Az olasz lapok többször írtak már arról, hogy a Torino szívesen látná soraiban a 20-szoros magyar válogatott támadót. A klub állítólag megfigyelőt is küldött a Hollandia elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésre.

Paunoch Péter most megerősítette, hogy november közepe óta volt puhatolózás az olasz klub részéről, ám ennél komolyabb lépés nem történt.

Az olasz piac meglehetősen speciális, a csapatok vezetői nagyon megfontoltan lépnek, inkább a kölcsönügyleteket preferálják, és jó néhány vasat tartanak egyszerre a tűzben. Általában január vége felé döntenek arról, hogy melyik irányba mozduljanak. Nem tartom elképzelhetetlennek, hogy történik még változás az ügyben, de egyelőre semmi konkrétumról nem tudok beszámolni

– nyilatkozta az m4sport.hu-nak a Center Sport menedzseriroda tulajdonosa.

Varga Barnabás menedzsere arról is beszélt, hogy a jelenlegi állás szerint a támadó nem hagyja el a népligetieket.

„2023-ban, egészen az őszi sérüléséig Európa harmadik legjobb góllövője volt. Mindenki emlékszik, hogy a nyári Európa-bajnokságon is volt egy csúnya sérülése, de ha az ezeket követő kihagyásokat nem számítjuk, nagyon kiegyensúlyozott és erős gólátlagot hoz – ezt a nemzetközi színtéren nyomon követik. Az én tapasztalatom az eddigi megkeresések alapján, hogy egyelőre olyan ajánlatot nem nagyon tesznek a csapatok, ami minden szempontból indokolná a váltást. Mivel magyar, és az NB I-ben szerepel, nem szívesen fizetnek ki akkora összeget érte, mint ami egy ilyen képességű játékos valós piaci értéke. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy nem futhat be akár már most januárban is egy olyan ajánlat, ami mind Barna, mind a klubja számára megfelelő” – jegyezte meg Paunoch Péter, aki szerint a topligákban szereplő, nemzetközi porondra igyekvő csapatoknak Varga megfelelő alternatíva lehet.

„Eddig minden állomáshelyén szintet lépett, bár sokan féltették, vagy nem bíztak benne, három évvel azután, hogy a Gyirmóttal az NB II-ben játszott, a Ferencvárosnál is bizonyított. Ez legalább akkora ugrás volt, mint, mondjuk, a Fraditól egy topbajnokságba igazolni, azzal a nem elhanyagolható különbséggel, hogy az elmúlt két évben már megfelelő nemzetközi tapasztalatra tett szert. A válogatottban és a nemzetközi kupameccseken is megállta a helyét, gólokat rúgott. Jó példa erre, hogy több játékossal holtversenyben, de öt forduló után öt góllal vezeti az Európa-liga góllövőlistáját” – zárta gondolatait Paunoch Péter.