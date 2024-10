A címvédő Ferencváros 30 percig emberhátrányban futballozva is 2–0-ra legyőzte a vendég Fehérvárt a labdarúgó NB I 10. fordulójának zárómeccsén.

Noha presztízsében a Ferencváros–Újpest derbikhez nem feltétlenül ért fel, néhány éve az aktuális forma alapján egyértelműen a magyar labdarúgás legnagyobb rangadójának számított a párosítás. Ezúttal az FTC viszont úgy fogadhatta a 2010-es évek másik magyar sikercsapatát, a Fehérvár FC-t, hogy csaknem kötelező a győzelem.

Kemény összecsapásokkal és rengeteg párharccal tarkított, kevésbé látványos és nem is túl magas színvonalú első félidőt vívtak egymással a felek. Arról, hogy ne gól nélküli állással vonuljanak a szünetre a csapatok, Saldanha tett, aki az ellenfél védőjének, Serafimovnak a labdakezelési hibáját kihasználva, a játékrész derekán előnyhöz juttatta a házigazda zöld-fehéreket. Támadásban mindkét oldalon sok volt a pontatlanság és a kisebb hiba, így a küzdelmes első 45 perc után egygólos ferencvárosi vezetésről folytatódhatott a találkozó.

A szünet után tíz perc alatt akár több gólt is szerezhetett volna az FTC, de a fehérvári kapuban jó teljesítményt nyújtó Dala Martin tett róla, hogy ez ne következzen be. Tizenegyesből aztán mégis kétgólosra nőtt a hazai előny, Kady – kezezés miatt megítélt – büntetőjénél már az ifjú kapus sem tudott segíteni a vendégeken. Rövidesen emberhátrányba került a vendéglátó együttes, ennek következtében megélénkült a fehérváriak játéka, de csak a kapufát sikerült eltalálniuk – kétszer is –, ezért azonban nem járt pont.

A zöld-fehér együttes két elveszített tétmeccset követően nyert ismét, míg a Fejér vármegyei riválisnak ez volt sorozatban a negyedik veresége a bajnokságban.

A játéknap korábbi mérkőzésein a Kecskemét hazai pályán 3–0-s vereségbe szaladt a Puskás Akadémiával szemben, míg a Győri ETO egygólos hátrányból fordított és nyert Zalaegerszegen (1–2).

Azaz 10. forduló mindössze két hazai sikert hozott: a Ferencváros mellett még az Újpestnek jött össze, hogy otthon tartsa a három pontot. A lila-fehérek a Nyíregyházát verték a 90. percben született góllal szombat este.

A Puskás Akadémia csupán néhány óráig lehetett éllovas.

A Ferencváros számára a szezon harmadik Európa-liga-meccsével folytatódik a program, a magyar rekordbajnok csütörtök este a Nice-t fogadja az Üllői úton.

LABDARÚGÓ NB I, 10. FORDULÓ

Ferencvárosi TC–Fehérvár FC 2–0 (Saldanha 23., Kady 56. – 11-esből)

