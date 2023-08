Csipes Tamara: A sport nem arról szól, hogy vérre menően, fröcsögve nyerjünk

A kajaknégyessel Rióban és Tokióban is olimpiai aranyérmes sportoló az egyes bronzérmét követően arról beszélt, hogy jó érzések vannak benne a finálét követően.

„Próbáltam magamról minden terhet levenni, mert számomra ez most egy ilyen örömverseny kellett, hogy legyen. Egyébként nagyjából az is volt. A tegnapi négyes picit kivett belőlem, ezt éreztem, de ezt meg kell oldani. A másodikként beérő Emma Jörgensen tegnap pihenhetett, talán ezen is múlt az ezüst, de azért elég sokat kaptam Lisa Carringtontól. Megpróbáltam egy új taktikát, ő ugye 200 méterről jött fel 500-ra, a sprinttávon veretlen, úgyhogy extra gyors a verseny első felében, és próbáltam minél közelebb lenni hozzá a táv elején. Magamhoz képest a táv eleje gyors volt, és ez meglátszott a végén, mert én meg pont fordítva megyek” – mondta a Tokióban ezen a számon ezüstérmes Csipes Tamara az MKKSZ-nek.

Hozzátette, összességében elégedett, bár sokat nyert az évek alatt, egyéniben, olimpiai számban nem versenyzett sokat nagy versenyen, így nem lehet elégedetlen egy újabb dobogóval.

A 34. életévét két nappal ezelőtt betöltő sportoló kifejezetten felszabadultnak és mosolygósnak tűnt az egész hétvége során, és még a kajaknégyes hetedik helyében is meglátta a pozitívumot, és tudott őszintén örülni a párizsi kvóta megszerzésének.

Igen, a sport az nem csak arról szól, hogy nyerjünk. Tudom, hogy könnyen hozzászokik a jóhoz az ember, igen, de alapvetően nekem a sport az sokkal több annál, minthogy gyűjtsem az aranyérmeket. Szerintem mindent elmond, hogy nekem otthon nincsenek kirakva a falra az érmeim. Mert nekem nem erről szól. Nekem arról szól, hogy én saját magamat szeretném mindig felülmúlni, saját magamnak szeretném mindig megmutatni, hogy képes vagyok rá, és hogy tényleg az ember több sok mindent kibír, mentálisan és fizikálisan

– vélekedett Csipes, aki a stressz kérdésére is kitért.

Ennek az összetartozásról és a közös szenvedélyről is kellene szólnia

„Alapvetően a versenyzésnek most nem erről az óriási stresszről kellene szólnia. Persze, van tétje, nem mondom, hogy nincsen, és rajtam is van stressz, de a jó fajtának kellene lennie. Tehát, hogy itt nem egyszer csapnak össze emberek az életük során. Én 15 éves korom óta versenyzek nemzetközi mezőnyben, és a jobbomon induló portugál lánnyal ifikorom óta versenyzek.

Tényleg arról is kellene szólnia, hogy évente egyszer-kétszer találkozunk, és ez egy közös dolog bennünk, hogy szeretjük ezt a sportot, és szeretjük a versengést, és ez szerintem így az összetartásról és a barátságról is szól.

Nyilván ez ilyen nagyon nyálas dolog, de amúgy tényleg. Szóval nekem nem csak arról, hogy most így vérre menően, fröcsögve nyerjünk. Minél jobban mennek ők, annál jobban tisztelem őket, és annál inkább fogok annak örülni, amikor megverem őket” – tette hozzá a sportoló.

A mostani mezőnyben már Csipes lehet a fiatal versenyzők egyik követendő példája, akire fel lehet nézni, és aki tapasztalatával segítheti őket.

„Én nem tudom, hogy mennyire vagyok példakép, nem ezért csinálom. De nyilván, ha valaki odajön, én nagyon szívesen beszélgetek vele, vagy akivel egy csapathajóban ülök. Én is kezdeményezek beszélgetések, és nagyon szívesen segítek – válaszolta, hozzátéve, hogy persze ő sem minden helyzetben tud segíteni, de ha ő jól érzi magát, azt szívesen adja át a társaknak. – Nekem az a célom, hogy körülöttem lévő emberek jól legyenek. Ha ők nincsenek jól, akkor ez a helyzet még jobban rám telepszik. Szóval ez egy szimbiózis, ahogy az előbb is mondtam, erről szól a sportág. Én például azért is nagyon szeretek nemzetköziben versenyezni jobban, mint otthon, mert egy csomószor látom, hogy milyen mentalitással jönnek ide külföldiek, és az rád ragad. És például nekem nagyon sokszor kell, hogy ne nyomjam magam agyon, hogy úgy szálljak vízre, hogy amúgy én ilyen kis picike vagyok a többiekhez képest, hanem úgy, hogy igen, odamegyek, és beleteszem a szívem-lelkem, és meglátjuk, mi lesz.”

A párizsi olimpián természetesen örülne neki, ha három számban is tudna menni, de csak azért nem akar háromban indulni, mert megtehetné, hanem inkább kihozni a maximumot azokból a lehetőségekből, amit el tud vállalni.

A szombati program

Döntők

női K–1 1000 méter (1. Alyssa Bull (ausztrál) 3:54.864, 3. Rendessy Eszter 3:57.556)

férfi K–2 1000 méter (1. Pedro Vázquez, Inigo Pena (spanyol) 3:11.512, 2. Vajda Bence, Szántói-Szabó Tamás 3:12.366)

férfi C–2 1000 méter (1. Nicolae Craciun, Daniele Santini (olasz) 3:34.565, 5. Kollár Kristóf, Fejes Dániel 3:36.932)

női C–1 1000 méter (1. María Maillard (chilei) 4.24.958, 4. Kisbán Zsófia 4:27.208)

férfi K–1 200 méter (1. Arturas Seja (litván) 35.243, 6. Birkás Balázs 35.735)

férfi C–1 1000 méter (1. Martin Fuksa (cseh) 3:45.124, 5. Adolf Balázs 3:47.828)

férfi K–1 1000 méter (1. Fernando Pimenta (portugál) 3:27.712, 2. Varga Ádám 3:28.141)

női K–1 500 méter (1. Lisa Carrington (új-zélandi) 1:47.769, 3. Csipes Tamara 1:50.699)

női C–2 500 méter (1. Hszü Si-hsziao, Szun Meng-ja (kínai) 1:52.775, 5. Bragato Giada, Nagy Bianka 1:55.976)

férfi C–4 500 méter (1. Spanyolország 1:30.808., 4. Magyarország (Koczkás Dávid, Slohoczki Ádám, Hajdú Jonatán, Hodován Dávid) 1:33.250)

Középdöntők

női K–1 200 méter (4. Lucz Anna – B döntőbe jutott)

női C–1 500 méter (1. Balla Virág – A döntőbe jutott)

férfi K–2 500 méter (2. Nádas Bence, Kopasz Bálint – A döntőbe jutott)

férfi C–2 500 méter (3. Korisanszky Dávid, Fekete Ádám – A döntőbe jutott)

női K–2 500 méter (8. Fojt Sára, Pupp Noémi – kiesett)

mix C–2 500 méter (1. Takács Kincső, Hajdu Jonatán – A döntőbe jutott)

(Félkövérrel az olimpiai számokat emeltük ki.)

(Borítókép: A harmadik helyezett Csipes Tamara a női kajak egyesek 500 méteres döntőjében az olimpiai kvalifikációs kajak-kenu világbajnokságon Duisburgban 2023. augusztus 26-án. Fotó: Kovács Tamás / MTI)