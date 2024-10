Újabb El Clásico, újabb különleges Barcelona-mez. Lassan már szokássá válik a katalán csapatnál, hogy speciális mezfelirattal játszanak a Real Madrid elleni mérkőzéseken. Amióta a spanyol klub szerződést kötött a Spotify zenei streamingszolgáltató céggel, nem ez az első alkalom, hogy valamilyen zenész vagy zenei együttes díszíti a mezüket.

Tavaly márciusban a katalán énekesnő, Rosalía szerepelt legújabb megjelenése alkalmából az egyedi szerelésen. Nagyjából fél évvel később, októberben pedig minden idők egyik leghíresebb rockegyüttese, a Rolling Stones logója tette tiszteletét a gránátvörös-kék csapat mezén.

Az idei El Clásicókon is folytatódott a trend, az áprilisi összecsapáson a kolumbiai énekes, Karol G neve került a dresszre, a mától bő egy hét múlva esedékes, szombati mérkőzésen pedig a világ egyik leghíresebb rock-pop együttese, a Coldplay szerepel majd a Real Madrid vendégeként játszó katalánok mezén, jelentette be a klub saját oldalán. A Barcelona női csapata is ugyanebben a szerelésben lép majd pályára az Eibar elleni november 2-ai meccsén.

A Coldplay együttes is reagált a speciális kollaborációra:

Megtiszteltetés számunkra, hogy a Spotify a Moon Music- (Az együttes új albuma – a szerk.) dizájnunkat választotta az FC Barcelona mezére. Sok éve különleges kapcsolatunk van a várossal és a klubbal. Büszkék vagyunk arra is, hogy támogathatjuk az UNHCR-t a menekültek és a lakóhelyüket elhagyni kényszerült emberek védelmében világszerte végzett életmentő munkájukban. Szívből köszönjük a Spotifynak és az FC Barcelonának, hogy ezt lehetővé tették.

A Barcelona október 26-án, szombaton látogat a Santiago Bernabéu stadionba a Real Madrid elleni El Clásico alkalmából. A katalánok kiválóan kezdték a szezont, a bajnokságban első kilenc meccsükből nyolcat megnyertek, így jelenleg az első helyet foglalják el a tabellán, megelőzve a 21 pontos riválist.