egyetlen percre sem került szóba.

A Sky Sports szerint Tuchel már alá is írta a szerződését, és a korábban a Borussia Dortmundot, a PSG-t, a Chelsea-t és a Bayern Münchent is irányító német kinevezését jelentik majd be a szerda délutánra összehívott sajtótájékoztatón.

A szigetországi információk alapján Tuchel nagyrészt a Münchenben is vele dolgozó stábját hozza az angol válogatotthoz, azaz segédedzője, Lőw Zsolt személyében magyar szakember is leülhet majd az angol kispadra.