Kiakadtak Siófokon a kézibajnokság lezárása miatt, bukták a biztos BL-indulást

Csütörtökön a Magyar Kézilabda Szövetség elnökségi ülésén úgy határoztak, hogy lezárják a koronavírus-járvány miatt megszakított bajnokságot, aminek a végén nem hirdetnek bajnokot, és ilyen formában a Bajnokok Ligája következő idényére is azokat a csapatokat nevezik, amelyek az előző idény végén bejutottak a sorozatba.

Ez a női bajnokság esetén a Siófoknak volt talán a legrosszabb forgatókönyv, a bajnokság alatt ugyanis a Győrt és Ferencvárost is legyőzte egyszer, így a második helyen álltak a bajnokságban, tehát megvolt az esélyük, hogy mehessenek a Bajnokok Ligájába, ám a törölt bajnokság miatt a harmadik helyen álló FTC-Rail Cargo Hungaria kapja vissza a BL-indulási jogát.

A Siófok rövid csütörtöki közleményében azt írta, megdöbbenéssel fogadták a döntést, ami kapcsán a napokban hivatalos állásfoglalást is tesznek.

A siófoki csapat két játékosa, Nerea Pena és Szikora Melinda is Facebookon reagált a döntésre. Pena videóüzenetében azt mondta, hogy nem gondolta, hogy ilyen videót fog készíteni, de úgy érezte, meg kell tennie.

Nagyon örülök, hogy a szövetség lemondta a bajnokságot, mert mindig is az egészség volt az első. Ez a döntés nemcsak a játékosoknak jó, hanem a kluboknak és a szurkolóknak is. Ugyanakkor nagyon szomorú is vagyok, mert ez a döntés egyáltalán nem volt igazságos számunkra. Nem fair kidobni hét-nyolc hónap munkát a kukába. Nagyon sokat harcoltunk ebben az idényben. Nagyon meglepett a szövetség döntése, nem tartom igazságosnak.

Pena ugyanakkor bízik benne, hogy szabadkártyával mégis ott lehetnek majd a BL következő szezonjában. Szikora is a csalódottságát írta ki magából: „Szavakkal borzasztó nehéz leírni, hogy milyen érzések keringenek most bennem, hiszen úgy tűnik, minden erőfeszítés hiábavaló volt. Egy viszont fix: idén megtapasztaltuk, milyen is nagy csatákat nyerni, ebből építkezve fogunk a következő szezonban pályára lépni, és ha még ennél is többre lesz szükség, akkor még eredményesebben harcolni a céljainkért.”

A döntéshozatal kapcsán Bartha Csaba, a Győri Audi ETO KC elnöke még csütörtökön elmondta, hogy a női és férfi bajnokságokat együtt nézve a Győr mellett még a Siófok, a Veszprém, a Szeged és a Komló kérte azt, hogy várjanak, amíg lehet, és próbálják meg befejezni a bajnokságot, a többi klub a lezárás mellett volt.