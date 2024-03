Bodó Richárd benézett egy másik öltözőbe is

Elégedetten értékeltek a főszereplők a Magyarország–Tunézia (33–24) férfi kézilabda olimpiai selejtező-mérkőzést követően. Lékai Máté szerint a mieink végig kontrollálták a találkozót, a mérkőzés emberének választott Bodó Richárd pedig még a régi tatabányai öltözőjébe is benézett.

A hazai pályán játszó Bartucz László négy védéssel vette ki a részét a sikerből. A 32 éves kapusnak pluszmotivációt adott a tatabányai helyszín.

„Tulajdonképpen dupla töltést ad, hogy itt játszunk. Nagyon szeretek a saját szurkolóim előtt védeni, illetve az a csarnok, amely úgymond velem avatódott fel, különleges helyszín a szívemnek.”

A Bányász játékosa elmondta, végig kézben tartották a mérkőzést, nem remegtek meg a kritikus szituációkban, hittek magukban és a szövetségi kapitány által kidolgozott taktikában, a győzelmet pedig mindezek összessége hozta meg.

Sipos Adrián is kötődik a városhoz, korábban öt évet kézilabdázott Tatabányán: „Nagyon szeretek visszatérni a városba, igaz, ebben a csarnokban még nem játszottam tatabányai színekben, viszont volt alkalmam edzeni a régi létesítményben, ahol több évet töltöttem.”

A 34 esztendős védekező játékos az Indexnek elmondta, az első percekben fel kellett mérniük a tunéziaiak mozgását, a játékstílusukat, hogy utána hatékonyabban tudják alkalmazni, amit szeretnének. Ami pedig a jobb szeme alatti sérülést illeti, megnyugtatta a szurkolókat, minden rendben van.

És ha már tatabányai múlt, a mérkőzés emberének választott Bodó Richárd 2011 és 2016 között volt a kék-fehérek játékosa, ő is felelevenítette a szép emlékeket.

A Földi Imre Sportcsarnok volt az idézőjeles kis otthonom. Tegnapelőtt ott edzettünk, nagyon jó volt, megnéztem a régi öltözőt, a régi helyemet, feltöltődtem kicsit ezáltal.

A Tunézia elleni találkozót illetően lapunknak elmondta, helyén kell kezelni a sikert, mert a norvégok és a portugálok is erősebb játékerőt képviselnek, és bár a győzelem megvan, de a csapat tud ennél jobban is játszani.

Lékai Máté szerint a legfontosabb, hogy nyert a válogatott, hiszen ezek olyan tornák és meccsek, amikor ugyan becsúsznak néha a hibák, de a győzelem a lényeg.

„Már az első tíz-tizenöt percben is vezettünk, utána visszajött az ellenfél, de ilyen egy kézilabdameccs, vannak benne hullámvölgyek. A lényeg, hogy kézben tartottuk a találkozót, az első félidőben kialakítottunk egy olyan előnyt, ami megnyugtatott minket. A második játékrészben is kontrolláltuk a meccset, attól függetlenül, hogy volt, amikor a tunéziaiak felzárkóztak kicsit. Norvégia és Portugália ellen hatvan percen át kell jó teljesítményt nyújtanunk, és ezért mindent meg is fogunk tenni.”

„Ahogy a meccs előtt is mondtam, egy torna első mérkőzésén rendkívül fontos a győzelem, mert ha nem sikerül, a második találkozón az életben maradásért kell játszani” – nyilatkozta az MTI-nek Chema Rodríguez.

A szövetségi kapitány hozzátette, minden úgy történt, ahogyan várták, alaposan felkészültek, a játékosok pedig remek teljesítményt nyújtottak, és akár több góllal is győzhettek volna. Hangsúlyozta, további két nehéz meccs vár az együttesre, mert látható volt, hogy a norvég és a portugál csapat is nagyon magas színvonalat képvisel, „de mi vagyunk itthon, és ellenük is mindent megteszünk majd a siker érdekében”.

A magyar válogatott legközelebb szombaton 19.30-kor lép pályára Norvégia ellen.

FÉRFI KÉZILABDA, OLIMPIAI SELEJTEZŐ (TATABÁNYA, 4975 néző)

1. FORDULÓ

Magyarország–Tunézia 33–24 (17–10)

Lg: Lékai 6 , Bóka 4, Bodó 4, Imre 4, ill. Aidi 4, Rzig 4, Ben Abdallah 4

Az olimpiai selejtező programja:

Március 14., csütörtök:

Március 16., szombat:

17:00 Portugália–Tunézia

19:30 Norvégia–Magyarország

Március 17., vasárnap:

18:30 Tunézia–Norvégia

21:00 Magyarország–Portugália

A csoport első két helyezettje jut ki a párizsi olimpiára.

A párizsi olimpia férfi kézilabdatornájának biztos résztvevői: Franciaország (rendező), Dánia (világbajnok), Egyiptom (Afrika-bajnok), Argentína (a Pán-Amerikai Játékok győztese), Japán (ázsiai olimpiai selejtező győztese), Svédország (Eb-bronzérmes, az Európa-bajnok jogán)

A további selejtezőcsoportok:

1. csoport (Granollers, Spanyolország): Spanyolország, Szlovénia, Bahrein, Brazília

2. csoport (Hannover, Németország): Németország, Horvátország, Algéria, Ausztria

(Borítókép: Bodó Richárd, a Magyarország–Tunézia férfi kézilabda olimpiai selejtezőn, 2024. március 14-én. Fotó: Szollár Zsófi / Index)