Kovacsics Anikó: Nagyon mélyen voltam lelkileg

A klub honlapján megjelent hírben kiemelték: a kilencszeres magyar bajnok, tizenkétszeres Magyar Kupa-győztes, kétszeres Bajnokok Ligája-győztes irányító vállát végül a 2021-es olimpia után műtötték meg, a visszatérést követően egyre jobb teljesítmény nyújtott, ám 2023 májusában újra kiugrott a műtött válla.

A sérüléskor kicsit megállt körülöttem minden, volt egy kis holtidő arra, hogy végiggondoljam, mit szeretnék – nagyon nem esett jól, ami történt, főleg fejben

– idézte fel a történteket Kovacsics Anikó.

„Alaposan körbe akartam járni, hogy mivel mennyi esélyem van arra, hogy még folytathatom a játékot, megfontoltam, hogy mi lenne jó. Nagyon sok támogatást kaptam a klubtól, és ez hihetetlenül jólesett, de a környezetemben is mindenki arra biztatott, hogy ha van olyan opció, ami után még jó lehet a vállam kézilabdára, akkor mindenképp csináljam. Amikor pedig a Hollandiában végzett vizsgálatok után teljes magabiztossággal vázolták előttem a műtét és a rehabilitáció menetét, illetve hogy valóban orvosolható a probléma, eldöntöttem, hogy belevágok, augusztus elejére kaptam időpontot.”

A játékosnak komoly áldozatot kellett hoznia:

a műtét, valamint a rehabilitáció sikeres elindítása miatt heteket töltött Hollandiában alig egyéves kisfia nélkül, igaz, férje támogatása mellett.

„A férjem, Miki sokat itt volt, de Marci nem tudott velünk jönni, nehéz lett volna, ha odabújik vagy rosszul ér a vállamhoz. Jó helyen, nagyon jó kezekben volt a szüleimnél, szerintem ő kevésbé érezte a hiányunkat…”

Az áldozat azonban megérte: a műtét nagyon jól sikerült, és a rehabilitáció már másnap elkezdődött.

„Szinte fájdalom nélkül telt már a műtét napja is, másnap pedig elkezdődött a mobilizáció, míg két napra rá a passzív mozgatás. Rengeteget dolgozom vele, két hét telt már el, a tapasztalataim kiválóak, és maximálisan bízom azokban, akiknek a felügyelete alatt vagyok. Szerdától otthon folytatódik a rehabilitáció, de folyamatos kontroll alatt, és többször is jövök még Hollandiába. A sérüléskor nagyon mélyen voltam lelkileg, de most már pozitívan látom a jövőt, motivált vagyok, és a magam részéről mindent megteszek, hogy minél előbb a pályán lehessek.”

A Ferencváros női kézilabdacsapatának bajnoki idénye szeptember 2-án, a DKKA elleni mérkőzéssel kezdődik.