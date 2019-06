A Vardar Szkopje–Veszprém kézilabda BL-döntő közvetítése

Akár a Veszprém, akár a Vardar nyeri a BL-t, az egyik edző elit csoportot hoz majd létre, hiszen David Davisnak és Roberto Garcia Parrondónak is esélye van arra, hogy Talant Dujsebajev után második emberként játékosként és edzőként is BL-t nyerjen. A hármas mindegyik tagja megfordult ugyan a Ciudad Realban a 2000-es években, de együtt sosem játszottak ott mindhárman egy szezonban. Davis és Parrondo viszont a Ciudad Real előtt a Valladolidban is csapattársak voltak.