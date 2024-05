Ilyen az igazi rangadó: végletekig kiélezett csata után ismét a Veszprém nyerte a Magyar Kupát

Ami az egymás elleni összecsapásokat illeti: az idei szezonban a Szegednek nem sikerült még meglepnie a Veszprémet, a bajnokságban és a Bajnokok Ligájában is kétszer a bakonyiak győzedelmeskedtek – nem is kis különbséggel. Legutóbb tavaly tavasszal, a bajnoki döntő visszavágóján győzték le a kékek Momir Ilics együttesét.

De itt volt az újabb lehetőség, mivel mindkét csapat győzött a szombati elődöntőben. A Veszprém a Dabast, a Szeged pedig a NEKA együttesét múlta felül, és jutott be ismét a 23. egymás elleni kupadöntőbe.

Az elmúlt mérkőzésekkel ellentétben a Veszprém nem tudta azonnal lerohanni a Szegedet, a Tisza-partiak ezúttal jól felkészültek a gyors játékra, a negyedik percben 2–2-es döntetlent mutatott a kijelző.

De nem kellett sokat várni arra a bizonyos rohamra, néhány minutummal később – leginkább a francia sztár, Nedim Remili bombáinak köszönhetően – már három góllal vezettek a bakonyiak, annak ellenére, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya, Mikler Roland két nagy bravúrt is jegyzett már (7–4). A színvonal és az iram sem változott a következő percekben, Kárpáti Krisztián azonban még mindig nem volt teljesen elégedett, a 20. percben, 12–9-nél kikérte első idejét.

Hiába találta meg a Szeged rendre a rést a veszprémi védelemben, hátul nem állt össze kellően masszívan a fal, így a félidő előtti utolsó percekre is tartani tudta Momir Ilics gárdája a szinte végig őrzött háromgólos fórt (15–12).

Az utolsó öt perc azonban a kékeké volt: Mario Sostaric két értékesített büntetőjével 7–6 után ismét egyre zárkóztak. Sőt, Mikler ötödik védésével lehetőség adódott az ikszre is, technikai hiba lett a támadás vége...

A döntetlen helyett egy újabb veszprémi találat következett, de jött ismét a szlovén és az ötödik hetes találata, amivel egy gólra csökkentette a bakonyiak előnyét harminc perc után (16–15).

A kedélyek egyik oldalon sem csillapodtak a szünet után sem: először Bodó Richárd, majd a szegedi csapatkapitány, Bánhidi Bence kapott kétperces kiállítást, de közben a másik oldal is két technikai hibát jegyzett, így a 37. percben is egygólos differencia volt a két magyar sztárcsapat között, pontosan, ahogy a félidőben (20–19).

A sorminta folytatódott, meglépett hárommal a Veszprém, a Szeged viszont nem engedte messzebbre a riválist. Aztán jött az, ami a mérkőzés végeredményét is befolyásolhatta volna: a piros mezesek egyik legjobbja, Remili a 44. percben egy arcra ütés után piros lapot kapott, a büntetőt pedig – ahogy már megszokhattuk – Sostaric a hálóba lőtte, így ismét egy gól volt a különbség a két csapat között (24–23).

De úgy tűnt, a francia kiesése sem zavarta meg a BL-ezüstérmeseket, a következő tíz percben hét(!) gólt szereztek, a Szeged viszont csak négyet, nehéz helyzetbe került Kárpáti csapata a véghajrára (31–27). Kozmetikázni sikerült, megfordítani a találkozót azonban nem, és végül 33–30-ra behúzták Ligetváriék.

A VESZPRÉM ZSINÓRBAN NEGYEDJÉRE, TÖRTÉNETE SORÁN PEDIG 31. ALKALOMMAL HÓDÍTOTTA EL A MAGYAR KUPÁT, A SZEGED PEDIG a már meglévő hét győzelem mellé a 18. EZÜSTJÉT GYŰJTÖTTE BE A SOROZATBAN.

Dabas KC–HSA NEKA

Izgalmas összecsapásra lehetett előzetesen számítani, ugyanis a két csapat rendre szoros mérkőzéseket vív egymással. Nem mellesleg a NEKA a tegnapi elődöntő után tudta meg, hogy búcsúznia kell az élvonalbeli bajnokságtól, így biztosak lehettünk abban, hogy mindent megtesz a bronzéremért.

Az összecsapáson először két boglári találatot, majd ugyanennyi dabasi gólt jegyeztek a csapatok az első öt percben (2–2). A kisebb NEKA-előny egészen a tizedik percig folytatódott is, majd Pallag Péter bravúrjainak és Fekete Bálint góljának köszönhetően átvette a vezetést az ellenfél (5–4). A továbbiakban is folytatódott az adok-kapok, így 17 perc játék után is 8–8-as döntetlen állt az eredményjelzőn.

Az iksz után Tomori Győző gárdája tudott újat húzni: Pallag ismét beköszönt, majd három gyors találattal a mérkőzésen először három góllal lépett meg a Dabas, érkezett is Sótónyi Lászlótól az első időkérés (11–8). Jött is a várt javulás csapatától, 4–1-es sorozattal máris nála volt az előny a hajrá előtt (12–11). A kisebb fórt az utolsó percekre is meg tudta őrizni NEKA, és végül számukra kétgólos, 15–13-as előnnyel ért véget az első játékrész.

Ott folytatták Sztraka Dánielék, ahol befejezték, a Mikler-bravúroknak és a színes támadójátéknak köszönhetően a negyvenedik percben már négygólos volt az előnyük. Tomori ismét kikérte csapatát egy rövid megbeszélésre, de ebből is a fehér mezesek profitáltak, és egyre nehezebb helyzetbe került a Dabas (22–17).

A dabasiak azonban ismét vérszemet kaptak, kettőre zárkóztak a véghajrá előtt, de a balatoniak rendre eredményesen fejezték be támadásaikat, és ezzel eldőlt, hogy a NEKA története során először bronzérmes a Magyar Kupában, a Dabas pedig 2019 után ismét negyedikként zárta a sorozatot (32–27).

Magyar Kupa, négyes döntő