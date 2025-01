Kiütéses győzelem Guinea ellen, középdöntőbe jutott a magyar férfikézilabda-válogatott

Férfi kéziseink meglepetésre 27–27-es döntetlennel rajtoltak Észak-Macedónia ellen a világbajnokságon, pénteken azonban papíron jóval gyengébb ellenfél várt Chema Rodríguez együttesére, a szinte teljesen ismeretlen Guinea, ugyanis az afrikai együttes először szerepepel vb-n. Az ellenfél az első fordulóban 17 gólos vereséget szenvedett Hollandiától, így a magyarok elleni találkozó előtt nulla ponttal a tabella utolsó helyén állt, Hollandia, Magyarország és Észak-Macedónia mögött.

A magyar válogatott még soha nem találkozott Guinea együttesével, így a két ország első mérkőzésére került sor pénteken. Ligetvári Patrik a szerda döntetlenre végződő összecsapás után az Indexnek elmondta, hogy papíron a magyar csapat jobb, nem kérdés, hogy magabiztos győzelmet vár.

A hollandok pénteken, a magyarokét megelőző meccsen be is biztosították továbbjutásukat azzal, hogy öt góllal, 37–32-re megverték az északmacedónokat. A mérkőzés szokatlanul hosszú ideig, egy és háromnegyed óráig tartott, ugyanis a játékot többször is meg kellett állítani, mert a baláni szurkolók öngyújtókkal és pénzérmékkel dobálták, illetve sörrel locsolták a holland kapust – ahogyan két nappal korábban Palasics Kristófot is.

A 16 fős magyar keretből ezúttal a balatonfüredi szélső, Bóka Bendegúz és a Ferencváros irányítója, Lékai Máté maradt ki.

Szita és Mikler vezetésével elhúztunk a mérkőzés elején

Mikler Roland az első guineai támadás során azonnal védéssel mutatkozott be, a mieink első akciójából pedig Szita Zoltán talált be. Az ellenfél hibája után támadhattunk a kétgólos fórért, Bánhidi Bence elhibázta a ziccert, a kontrából pedig kiváló figura után Diallo Sireoumar szépített a vonalról (1–1). Sorra vétette a hibákat elől az ellenfél, a mieink viszont rendre gyorsan és eredményesen fejezték be a támadásokat, így tíz perc elteltével már 1–7 állt az eredményjelzőn. A 0–5-ös magyar széria után nem meglepő módon érkezett is az időkérés a guineai kapitánytól, ami után fel is pörögtek az események. Az afrikaiak három találatot is szereztek szűk három perc alatt, de szerencsére a mieink lövőkedve sem hagyott alább: Szita ötödik bombájával 4–10-re módosult az állás a félidő derekán.

A következő bő tíz percben csak tartani tudta a lépést Guinea a magyarokkal, három gólt is jegyeztek, de a mieink is ugyanennyiszer voltak eredményesek – vagyis Szita és Krakovszki Bence, előbbi kétszer, a mérkőzésen már hetedjére, utóbbi először jegyzett találatot (7–13). A hajrában egyre többet hibázott az ellenfél, amit a mieink rendre büntettek, tíz perc alatt hétszer is betaláltak, az olló pedig tovább nyílt: a félidei pihőre már több mint megnyugtató, 11 gólos fórral a fordult a magyar válogatott (9–20).

Két perc elteltével sorozatban három magyar gól is született – csak ezután tudott válaszolni Guinea. A 38. perc végén Imre Bence lerohanásból szerzett találatával már 15-re (12–27) nőtt a mieink előnye, igazi edzőmérkőzéssé alakult a találkozó. Annak ellenére, hogy az ellenfél kapusa addigra Pierre Rubens 13 védést is jegyzett, harmincszázalék fölötti hatékonysággal védett. A nagy előny ellenére sem vett vissza a lendületből a magyar csapat: az utolsó nyolc percre 18 gólos előnnyel fordult, sőt még Mikler is betalált az üres kapura: 250. válogatott mérkőzésén megszerezte második gólját. A magyar csapat végül 17 találatos, 18–35-ös győzelmet aratott és bebiztosította középdöntős részvételét.

Mikler 19 védéssel, 51 százalékon zárt, míg a mezőnyben a meccs legjobbjának is megválasztott Szita (7/8), valamint Imre (6/8) volt a legeredményesebb.

Chema Rodríguez együttese legközelebb vasárnap, ismét 20.30-kor lép pályára az eddig hibátlan Hollandia ellen.

Férfi kézilabda-világbajnokság (2025)

D csoport, 2. forduló

Január 17., péntek

Hollandia–Észak-Macedónia 37–32 (18–15)

(18–15) Guinea–Magyarország 18–35 (9–20)

A csoport állása: 1. Hollandia 4 pont (és továbbjutott), 2. Magyarország 3 p (és továbbjutott) , 3. Észak-Macedónia 1 p, 4. Guinea 0 p.

Korábban:

1. forduló

Hollandia–Guinea 40–23 (21–8)

(21–8) Magyarország–Észak-Macedónia 27–27 (14–14)

A D csoport további programja

Január 19., vasárnap