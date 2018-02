A szezon végén távozik a Győr éléről Ambros Martín

Pénteken, a Vasas felett aratott idegenbeli siker után jelentette be, hogy nem hosszabbítja meg szerződését Ambros Martín, a magyar bajnok és Bajnokok Ligája-győztes Győri Audi ETO KC vezetőedzője – olvasható a klub honlapján.

Jelen pillanatban azt mondhatom, hogy a szívem a maradás mellett szavazott, de az eszem mást diktált.

– mondta a spanyol szakember, hozzátéve, hogy az elmúlt hat évben rengeteget kapott a klubtól, a játékosoktól, valamint a szurkolóktól és a győriektől is, de most úgy érzi, eljött az ideje a változásnak.

Úgy fogalmazott, az elmúlt hetekben a körülmények a csapat körül arra irányították, hogy meghozza ezt a döntést a csapat érdekében, mert ahogy azt már korábban is elmondta, a döntését úgy hozza majd meg, hogy az a csapat érdekeit szolgálja. Élete legnehezebb döntésének nevezte a távozást, emellett pedig kitért arra is, hogy ez természetesen az idei szezont nem befolyásolja, minden fronton győzni szeretnének.

Nincs egyébként könnyű helyzetben most a Győr, múlt hét hétfőn keresztszalag-szakadással erre az idényre elveszítették Nora Mörköt, és ezen kívül is rengeteg sérülés volt már a BL-címvédőnél 2014 óta, ami hosszú távon az igazolások szempontjából is okozhat még bajt a csapatnál.

A Győri Audi ETO KC vezetése elfogadta a tréner döntését és tudomásul veszi azt.