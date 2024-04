Kedden még Kamerun ellen készült a magyar női kéziválogatott, csütörtökön mégis Nagy-Britannia ellen lépett pályára a debreceni olimpiai selejtező első mérkőzésén. A kvartettben a magyar és a brit válogatott mellett a favorit Svédország és az előzetes esélylatolgatás alapján a mieinkkel a kvótáért vasárnap este ki-ki meccset vívó Japán legjobbjai szerepelnek még. Az afrikaiak hivatalosan utazásszervezési problémák miatt nem tudtak részt venni a tornán.

Golovin Vlagyimir, a magyar válogatott szövetségi kapitányának játékosai hetek óta fogadkoznak, a férfiválogatott Tatabányán bemutatott teljesítménye és végül sikeres kvótaszerző hadjárata lebeg példaként a szemük előtt. Mindent elkövetnek azért, hogy hasonló kézilabdaünnepet élhessenek át ezen a „sporthétvégén” Debrecenben, mint tették sporttársaik szűk egy hónapja.

23 Golovin Vlagyimir (k) Galéria: MagyarországNagy-Britannia női kézilabda olimpiai selejtező-mérkőzés (Fotó: Papajcsik Péter / Index)

Az első lépést az úton a britek elleni meccs megnyerése jelentette. Ne szépítsük a dolgot, bár sokak „sötét lóként” titulálják a csoportba utólag behívott, a Nemzetközi Kézilabda-szövetség (IHF) hivatalos kommunikációja szerint az „Új piacok programmal” összefüggésben Kamerun helyére szabadkártyával meghívott csapatot, valójában csakis a győzelem számszerű különbsége lehetett kérdés.

A brit kézilabdázásban nyoma sincs a profizmusnak, csapatuk egyetlen világeseménye a 2012-es londoni olimpia, azon is rendezőként, szabad kártyával indulhattak el – hát gyorsan verbuváltak is egy keretre való, a játék iránt amatőrként érdeklődő lányból egy csapatot. A hirtelen jött fellángolás azonban nem tartott soká, az együttes öt meccsből öt vereséggel zárt a játékokon, és azóta sem járt közelében egyetlen Európa- vagy világbajnoki, nemhogy olimpiai kvalifikációnak sem.

Minden szinten amatörizmus

Beszédes történet a múltból – az azóta megszűnt –, épp a londoni olimpiát követően alapított, többnyire kinn élő magyarok alkotta London Angels HC két idény alatt az amúgy ugyancsak amatőr első osztályig tudta verekedni magát a helyi bajnoki piramisban. Az együttes ma már nem létezik, fuzionált a Cambridge helyi csapatával.

Kondor Gábor korábbi alapító és csapatvezető anno úgy írta le a helyi kézis életet, mint ami csak jelképesen létezik, akkor is a játszani kÍVánók zsebéből finanszírozva: profizmusnak se híre, se hamva.

Golovin sem kertelt, a rajtot megelőző médianapon kijelentette, bár nem sokat tud a csütörtöki ellenfélről, amennyi infót sikerült neki és stábjának begyűjtenie, az alapján Kamerunnál is gyengébb csapatról van szó. Jóformán két erénye van a riválisnak: hogy rendkívül fiatal (jelentős többségében U21-es), a sportágat szenvedélyes szerető játékosokból áll. A sorból épp a csapatkapitány, a 32 esztendős Marta Tubacka lóg ki, aki a Liverpool HC játékosa.

A britek legutóbb hivatalos mérkőzést a 2023-as vb előselejtezőjében vívtak, akkor Törökországban két sima vereséggel búcsúztak a sorozattól, előbb 39–14, majd 44–16 lett a „házigazda” javára. Így, idézőjelben, mert egyébként a britek lemondtak a saját rendezés lehetőségéről – nemzetközi mérkőzéshez megfelelő, a büdzséjükbe is beleférő csarnok hiányában. Legutóbbi tizenhárom meccsét kivétel nélkül elbukta, története során mindössze két győzelme van, egy épp a törökök ellen, egy meg Angolával szemben – miként azt kezdés előtt a helyi műsorközlő is kiemelte. Slussz.

23 Galéria: MagyarországNagy-Britannia női kézilabda olimpiai selejtező-mérkőzés Fotó: Papajcsik Péter / Index

Az sem véletlen, hogy ők maguk is azt emelték ki a meccs előtt, mekkora élmény lesz a hatezer fő befogadására alkalmas arénában, várhatóan több ezer néző előtt pályára lépni az olimpiai indulásért reális esélyekkel hajtó riválisokkal szemben. A Főnix Aréna kezdésig úgy harmadáig telhetett meg, a jegyeladási felületeken elérhető adatokból arra lehet következtetni, hogy pénteken és vasárnap azért jóval komolyabb lesz a létszám, noha a tatabányaihoz hasonló telt ház nem várható.

Pillanatig sem volt kérdéses

Az első gólt, majd nem sokkal később a másodikat is Győri-Lukács Viktória szerezte. A második perc hajrájában jött el a vendégek nagy pillanata Lea Davies átlövőből, talpról megszerezte az első góljukat. Mire rendesen megünnepelték volna, már Klujber Katrin találatával ismét kettő volt közte, az ötödik perc végére pedig már négy, Klujber hetesből alakította 5–1-re az állást.

A 14. percben értünk tíz gólhoz, Kuczora Csenge jegyezte – miközben a britek még mindig „csak” kettőnél jártak. Negyedórányi játék után mintha csak behúztuk volna a kéziféket, három találatot is engedtünk zsinórban az addig összesen csak kettőt szerző fehér mezeseknek, miközben Klujber egy hetest is elhibázott (10–5). A rövidzárlat szerencsére tényleg rövidnek bizonyult. Három perccel később már 14–5 állt az eredményjelzőn, időt is kért Mark Hawkins szövetségi kapitány. Daviesék pedig jó tíz percig nem is szereztek újabb találatot is – akkor is, rövid időn belül a második megítélt hetesükből tört meg a jég (19–6).

23 Kuczora Csenge Galéria: MagyarországNagy-Britannia női kézilabda olimpiai selejtező-mérkőzés (Fotó: Papajcsik Péter / Index)

A játékrész utolsó találatát – két másodperccel a dudaszó előtt – Faluvégi Dorottya szerezte egy a hatos előterében visszaszerzett labdából, így 24–6-os, tizennyolc gólos fórral vonulhattak szünetre a mieink.

Szünet után nyílt ki igazán az olló

Komolyabb brit feltámadástól fordulás után sem kellett félnünk, az első öt perc 3–1-es részeredményt hozott, így a 35. minutum végére már húsz találat volt a két együttes között. A valóban lelkes, ám teljesen amatőr brit válogatott tagjai ráadásul a végjátékra érezhetően el is fáradtak. Az utolsó húsz percben folyamatosan erőltetett hét a hat elleni, kapus nélküli játékból sem jött ki jól – a mieink vagy fél tucat gólt szereztek a saját térfelükről... Így az olló még az első félidőben látottnál is gyorsabban nyílt a csapatok között.

Pedig egy idő után mintha csak a magyar kispad jelezte volna a pályán lévőknek, inkább ne dobják rá a labdát negyven méterről, próbálják helyette kijátszani az akciókat, és olyan befejezéseket erőltetni, amelyek a svédek és a japánok elleni játékszituációkban is adódhatnak majd.

„Tavaszi szél vizet áraszt...” – zengte a lelátó, miközben apadatlanul érkeztek a magyar gólok. Az 50. perc hozta a 40. magyar találatot – Simon Petra lőtte leindítás után (40–9).

23 Simon Petra Galéria: MagyarországNagy-Britannia női kézilabda olimpiai selejtező-mérkőzés (Fotó: Papajcsik Péter / Index)

A vége így is több mint tekintélyes, harmincnyolc gólos siker lett (49–11).

A mieink legeredményesebb játékosai Faluvégi Dorottya és Pásztor Noémi voltak, egyaránt hét-hét találattal. De Bordás Réka kivételével minden nevezett mezőnyjátékosunk szerzett legalább egyet. A briteknél Lea Davis volt a leghatékonyabb a kapunk előtt, ő négy találatot hozott össze. Faluvégit a mérkőzés legjobbjának is megválasztották.

A program 18.00 órától a svéd–japán meccsel folytatódik.

Női kézilabda, olimpiai selejtezőtorna, Debrecen

1. forduló:

18:00: Svédország–Japán

A további program:

2. forduló (április 12., péntek):

18:00: Svédország–Magyarország

20:30: Japán–Nagy-Britannia

3. forduló (április 14., vasárnap):

16:45: Nagy-Britannia–Svédország

19:15: Magyarország–Japán

A magyar női válogatott kerete

Kapusok: BÖDE-BÍRÓ Blanka (FTC-Rail Cargo Hungaria), JANURIK Kinga (FTC-Rail Cargo Hungaria), SZEMEREY Zsófi (Motherson-Mosonmagyaróvári KC)

BÖDE-BÍRÓ Blanka (FTC-Rail Cargo Hungaria), JANURIK Kinga (FTC-Rail Cargo Hungaria), SZEMEREY Zsófi (Motherson-Mosonmagyaróvári KC) Jobbszélsők: FALUVÉGI Dorottya (SG BBM Bietigheim, német), GYŐRI-LUKÁCS Viktória (Győri Audi ETO)

FALUVÉGI Dorottya (SG BBM Bietigheim, német), GYŐRI-LUKÁCS Viktória (Győri Audi ETO) Jobbátlövők: KLUJBER Katrin (FTC-Rail Cargo Hungaria), PAPP Nikolett (SCM Gloria Buzau, román)

KLUJBER Katrin (FTC-Rail Cargo Hungaria), PAPP Nikolett (SCM Gloria Buzau, román) Irányítók: VÁMOS Petra (DVSC SCHAEFFLER), DEBRECZENI-KLIVINYI Kinga (Moyra-Budaörs), SIMON Petra (FTC-Rail Cargo Hungaria)

VÁMOS Petra (DVSC SCHAEFFLER), DEBRECZENI-KLIVINYI Kinga (Moyra-Budaörs), SIMON Petra (FTC-Rail Cargo Hungaria) Beállók: BORDÁS Réka (Praktiker-Vác), FÜZI-TÓVIZI Petra (DVSC SCHAEFFLER), PÁSZTOR Noémi (Motherson-Mosonmagyaróvári KC)

BORDÁS Réka (Praktiker-Vác), FÜZI-TÓVIZI Petra (DVSC SCHAEFFLER), PÁSZTOR Noémi (Motherson-Mosonmagyaróvári KC) Balátlövők: JUHÁSZ Gréta (Kisvárda Master Good SE), KÁCSOR Gréta (DVSC SCHAEFFLER), KUCZORA Csenge (Praktiker-Vác)

JUHÁSZ Gréta (Kisvárda Master Good SE), KÁCSOR Gréta (DVSC SCHAEFFLER), KUCZORA Csenge (Praktiker-Vác) Balszélsők: MÁRTON Gréta (FTC-Rail Cargo Hungaria), SZÖLLŐSI-SCHATZL Nadine (Győri Audi ETO)

(Borítókép: Pásztor Noémi a Magyarország–Nagy-Britannia olimpiai selejtező-mérkőzésen 2024. április 11-én. Fotó: Papajcsik Péter / Index)