Kozák Danuta: A családom és gyerekeim ne lássák kárát, a párizsi érem hab lenne a tortán

A mögöttünk hagyott hosszú szezon után kajakosaink és kenusaink az edzőikkel együtt már megkezdték a felkészülést 2024-es évre, amelynek legfontosabb állomása a párizsi olimpia, illetve paralimpia lesz. Az MKKSZ évzáró sajtótájékoztatóján a 2023-as év kiértékelése után a jövő évi tervekről is esett szó, beszélt továbbá a felkészüléséről a két év után visszatérő Kozák Danuta, aki immáron kétszeres anyukaként fő céljának azt nevezte meg, hogy a családja és a gyerekei ne lássák kárát az edzésmunkának, és ha még egy párizsi érem is becsúszna mindeközben, annak nagyon örülne.

A párizsi olimpia kezdetéig 252 nap van még hátra, de nem fognak unatkozni addig sem sportolóink.

Cél a maradék kvóvák megszerzése

Boros Gergely szakmai igazgató nyitotta a keddi sajtótájékoztatót, 2023-as év értékelésével kapcsolatban kiemelte, hogy az idei fő cél az volt, hogy minél több kvótát szerezzünk a 2024-es ötkarikás játékokra.

„A 15 síkvizi és 4 parakvóta kiváló eredmény, bátran vághatunk a következő év kihívásainak. A cél, hogy a további kvótákat is meg tudjuk szerezni. Az utánpótlás is kiválóan teljesített, még a tavalyi remeklést is felülmúlta, a maratoniban is tudtuk tartani a remek nemzetközi eredményeket. A szlalomban sajnos nem tudtunk csodát tenni, így nem lesz párizsi kvótánk”

– mondta Boros Gergely.

A duisburgi vb kapcsán számos probléma lépett fel mind infrastrukurális, mind étkezésügyileg, továbbá a szálláson nem volt meleg víz sem, a párizsi körülményekkel kapcsolatban mindenki elégedetten beszélt.

Hüttner Csaba felnőtt szövetségi kapitány az őszi felkészülés céljairól és azok teljesüléséről is megosztotta a gondolatait:

Az volt a cél, hogy női szakágban megtaláljuk azt a párost, ami megszerezheti a hiányzó két kvótát, illetve, hogy kialakítsunk egy új négyest, amely a párizsi olimpián jól teljesíthet. A sevillai tapasztalatok pozitívak voltak, a lányok jó munkát végeztek el, párosban és négyesben is haladtunk előre. Ezek persze csak az alapok, de eddig pozitívak az érzések

– kezdte a szövetségi kapitány, aki a hiányzó három kvótáról, a női C–1 1000 méter és a női K–2 500 méterről elmondta, hogy mindhárom kvótáért szeretnénk harcba szállni, lesz egy válogatóverseny egy héttel a kvótaszerző esemény előtt, aki ott nyer, az indulhat a pótkvalifikáción.

A válogatási elvekre kitérve hozzátette, a világkupa előtt lesz válogató a csapathajókra, az ott első két helyen záró egységek indulhatnak el a viadalon, és megfelelő eredmény esetén a válogató ezzel le is zárulhat – ha maradnak kétségek, akkor az Eb előtt is lesz egy selejtező, és a kontinensviadal után zárják le a kérdéseket. Hozzátette, férfi egyéni kajakban a tokiói olimpián első két helyen záró Kopasz Bálint és Varga Ádám a világkupán erőnyerőként indul, ők csak az Európa-bajnokság előtt selejteznek.

Kozák Danutának a párizsi érem hab lenne a tortán

A hatszoros olimpiai aranyérmes Kozák Danuta immár kétszeres anyukaként készül az ötödik ötkarikás játékára.

„Bevallom őszintén, annyira nem hiányzott a kajakos világ, az elmúlt két évben sok történés volt, továbbá Tokió után egy kis pihenő kellett is, de nagyon jó volt két év után visszatérni a közegbe. Jelenleg a téli alapozás zajlik, próbálok fejlődni, amiben tudok, az őszit szerintem jól zártam, de két gyerek anyukája vagyok, szóval tervezni nem nagyon tudok. A nyár közepén kezdtem el az edzést, a fókusz azon volt, hogy a könyököm olyan állapotba tud-e kerülni, hogy komoly munkát tudjak végezni” – mondta Kozák Danuta.





Kiváló sportolónkat kérdezték a világbajnokságon nem kiemelkedően teljesítő női kajakszagáról is, mint ismert, a páros kvótát nem sikerült megszerezni, a legutóbbi három olimpián egyaránt aranyérmes négyes pedig a párizsi részvételt kiharcolta, de csak a hetedik helyen végzett Duisburgban.

„Nem a női mezőny szaladt el mellettünk, hanem talán mi lettünk kicsit gyengébbek”

– vélekedett Kozák Danuta.

A párizsi olimpiával kapcsolatban is érdeklődtek sportolónknál, aki elmondta, hogy az éremszerzés hab lenne a tortán:

Annak örülnék, ha a felkészülést úgy tudnám végigvinni, hogy a családom és a gyerekeim ne lássák kárát, emellett, ha becsúszna mondjuk még egy olimpiai érem, akkor nagyon boldog lennék

– tette hozzá.

Fekete Ádám nagyon örül annak, hogy a 2019-es szegedi válogatóval ellentétben, ahol egy kvótát sem tudtunk férfi kenuban megszerezni, ezúttal Duisburgban Adolf Balázzsal és a Fekete, Korisánszky párossal mindhárom meglett.

Hajdu Botond, a para kajak-kenu válogatott szövetségi kapitánya a párizsi paralimpia célkitűzéseivel kapcsolatban két érmet, köztük egy aranyat is remél, ezen a ponton pedig az immáron négyszeres világbajnok, tokiói olimpiai bajnok Kiss Péter Pál kapott szót, aki szeretné megvédeni címét az ötkarikás játékokon is.

Az előttünk álló évben ugyanakkor messze nemcsak az olimpia lesz a programban: három nemzetközi versenynek is házigazdái leszünk, a szegedi pótkvalifikációs ICF Gyorsasági Világkupa és Para Kajak-Kenu Világbajnokság, valamint az ECA Gyorsasági, Para Kajak-Kenu és SUP Európa-bajnokság mellett, Sukorón Olimpiai Reménységek Versenye lesz.

(Borítókép: Borbély László / Index)