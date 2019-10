Kína beleáll az NBA-vel való háborúba, felfüggesztették a közvetítéseket

Nem sikerült elsimítani a Kína és a Houston Rockets általános igazgatója, Daryl Morey között a hétvégén kirobbant balhét, sőt a helyzet eszkalálódott, és azon túl, hogy Morey után a csapata is a botrány közepébe került, már az NBA is súlyosan érintett a politikai ellentétben, aminek legfrissebb fejleményeként

a kínai állami televízió, a CCTV közölte, hogy felfüggeszti az NBA előszezonjának közvetítését.

A CCTV ezt az NBA-vezér Adam Silver hétfői nyilatkozatára válaszul lépte meg, Silver ugyanis, ha nem is túl erősen, de megvédte Morey-t és a véleménynyilvánítási szabadsághoz való jogát, akkor is, ha közben jelezte, az NBA nem ért egyet a Kínát kritizáló, a botrányt kirobbantó kommentekkel. Morey ugyanis még pénteken osztott megy egy képet Twitteren (azóta már törölte), amiben a kínai kormány ellen tüntető hongkongi tömeg melletti kiállásra szólított fel.

A botrány a hétvégén egész nagyra duzzadt, a Rockets több kínai szponzora jelezte, hogy megszüntetik a támogatásukat, a CCTV és a streamingpartnere, a Tencent egyből levették műsorról a Kínában egyébként rendkívül népszerűnek számító Rockets meccseit, és a kínai kosárlabdaszövetség is megszakította együttműködését a Rocketscal, ami azért is érdekes, mert a szövetség jelenlegi elnöke a Rockets korábbi sztárja, a kínai Jao Ming – pont miatta lett olyan kedvelt a houstoni csapat Kínában.Ezek után kedden a CCTV (a CNBC fordítása alapján) elégedetlenségét fejezte ki Adam Silver megnyilvánulásával kapcsolatban, mondván, csalódtak amiatt, hogy Silver támogatja a véleménynyilvánítás szabadságát, mert minden vélemény, amit egy nemzet szuverenitása ellen fogalmaznak meg, az nem egyeztethető össze a szabad véleménynyilvánítással. Hozzátették, hogy

azonnal felülvizsgálják az NBA-vel történő mindennemű együttműködésüket.

Az egyelőre nem világos, hogy a közvetítési tiltás az alapszakaszra is átcsúszik, átcsúszhat-e.

Tovább navigál a káoszban az NBA

Kedden Japánból adott ki közleményt Adam Silver, aki több felkészülési meccs miatt utazott az ázsiai szigetországba. A hosszú közleményben arról ír az NBA vezére, hogy a hétvégi közleményük sok embert feldühített, összezavart, vagy elbizonytalanított azzal, hogy nem elég világosan fejezte ki, milyen értékek mellett is áll ki az NBA.

Felhívta a figyelmet arra, hogy mivel az Egyesült Államok és Kína merőben eltérő politikai rendszeren és meggyőződéseken alapul, ezért az NBA-nek, mint globális brandnek óvatosan kell navigálnia. Azt viszont egyértelművé akarja tenni, hogy a kínai terjeszkedés nem csak az üzleti eredmények javításáról szól – az NBA egyik legnagyobb ereje a sokszínűsége, ami toleranciát és egymás elfogadását kívánja, a ligának viszont nem feladata, hogy a konfliktust jelentő nézeteltérésekben állást foglaljon, ezért az alkalmazottak és játékosok véleményét sem korlátozhatja, vagy korlátozza.

Egyszerűen nem így működünk... Egy olyan korban, amikor a nemzetek között egyre mélyebb és szélesebb szakadékok nyílnak, hiszünk abban, hogy a sport lehet az összekötő erő, ami a hasonlóságainkra, és nem a különbségeinkre összpontosít

– áll Silver közleményében.

Amerikában is dagad a botrány

Még Silver keddi közleménye előtt az NBA a hétvégi, Morey-tól való elhatárolódásával nagyon kényelmetlen helyzetbe került Kína mellett odahaza is. Egyrészt Morey kvázi elhallgattatásával egyértelműen sok milliárd dolláros kínai piac érdekeit, vagyis a pénzt helyezték az előtérbe az elvek, az emberi jogok és a véleménynyilvánítás szabadságával szemben, ezzel viszont nagyjából a fél országot magukra haragították.

Jellemző, hogy a szinte minden még versenyben levő elnökjelölt egy platformon állt össze az NBA-vel szemben, azt kritizálva, hogy lényegében eladták magukat az emberi jogokat semmibe vevő országnak.

40 éve dolgoznak az ügyleten

Az NBA az 1980-as évek óta dolgozik folyamatosan azon, hogy betörjön Kínába és meg is erősödjön ott. Első lépésként közvetítési partnert találtak maguknak (azóta is az állami CCTV-vel dolgoznak együtt), majd 1992-ben irodát nyitottak Hongkongban, 2008-ban pedig megcsinálták kínai részlegüket, az NBA Chinát, aminek több irodája is van, többek között Pekingben és Sanghajban is. 2004-ben első amerikai ligaként két előszezonmeccset vittek Kínába (a Houston Rocket és a Sacramento Kings nyitották a sort), azóta több mint 20 másik mérkőzést játszottak Kínában, és a héten is lesz majd még kettő. Jelenleg már két kínai tulajdonos van az NBA-ben, az Alababa társalapítója Joe Tsai a Brooklyn Nets megszerzésével az első kínai többségi tulajdonos lett.

Ráadásul pont idén hosszabbítottak szerződést a streamingszolgáltató Tencenttel 1,5 milliárd dollárért, és bár nincs hivatalos információ arról, hogy a CCTV-vel kötött megállapodás mekkora értékű, biztosra vehető, hogy ennek a sokszorosa – ez is forog most kockán, ugyanis az 5-600 millió szurkolós piacon az elmúlt években rendre 10 százalék fölötti bővülést tudtak elérni.

A minden iparágban sok milliárd dolláros piacot jelentő Kínának való behízelgés nem új egyébként, ez megy az esportban, Hollywoodban és az amerikai tévében is, de az eddigi legnagyobb népharagot az NBA helyzetkezelése okozta.

Borítókép: Kínai emberek bicikliznek az NBA pekingi boltja előtt. Fotó: Tingshu Wang / Reuters