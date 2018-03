Az Eb-selejtezőt és kapitányát is elvesztette a női kéziválogatott

A magyar női kézilabda-válogatott 18-19-re kikapott a világbajnoki bronzérmes Hollandiától a Győrben rendezett Eb-selejtezőn. A csapat az utolsó percekben elveszítette kapitányát, Tomori Zsuzsannát, aki újra súlyos sérülést szenvedhetett.

A magyar válogatott a búcsúzó Görbicz Anita kezdődobása után jól rajtolt, 4-1-re elhúzott öt perc alatt, de a hollandok elég gyorsan magukra találtak. 5-4-re már ők vezettek. Kiegyenlített volt az első félidő, egy-egy góllal tudtak csak elmenni a csapatok, a magyar védekezés jól működött és Bíró is jobban védett, mint az ellenfél kapusa. Kim Rasmussen szövetségi kapitány újoncokat avatott, a félidő utolsó tíz percére behozta Szabó Laurát és Puhalák Szidóniát is. Utóbbi meg is lőtte első gólját, 11-9-re ment Magyarország, de egy hétméteressel még közelebb jöttek a hollandok a szünet előtt.

A második félidő elején sikerült megint két góllal menni, de a holland Bont kiválóan lőtt, 14-14-nél megint egyenlő volt. Hat percig nem tudtak gólt szerezni a magyarok, végül Lukács talált be. Sikerült újra két góllal menniük, de Hollandia rákapcsolt, a nagy formában játszó Broch egyenlített, majd 18-18 után Abbingh a vezetést is megszerezte. Küzdősre sikerült az utolsó négy perc, Tomori is ekkor sérült meg. Sneider taszította meg vállnál a magyar csapatkapitányt, aki összerogyott, valószínűleg bal térde sérült meg. Sneidert leküldték, de az emberelőnyt nem sikerült kihasználni, két helyzet is kimaradt, így 18-19 lett a vége.

„Ezek a lányok mindent beleadtak, jó meccset játszottunk a világ egyik legjobb csapata ellen egy teljesen új csapattal. A lányok ma többet érdemeltek voltak, de teljesen kifogytak az energiából a a végére. Nem panaszkodhatok, arról szólt a meccs, amire készültünk. A végén elveszítettük az egy-egyeket, egy kicsit jobban kellett volna mozgatni a labdát, beleragadtunk a holland falba. Tomori elvesztése nagyon fájdalmas." – értékelt Kim Rasmussen szövetségi kapitány az M4 Sportnak.