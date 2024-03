Chema Rodríguez: Edzőként ez pályafutásom legnagyszerűbb győzelme

A magyar férfi kézilabda-válogatott 30–27-re legyőzte Portugáliát, ezzel kijutott a párizsi olimpiára. A mérkőzést követő sajtótájékoztatón Chema Rodríguez szövetségi kapitány elmondta, edzőként pályafutása legnagyobb sikerének éli meg a vasárnapi győzelmet.

„Nagyon jó, színvonalas mérkőzést játszottunk. Nem igazán szeretek Portugália ellen meccselni, sok barátom van a csapatnál, ráadásul nehéz is ellenük kézilabdázni. Boldogok vagyunk, hogy kijutottunk az olimpiára, ez az ország és ez a csapat megérdemelte ezt. Mindig hangoztatjuk, hogy egy család vagyunk, és ezt ma be is bizonyítottuk. A portugálok jól játszottak, mi pedig a végsőkig harcoltunk, ahogy szombaton is, ma azonban sikerült nyernünk” – mondta Chema Rodríguez.

„Edzőként minden bizonnyal ez pályafutásom legnagyszerűbb sikere, talán a Benficával aratott Európa-liga-győzelemmel együtt. Akkor egy hihetetlen döntőt nyertünk meg a Magdeburg ellen, az maga volt a csoda, de úgy gondolom, ezen a mögöttünk hagyott vasárnapon is csodát tettünk” – fogalmazott az Indexnek a magyar kapitány, aki mosolyogva hozzátette, a szokásos győzelem utáni ötperces ünneplés helyett most ötórás bulit engedélyez a csapatnak.

„Gratulálok a magyar csapatnak, nagyon jó, küzdelmes mérkőzés volt. Szomorúak vagyunk, mert úgy éreztük, hogy meglehetett volna a mérkőzés, ezzel együtt pedig a továbbjutás. A magyar válogatott megérdemelte a sikert” – értékelt Paulo Pereira portugál kapitány, aki kiemelte, Magyarország szerencsés helyzetben is volt, hiszen megengedhette magának a rendezést, a hazai szurkolók támogatása pedig rengeteget számít. Elmondta, Portugáliában csak egy olyan csarnok van, mint a tatabányai.

Férfikézilabda, olimpiai selejtező (Tatabánya):

3 . forduló:

A végeredmény: 1. Norvégia 6 pont, 2. Magyarország 4, 3. Portugália 2, 4. Tunézia 0

(A csoportból az első két helyezett jutott ki a párizsi olimpiára.)

1. forduló:

2. forduló:

(Borítókép: Chema Rodríguez. Fotó: Szollár Zsófi / Index)