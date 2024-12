Megkapta első szerződéshosszabbítási ajánlat a klubtól Virgil van Dijk, a Liverpool labdarúgója, akinek jelenlegi kontraktusa jövő nyáron fut ki az Anfielden. Sőt, Szoboszlai Dominik másik két csapattársa is közelebb kerülhet ahhoz, hogy a klubnál maradjon.

Jó híreket kaptak a Liverpool szurkolói, mivel az angol sztárcsapat három kulcsjátékosa, Virgil van Dijk, Mohamed Szalah és Trent Alexadner-Arnold jövőjével kapcsolatban előrelépés történt, vagy történik a következő napokban. Erről a futballberkekben jól értesült David Ornstein számolt be.

Fotó: Getty Images Virgil van Dijk

A The Athletic újságírója szerint a Liverpool letette első szerződéshosszabbítási ajánlatát Virgil van Dijk elé, akinek jövő nyáron jár le kontraktusa. A holland klasszis 2018 óta erősíti a Liverpoolt, többek között Bajnokok Ligáját nyert a csapat tagjaként, kulcsfontosságú lenne így az üzlet nyélbe ütése, a védő Liverpoolban marasztalása.

Ornstein szerint a középső védő mellett Mohamed Szalah is hamarosan megkapja a maga ajánlatát, akinek szintén 2025-ben ér véget jelenlegi kontraktusa. Az egyiptomi klasszis nemrégiben arról beszélt, hogy már december van, de még nem kapott semmilyen ajánlatot a klubtól szerződéshosszabbítása kapcsán. Minden bizonnyal ez hamarosan változni fog, és Szalahval is elkezdődnek a tárgyalások.

A csapat jobb szélső hátvédje, az angol válogatott Trent Alexander-Arnold jelen állás szerint szintén szabadon igazolhatóvá válik a nyáron, sőt, a Real Madrid állítólag már jó ideje tárgyalásban áll a labdarúgóval, hogy igazoljon hozzájuk. Ennek ellenére a hírek szerint Alexander-Arnold a Liverpool vezetőségével is tárgyal, így az is elképzelhető, hogy hamarosan az ő szerződése is meghosszabbításra kerül.

A Liverpool jelenleg kilenc pontos előnnyel vezeti a Premier League-t, ugyanúgy, mint a Bajnokok Ligájában, ahol szintén éllovas a ligaszakaszban. Sokak szerint a Liverpool jelenleg a világ legjobb formában lévő csapata.