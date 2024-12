Golovin Vlagyimir: Mentálisan erősek vagyunk, és ez látszott

A mérkőzés első perceiben megijesztettek minket a lányok, ugyanis a délszláv csapat 6–2-vel kezdte az első hat percet, a szövetségi kapitány azonban időt kért és gyorsan rendezte a sorokat. A félidő derekán a magyar csapat át is vette a vezetést, 14 perc alatt 10–2-es etappal lepte meg az ellenfelet, a magabiztos vezetést pedig már ki sem adta a kezéből. A találkozó után a vegyes zónában csupa mosolygós arcú lányokkal, valamint stábtagokkal találkoztunk – volt is ok az örömre, a magyar alakulat ugyanis négy mérkőzés után is százszázalékos mérleggel áll.

A mieinknek azonban nem sok ideje lesz a regerációra, 24 órán belül ugyanis újabb fontos mérkőzés vár rájuk, méghozzá a torna meglepetéscsapata, Lengyelország ellen.

„A montenegróiak játéka az első félidő feléig működött, onnantól mi is elkezdtünk masszívabban védekezni, sokat ütköztünk” – értékelt a vegyes zónában az újságíróknak Golovin Vlagyimir, a magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya.

Fel tudtunk gyorsulni támadásban is, így lefárasztottuk az ellenfelet, ez a sebesség a végjátékban üthetett vissza. Bízom abban, hogy hamar ki tudjuk pihenni ezt a találkozót. Eleinte kevesebbet cseréltem, de amikor láttam a játékoson a fáradtság jeleit, akkor lehoztam néhány percre a pályáról.

Kiemelte, hogy hatvan percen keresztül keményen kellett dolgozniuk, hogy ilyen eredménnyel zárhassák a találkozót, ez sokat kivett a játékosaiból. Arra a kérdésre, hogy mi változott az emlékezetes, tavalyi világbajnoki csoportmérkőzés óta a csapattal, a kapitány elmondta, hogy remekül felkészültek a mai találkozóra, valamint, kiemelte: „Ez a csapat teljesen más, mint a tavalyi. Mentálisan erősen vagyunk, és ez látszott”.

A kapitány rámutatott, most az egészségügyi stábon van a sor, mivel az éjszakai rehabilitáció kulcsfontosságú a rövid időn belül következő találkozóig, hogy a játékosok minél frissebben várhassák a középdöntő második fordulóját.

Simon Petra az Indexnek elmondta, szerinte a magabiztossággal volt a proléma az elején, de Golovin gyorsan rendezte a sorokat.

Az elején kicsit megijedtünk attól, hogy ilyen keményen védekeznek és ütnek, emiatt nem tudtuk kellő lendülettel és magabiztossággal végig vinni és befejezni a támadásainkat. De szerencsére a kapitány időkérése után észhez kaptunk és elindult az a bizonyos szekér, ami meg sem állt a sípszóig. 6–2-es állásnál átbeszéltük a védekezést, kellett is, mert rengeteg gólt kaptunk. Vova (Golovin Vlagyimir – a szerk.) elmondta, hogy sokkal kompaktabbnak kell lennünk, oda kell érnünk minden emberhez és be kell segítenünk egymásnak. Támadásban pedig megbeszéltük, hogy kihúzzuk a labdákat a szélsőknek, mert így nekünk is megnyílnak a helyek középen, ez pedig így is lett.

A pénteki, lengyelek elleni mérkőzéssel kapcsolatban a Ferencváros irányítója kiemelte: a legfontosabb a regeráció, ugyanis kevesebb, mint egy nap múlva kell újra tökéletes formába kerülnie a csapatnak.

„Tudtuk, hogy Montenegró keményen fog védekezni. Arra törekedtünk, hogy a saját játékunkat tudjuk játszani. Az elején szenvedtünk, de amint visszajöttünk a mérkőzésbe, nem adtuk ki a kezünkből a fórt. Volt némi fizikai különbség az ellenfél javára, de mi kézenfogva védekeztünk, kiválóan segítettük egymást. Hatalmas tűzben ég a csapat, pénteken is úgy kell felkelni, hogy Lengyelország ellen is kötelező a győzelem. A szurkolóknak azt kell látniuk, hogy szívünket-lelkünket kitesszük a pályára” – értékelt a találkozón öt gólig jutó Győri-Lukács Viktória.

„Kőkemény mérkőzés volt, rengeteg energiát felemésztett, de megérte” – hangsúlyozta Füzi-Tóvizi Petra, a magyar válogatott a beállója.

Görcsösen kezdtünk, megéreztük az összecsapás tétjét. Mostantól a regeneráció a legfontosabb, szeretnénk pénteken is mindent megtenni a sikerért. Legyőztünk egy kétpontos ellenfelet, a lendületünket pedig meccsről meccsre szeretnénk tovább vinni. Sokat játszunk ezen az Európa-bajnokságon, de ezt jelenleg senki sem érzi, menni kell tovább, itt nincs fáradtság. Egész évben erre készültünk, jó úton haladunk, szeretném, ha ez a lendület kitartana.

„Egyelőre nem számolgatunk, lépésről lépésre szeretnénk haladni. Nagy esélyeink vannak a bécsi végjáték elérésére, ez óriási eredmény lenne. Sokat számít, hogy Debrecenben játszunk, ami szerencsét hozott eddig. Nincs lehetetlen, megmutattuk már sokszor, hogy hátrányból is fel tudunk állni” – zárta értékelését a DVSC Schaeffler 25 esztendős játékosa.

Az Európa-bajnokság első középdöntős mérkőzéseiről itt olvashatnak bővebben.

Női kézilabda, Európa-bajnokság

középdöntő, első forduló:

Magyarország–Montenegró 26–20 (16–11)

Svédország–Lengyelország 33–25 (17–15)

Franciaország–Románia 30–25 (12–9)

Az első csoport további programja:

December 6., péntek:

15.30 Svédország–Románia

18.00 Franciaország–Montenegró

20.30 Magyarország–Lengyelország

December 8., vasárnap:

15.30 Montenegró–Lengyelország

18.00 Magyarország–Románia

20.30 Svédország–Franciaország

December 10., kedd:

15.30 Románia–Lengyelország

18.00 Magyarország–Franciaország

20.30 Svédország–Montenegró

A csoport állása: 1. Franciaország 4p (+18) 2. Magyarország 4p (+13) 3. Svédország 2p (+1) 4. Montenegró 2p (-4) 5. Románia 0p (-7) 6. Lengyelország 0p (-18)

A csoport első két helyezettje jut az elődöntőbe, a harmadik pedig az Európa-bajnokság ötödik helyéért lép pályára.