Hősiesen küzdött, de kikapott a BL-döntőben a Veszprém

Negyedszer jutott a férfi kézilabda Bajnokok Ligájába a Veszprém, és talán most kapta a legnagyobb esélyt arra, hogy megszerezze a hiányzó trófeát. A macedón Vardar Szkopje volt ugyanis az ellenfél, amelyik nagyon szívósan küzdött a Barcelona ellen, és a 47. percben ugyan még hat gólos hátrányban (19-25) volt, végül 29-27-re nyert. Az anyagi gondokkal küszködő Vardarnak ugyan kevés játékosa van, de már sokszor igazolták a szezonban tökéletesen összerakott, mentálisan hallatlan erős csapatot alkotnak.

Ez a mentális erő jön a kapus Dejan Miloszavljevből volt, aki 14 éves kora óta önszorgalomból felvette Dejan Perics minden meccsét, és elkezdte a mozgását utánozni. Kísértetiesen emlékeztetnek is a mozdulatai Pericsére, aki nyert BL-t a Celjével és a Barcelonával is, és most ő a szkopjeiek kapusedzője. Ez a mentális erő jön az elfáradni nem akaró Kristopansból, aki lényegében csere nélkül játszotta le az elődöntőt. És a döntőt is.

David Davis annyit mondott a meccs előtt, hogy a sérültek itt vannak, mert egy döntő előtt mindenki feltámad. Korábbi csapattársával, Garcia Parrondóval nagyon barátságosan köszöntötték egymást, vezetőedzőként mindketten első nagy fináléjukra készülődtek, de most csak az egyikük nyerhetett. Parrondo lett az, de ne szaladjunk annyira előre.

ELSŐ FÉLIDŐ:

Már a bemutatásnál látszott: a búcsúzó Nagy hogyan fanatizálja a társait. Aztán a kezdő sípszókor Nagy nem volt a pályán, és Sterbik sem. Mahé, Tönnesen, Mackovsek, Blagotinsek, Terzic és Manaszkov volt bent védekezésben, a kapuban pedig értelemszerűen Mikler. Terzic helyére Marguc jött a támadásoknál.

Moraes ejtésével szemben tehetetlen volt a magyar kapus, Mackovsek válaszolt rá. Öt perc után 2-2 volt, Tönnesen pattintására Cupic hetesből felelt. Dibirov a szélről kilőtte a hosszút, Tönnesen átlövésből. 10 perc után 4-6 volt, Mahé nem tudta beállóba tenni a labdát, Dibirov pedig egy cunderrel fejezte be a lerohanást.

5-7-nél Siskarjev megsérült, Moares összeszedett egy kipattanót, és bevágta, először volt három gól a különbség. Nilsson ezt szűkítette, aztán jött Skube. Mahé most megtalálta Nilssont, de Moraest is a másik oldalon Skube. A brazil beállónak ez már az ötödik gólja volt.

Nagy és Ilics is bejött a pályára – Lékai irányított -, Kristopans azonban ők sem tudták kiszorítani. (7-11, 18. perc)

Ilics hálószaggató lövése jött, majd Lékai rácselezett Kristopansra és egy hetest és két percet is kiharcolt. Mahé belőtte, Sztojlov is beállóból volt azonban eredményes. Majd egy kiállítást is kiharcolt, Skube pedig visszaállította a 4 gólos különbséget. Sőt, a 25. percre már 10-15 volt, egyértelműen a Vardar játéka érvényesült, Davis időt is kért.

Sztojlovról most Ilicset küldték ki, Skube bevágta a hosszúba, Nenadics először jött a pályára, Lékai gólját elő is készítette.

Skube hibázott, Miloszavljevnek a szélről megint nem tudta bedobni Manaszkov. Garcia Parrondo időt kért, de újabb gólt már nem lőttek. (11-16) Pontosan ennyi volt az első félidő után állás a két csapat előző meccsén is Szkopjéban. Akkor egy varázslatos második félidővel sikerült a fordítás.

MÁSODIK FÉLIDŐ:

A legfontosabb: Sterbik beállt a magyar kapuba, és ha Karacic be is vágta neki passzív jelzés alatt, mindenki más elbizonytalanodott.

Blagotinsek kiállítása alatt remekül védekezett a Veszprém, Nenadics pedig pillanatok alatt kétszer is felért a kapu elé. Tönnesen egyre hozta fel a mieinket - ez a találat fanatizálta az egyébként is lelkes szurkolókat -, aztán Moraeshez eljutott a labda, így a 40. percben 16-18 lett. Akkor úgy tűnt, összejöhet a fordítás, de a lendületet megtörte Parrondo. És persze a csapata.

Terzicet kiszórták, Karacic kihasználta, de Lékai szinte azonnal válaszolt. Cupic ismét a kapufát választotta, de a kipattanó Dibirov elé került, aki a léc alá pattintott. Tönnesen a 45. percre 18-20-ra módosította az állást. Mackovsek videózás után kapott két perces büntetést, az általában higgadt Davis is elveszítette a türelmét, sárga lapot kapott.

Sterbik újra védett, Mahé hetese a hálóban landolt, Cupicé is. Gajic labdája a kapufáról pattant be, Moraes ejtése azonban hibátlan volt. Ez volt a hatodik gólja a jövőre már Veszprémbe érkező brazilnak.

Az utolsó 10 perc 20-22-vel kezdődött, Nilsson fejbe dobta az algériai kapust, Ghedbanét. A Vardar érezhetően lassult, Kristopans azonban valahonnan megint erőt merített, és máris három volt oda.

Mahé gondolatát megint nem találták ki a hetesnél, Karacic Nagy mellett harcolt ki egyet a másik oldalon, felháborodva reklamált a magyar kapitány, de nem biztos, hogy igaza volt. Nem állt belül, de találkozott a horváttal. Cupicot nem zökkentette ki semmi, bedobta Miklernek is.

Mahé laza csuklóval elengedett hetesével, és egy Sterbik védéssel fordultunk rá az utolsó öt percre. Davis időt kért, mert így még lehetett.

Mahé újabb büntetője is bement, egy gólra szűkült a különbség. (23-24) A Vardarnál Kristopans szétlőtte a bal alsót - félelmetes az energiája -, Blagotinsek ziccerben nem tudta Miloszaljev mellett eldobni a labdát. Kristopans labdát is szerzett egy fontos magyar támadásnál, Cupic passzív jelzés alatt az utolsó passz után betört és bedobta.

Az utolsó két perc 23-26-tal indult, de ettől tele volt feszültséggel a csarnok. Nenadics faragott a hátrányon, Sztojlov egy perccel a vége előtt hetest brusztolt ki. Cupic ezt is értékesítette, a meccs pedig elment. 27-24-re nyert a 2017-ben is BL-győztes Vardar.