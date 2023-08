Szenzációs magyar ezüst és három újabb olimpiai kvóta a világbajnokságon

Borúra derű

Borongós reggelre ébredt Duisburg, az esős, hűvös időjárást viszont épp a vasárnapi program kezdetére hagytuk magunk mögött, és a derűs hangulatot fokozta, hogy Lucz Anna a B döntőjét simán megnyerte, ami biztosan jót tett a lelkének a szombati A fináléról való meglepő lecsúszást követően a mix döntője előtt.

A tegnapi nappal összességében azért így is elégedett lehetett a magyar küldöttség, hiszen Adolf Balázs remek versenyzéssel szerzett párizsi kvótát hazánknak C–1 1000 méteren, ahogyan a Bragato Giada, Nagy Bianka kenu kettős is.

Varga Ádám ezüst-, Csipes Tamara bronzérmet szerzett a király- és királynőszámban, Rendessy Eszter K–1 1000 méteren lett harmadik, a Vajda Bence, Szántói-Szabó Tamás kajakduó pedig ugyanezen a távon másodikként zárt.

A délután során az 500-as férfi-kajak- (Nádas Bence, Kopasz Bálint) és kenupárosunk (Korisánszky Dávid, Fekete Ádám) is nagy lépést tett Párizs felé, a női K–2-es egységnek (Fojt Sára, Pupp Noémi) viszont alighanem csak a rémálmaiban jöhet elő ez a futam.

A vasárnapi A döntők – szenzációs ezüst és három újabb párizsi kvóta!

A magyar érdekeltségű programot Balla Virág C–1 500 méteres fináléja indította (előtte a K–1 200 méteren Lisa Carrington természetesen megint agyonverte a világot, ahogyan mindig), a kettesben és négyesben négy vb-ezüstöt szerző sportoló ezúttal az ötödik helyen zárt.

A tavaly Kanadában világbajnok, Münchenben Európa-bajnok Nádas Bence, Kopasz Bálint duó nem sokkal a mostani rendezvény előtt ült ismét össze egy hajóba, de a kihagyásból nem látszott sok minden, szombaton magabiztosan jutottak be a fináléba.

A duisburgi versenynek egy újabb olimpiai kvóta is volt a tétje (Nádas a négyesben már kiharcolta, Kopasz tehette teljessé a férfi hatost), ehhez a top hatba kellett kerülni.

Az már a kezdésnél látszott, hogy ez meglesz, fél távnál a harmadik volt az egység, végül pedig a portugálokkal hatalmas csatában ezüstérem jött össze!

Amit három hét felkészülésből ki lehetett hozni, azt kihoztuk. A legjobb pályánk a döntő volt. Mindent, amit eddig eveztünk, meg tudtunk csinálni. Egyet sajnálok, hogy ha a végén nem billenünk le, akkor a portugálok talán nem tudnak bejönni elénk, de még most is alig tudom elhinni, hogy megcsináltuk ezt három hét alatt

– mondta elégedetten a partra szállást követően Nádas Bence, aki megköszönte minden csapattársa segítségét, mert elmondása szerint „öten ültek most ebben a hajóban”.

Bátran kijelenthetem, hogy bravúros volt a futam Bencével. Fantasztikus, hogy ez alatt a háromhetes felkészülés alatt ezt végre tudtuk hajtani. Pont az előző évben meglévő egy hónap pluszkészülés kellett volna, hogy a legvége is meglegyen, ott kicsit szétcsúsztunk, nem volt durva, de nagyon elsavasodott a kezünk. Ez a csutka max volt most, nagyon boldog vagyok, hogy megszereztük a kvótát, méghozzá a második helyen, ez fantasztikus eredmény szerintem

– tette hozzá a K–1 500 méteren Duisburgban aranyat szerző Kopasz Bálint, kiemelve, hogy ez a mostani mezőny sokkal erősebb volt, mint a tavalyi kanadai.

A Korisánszky Dávid, Fekete Ádám kettősnek egy párost kellett előznie a kvótához, de nem bízták a véletlenre a mieink, és döbbenetes hajrában, 11 ezreddel a román hajót megelőzve az ötödik helyen zártak – és még a dobogó sem volt messze, csupán két tizedre.

Ez azt jelenti, hogy három kvótával gyarapodott a magyar csapat duisburgi teljesítménye, amely így 15-ig kúszott fel!

És ahogyan szombaton, Korisánszky Dávid vasárnap sem hazudtolta meg magát a parton sem, dőltek a nevetéstől a média képviselői egy-egy megszólalásán mind a két nap során.

Biztosan otthon mondták, hogy hiányzik a rúgjad, borulj fogalom. Nem telhet el úgy verseny, hogy ne fürödjek... Na jó, nem volt tudatos, nem bírtam már bent maradni, egyszerűen ennyi volt

– mondta a futam végi borulással kapcsolatban Korisánszky, hozzátéve, hogy nagyon kemény mezőny volt a fináléban.

„Egyik szemem sír, a másik mosolyog. Ahhoz képest, hogy miken mentünk idén át, az ötödik hely elképesztően jó eredmény, csak az zavar picit, hogy a végén a kínaiak le tudtak minket hajrázni, és végül másodikak lettek” – tette hozzá Fekete Ádám.

Talán nem sokan tudják, hogy Korisánszky Dávid idén főállásban festőként dolgozott, és egy elég súlyos sérülést is összeszedett a világbajnokság előtt.

„Úgy fogunk most készülni, hogy az a célunk, hogy Párizsban érmesek legyünk. Ehhez most megugrottuk a legnagyobb lépcsőfokot, amit négy éve nem tudtunk magyarként, most Adolf Balázzsal karöltve megszereztük mind a három kvótát, és úgy gondolom, hogy visszatettük a magyar férfikenut a térképre, emiatt nagyon boldog vagyok. És most tényleg ki kell javítani azokat, amiket tudunk, hogy sajnos hiányoztak ebből a futamból az utolsó 50 méteren” – folytatta Fekete.

Megjelent a parton az említett Adolf Balázs is, aki gratulált a srácoknak a kvótához, és akivel kapcsolatban tegnap arról beszélt Korisánszky, hogy próbálja belőle „kiszívni” a kvótához kellő tudást. S hogy sikerült-e mindent átadnia a párosnak?

– Igen, Koris kisimogatta belőlem az ötödik helyet – mondta Adolf.

– Lehettél volna harmadik is... – tette hozzá nevetve Korisánszky, aki óva intette a riválisokat is.

Októberben úgy kezdjük meg a felkészülést, hogy Korisánszky Dávid főállású sportoló, úgyhogy kezdhet rettegni a világ!

– mondta nevetve.

A női kenu négyesek mezőnyében sokáig remekül állt a Bragato Giada, Csorba Zsófia, Opavszky Réka, Nagy Bianka összetételű magyar csapat, amely végül a negyedik helyen ért a célba, ahogyan a nagyot hajrázó Takács Kincső, Hajdu Jonatán vegyeskenu-páros is lemaradt kevéssel a dobogóról.

A délelőtti program zárásaként a Lucz Anna, Opavszky Márk vegyeskajak-páros szállt vízre, számukra a finis nem sikerült jól, és hatodikként fejezték be a világbajnokságot.

A vasárnapi program

női K–1 200 m B döntő (1., összesítésben 10. Lucz Anna 40.726)

női K–1 200 m (1. Lisa Carrington (új-zélandi) 38.932)

női C–1 500 m (1. Katie Vincent (kanadai) 2:01.545, 5. Balla Virág 2:09.522)

férfi K–2 500 m (1. Joao Ribeiro, Messias Baptista (portugál) 1:29.037, 2. Nádas Bence, Kopasz Bálint 1:29.184)

férfi C–2 500 m (1. Peter Kretschmer, Tim Hecker (német) 1:36.972, 5. Korisánszky Dávid, Fekete Ádám 1:38.770)

női K–2 (1. Emma Jörgensen, Frederikke Matthiesen 1:39.856)

női C–4 500 m (1. Kína 1:47.186, 4. Magyarország (Bragato Giada, Csorba Zsófia, Opavszky Réka, Nagy Bianka) 1:48.871)

mix C–2 500 m (1. Connor Fitzpatrick, Katie Vincent (kanadai) 1:45.771, 4. Takács Kincső, Hajdu Jonatán 1:47.829)

mix K–2 500 m (1. Lena Röhlings, Jacob Schopf (német) 1:33.033, 6. Lucz Anna, Opavszky Márk 1:35.279)

14.04: női C–1 5000 m (Kisbán Zsófia)

14.35: férfi C–1 5000 m (Adolf Balázs)

15.05: női K–1 5000 m (Kiszli Vanda)

15.35: férfi K–1 5000 m (Noé Bálint)

(Félkövérrel az olimpiai számokat emeltük ki.)

(Borítókép: Nádas Bence (elől) és Kopasz Bálint a férfi kajak kettesek 500 méteres versenyének középfutamában az olimpiai kvalifikációs kajak-kenu világbajnokságon Duisburgban 2023. augusztus 26-án. Fotó: Kovács Tamás / MTI)