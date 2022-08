Már négy érmet hozott a vasárnapi versenynap a világbajnokságon

A kanadai kajak-kenu világbajnokság záró napján Lucz Anna bronzérmet szerzett a női K–1 200 méteres versenyszámában, a férfiaknál ugyanebben a számban Csizmadia Kolos is a harmadik lett. Bronz jutott a Noé Bálint, Kulifai Tamás kajak duónak is, Rendessy Eszter pedig a magyar különítmény első ezüstérmét is megszerezte. Helyszíni tudósítás.

A szombati nap két magyar aranyérmet (a Kiss Blanka, Lucz Anna kettős és Kopasz Bálint) és két bronzot (Bragato Giada és Nagy Bianka 200-on és 500-on) hozott, így az éremtáblázat harmadik helyén várták a mieink a folytatást.

A záró etapot a B döntők vezették fel, itt két számban voltunk érdekeltek, a tavaly C–1 1000 méteren bronzérmes Adolf Balázs a harmadik helyen zárt, a tegnap 200-on vb-címet nyerő Kiss Blanka, Lucz Anna kettős pedig az olimpiai számban a kilencedik lett – igaz, itt utóbbi alig fél órán belül a K–1 200-as A döntőjére volt hivatalos.

Nagyon fájt ez a B döntő. Tanultam a középdöntős futamomból, többen azt mondták, hogy bekezdtem az elején, most direkt tartalékoltam, hogy a második 500-on meg tudjak indulni keményen, de ugyanazazt éreztem, egyszerűen a szembeszél teljesen megállított, és bárhogy próbáltam kifuttatni a hajót, egyszerűen úgy éreztem, mintha sárban eveznék, nagyon rossz volt

– mondta az Indexnek Adolf Balázs, aki az 5000 méteres döntőt címvédőként várja.

Elmondása szerint nem maradt benne túl sok energia, de a délutáni versenyig igyekszik kipihenni magát.

Az A döntők – két szám után két érem!

A záró nap fináléit épp Lucz Anna versenyszáma indította el, a koppenhágai viadalon ezüstérmes versenyző pedig újabb medáliát szerzett Kanadában, nagy csatában ért fel a dobogó harmadik fokára.

Úgy beszéltük meg Blankával, hogy a kettest nem nyomjuk meg nagyon, úgymond bemelegítünk az én pályámra, a rajtot gyakoroltuk. Nagyon erős volt a döntős mezőny, örülök a bronzéremnek, elég szoros lett a vége. A rajtom is jól sikerült, közben kicsit megbillentem, ez a része nem volt annyira jó

– válaszolta kérdésünkre a világbajnokságot két éremmel záró Lucz Anna.

Ugyancsak harmadik lett K–1 200 méteren Csizmadia Kolos, nem kevésbé szoros végjátékban. Ő a tavalyi mixben szerzett aranya után a második világbajnoki érmét kaparintotta meg.

Kissé fáradtkás voltam, az 500 négyes kivett azért belőlem elég rendesen. Ezt még magamnak sem vallottam be, de azért kőkemény izomlázzal ébredtem. Ezeket, és ezt a hatalmas szembe szelet számításba véve nagyon örülök, hogy ilyen szinten végig tudtam csinálni a pályát, boldog vagyok, hogy végre egyesben is szereztem egy érmet, úgyhogy én mosolyogva megyek haza

– foglalta össze a futamát és a világbajnoki szereplését lapunknak Csizmadia Kolos.

Nem sokon múlt a harmadik számban sem az újabb dobogó, a vasárnap három számban is érdekelt Balla Virág C–1 500 méteren a táv második felében szépen kapaszkodva a negyedik helyen zárt.

Ami itt elmaradt, az a negyedikben megint összejött, a Noé Bálint, Kulifai Tamás kajak kettős óvatos rajt után fokozatosan kapaszkodva, remek hajrával a harmadik helyen zárt 1000 méteren. Az első helyen óriási fölénnyel végeztek a németek, több mint négy másodperccel verték a mezőnyt.

„Tudtuk, hogy jók lesznek a németek, nem is okoztak senkinek csalódást. Az elején jól eljöttünk a rajtból, az első néhány száz méter kifejezetten jó volt, a közepén éreztem egy kis lyukat magamban, de a végén a megmaradt energiát bele tudtam, így tudtunk egy jót finiselni. Azért kicsit sajnálom, mert ez után a pálya után a második helyre reális esélyt láttam volna, de sokkal jobb ez, mintha szoros csatában lettünk volna negyedikek” – értékelt Kulifai Tamás a futam után.

„Máshol vannak a hoppok a párosoknál a megindulás előtt, azért csúsztunk mi fel a végén, mert addigra néhányaknak az energiájuk kicsit elfogyott, a korábbi indulással – tette hozzá Noé Bálint, aki az 5000 méteres futamot címvédőként várja délután. – A pálya után annyira nem érzem magam frissnek, de megpróbálom a kievezést is egyes hajóban csinálni most már, aztán amennyit lehet, pihenek. Érdekes lesz ez a lebonyolítás, de megvan fejben, mit kell csinálnom, aztán remélem, leszek is olyan jó, hogy ezt meg is tudjam csinálni.”

Jöhetett a női K–1 1000 méteres finálé, az újabb futam pedig újabb javítást eredményezett! Ahhoz képest, hogy Rendessy Eszter a döntők előtt a tapasztalatszerzést tűzte ki célul, valamint hogy élvezze a versenyek minden pillanatát, olyan hajrát mutatott be, hogy ha talán van még vagy 50-100 méter, nemcsak az ezüst, még talán az arany is összejött volna!

Nagyon kemény volt a futam, nem mondom, hogy a körülmények a legjobbak voltak, a szembe szél és a nagyon hullámos víz sem segített, de próbáltam ezt kizárni és ezzel nem foglalkozni. Örülök, hogy a tegnap 500-on második helyre befutó horvát lányt meg tudtam előzni, elégedett vagyok az eredményemmel

– mondta a parton a 19 éves Rendessy Eszter.

A kenu kettesek 1000 méteres fináléjában Németország és Kína állva hagyta a mezőnyt, a kanadai bronz is magabiztosan lett meg, a mögöttük lévő helyekért viszont nagy csata dúlt, ebben a spanyolok, a brazilok és a csehek is megelőzték végül a Kiss Balázs, Hodován Dávid kettőst, amely is a hetedik lett.

A férfi C–4 500 méteres fináléban Zombori Dominik, Koczkás Dávid, Slohoczki Ádám, Kollár Kristóf alkotta egység a negyedik helyen futott be.

A vasárnapi program (félkövérrel szedtük az olimpiai számokat)

B DÖNTŐK

férfi C–1 1000 m (Adolf Balázs – 3.)

női K–2 500 m (Kiss Blanka, Lucz Anna – 9.)

A DÖNTŐK

női K–1 200 m (Lucz Anna – bronzérem)

férfi K–1 200 m (Csizmadia Kolos – bronzérem)

női C–1 500 m (Balla Virág – 4.)

férfi K–2 1000 m (Noé Bálint, Kulifai Tamás – bronzérem)

női K–1 1000 m (Rendessy Eszter – ezüstérem)

férfi C–2 1000 m (Kiss Balázs, Hodován Bálint – 7.)

férfi C–4 500 m (Zombori Dominik, Koczkás Dávid, Slohoczki Ádám, Kollár Kristóf – 4.)

17.56: férfi K–2 500 m (Nádas Bence, Kopasz Bálint)

18.11: mix C–2 500 m (Gönczöl Laura, Fejes Dániel)

18.14: mix K–2 500 m (Kurucz Levente, Gazsó Dorka Alida)

18.40: női C–4 500 m (Bragato Giada, Balla Virág, Takács Kincső, Nagy Bianka)

MARATONI DÖNTŐK

19.40: női K–1 5000 m (Kőhalmi Emese)

20.15: férfi C–1 5000 m (Adolf Balázs)

20.50: női C–1 5000 m (Balla Virág)

21.30: férfi K–1 5000 m (Noé Bálint)

KAJAK-KENU VILÁGBAJNOKSÁG (KANADA)

FÉRFIAK

K–1 200 M

1. Carlos Arevalo (Spanyolország) 36.43

2. Petter Menning (Svédország) 36.71

3. Csizmadia Kolos 36.82

K–2 1000 M

1. Németország 3:32.47

2. Olaszország 3:36.82

3. Magyarország (Noé Bálint, Kulifai Tamás) 3:37.77

C–2 1000 M

Magyarország (Kiss Balázs, Hodován Bálint)

C–4 500 M

Magyarország (Zombori Dominik, Koczkás Dávid, Slohoczki Ádám, Kollár Kristóf)

K–2 500 M

Magyarország (Nádas Bence, Kopasz Bálint)

NŐK

K–1 200 M

1. Lisa Carrington (Új-Zéland) 41.94

2. Anja Osterman (Szlovénia)

3. Lucz Anna 43.09

C–1 500 M

1. Liudmila Luzan (Ukrajna) 2:22.34

2. Sophia Jensen (Kanada) 2:23.21

3. María Maillirad (Chile) 2:24.43

4. Balla Virág 2:27.72

K–1 1000 M

1. Alyssa Bull (Ausztrália) 4:27.65

2. Rendessy Eszter 4:28.97

3. Anamaria Govorcinovic 4:33.62

C–4 500 M

Magyarország (Bragato Giada, Balla Virág, Takács Kincső, Nagy Bianka)

MIX DÖNTŐK

C–2 500 M

Magyarország (Gönczöl Laura, Fejes Dániel)

K–2 500 M

Magyarország (Kurucz Levente, Gazsó Dorka Alida)

MARATONI DÖNTŐK

FÉRFIAK

C–1 5000 M

Adolf Balázs

K–1 5000 M

Noé Bálint

NŐK

K–1 5000 M

Kőhalmi Emese

C–1 5000 M

Balla Virág

(Borítókép: Úton a Banook-tó médiabejárata felé – Fotó: Borbély László/Index)