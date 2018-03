Magyar edző veszi át a BL-győztes Győrt

Az eddigi másodedző, Danyi Gábor veszi át Ambros Martíntól a Győri Audi ETO női kézilabdacsapatának vezetését a 2018/19-es szezontól. A korábban Konkoly Csaba és Karl-Erik Böhn mellett is dolgozó edző egy plusz egy évre írta alá.

Amikor Martín bejelentette távozását, akkor is Danyi neve merült fel először. A most 54 éves szakember 27 éve edzősködik, élete nagy lehetőségét kapta meg egy topcsapatnál, az újabb Bajnokok Ligája-győzelemre hajtó Győrnél, ahol 2011 óta dolgozik. Nála jobban senki nem ismeri most a csapatot, kézenfekvő döntés volt az ő választása.

Bartha Csaba klubelnök korábban azt nyilatkozta, hogy 20-25 edzővel tárgyaltak, közülük hárman maradtak esélyesek, közülük választott a klub elnöksége.

„Tudom, hogy mi az, ami jól működik a csapatnál, amitől eredményesek vagyunk. Ugyanakkor nem szeretném Ambrost másolni, mert én Danyi Gábor vagyok. Természetesen szeretném a jól működő dolgokat meghagyni, hozzájuk téve a saját elképzeléseimet. Nagy kihívás ennyi, teljesen különböző karakterrel együtt dolgozni, többek között brazil, francia, holland és norvég játékosok is vannak, illetve lesznek a keretünkben, mindegyikük más-más egyéniség. Nagy feladat megtalálni azt a közös hangot, ami mentén egy irányba tudunk haladni. Másodedzőként ez működött, remélem, vezetőedzőként is fog. Bizonyos dolgokban egy lépést majd hátra kell lépnem, kell egy lépés távolság köztem és a játékosok között, mert az új szerepkör mást kíván meg, mint az eddigi, de van annyira intelligens a csapat, hogy ezt elfogadja, ezzel nem lesz probléma. A feladat velem is az lesz mint eddig: minden sorozatban győzni kell, de ez természetes is, hiszen ehhez minden feltétel adva van” – mondta Danyi a ChampSportnak.