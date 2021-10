A válogatott kézilabdázó úgy érzi, még a kapusoktól is tud tanulni Győrben

Amikor nem én kerülök sorra az edzéseken az adott feladatnál, akkor azt nézem, hogy a többiek - még a szélsők, a beállók és a kapusok is - mit csinálnak, mert mindenkitől el lehet lesni valamit

– nyilatkozta a 23. születésnapját éppen kedden ünneplő játékos.

Háfra idén nyáron a bajnoki címvédő Ferencvárostól igazolt az ötszörös Bajnokok Ligája-győztes győriekhez. A fővárosi együttesben rendszerint sok időt töltött a pályán, az ETO-nál viszont egyelőre csak körülbelül húsz perc jut neki meccsenként.

"Nem mondom, hogy ez tetszik, de olyan játékosok vannak a csapatban, hogy most ennek így kell lennie. Abban a húsz percben ugyanolyan jól kell játszanom és segítenem a csapatot, mintha hatvan percet a pályán töltenék. Amikor megkapom a lehetőséget, nekem is hozzá kell tennem a magamét, ezt is meg kell tanulni"